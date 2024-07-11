Приговор Олегу Орлову* оставлен без изменения

11 июля 2024, 12:41

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Мосгорсуд оставил без изменения решение, которым правозащитник Олег Орлов был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 февраля суд в Москве признал Орлова* виновным по уголовному делу о дискредитации армии и приговорил к 2,5 года лишения свободы. 11 марта защита подала апелляционную жалобу на приговор. Первоначально Мосгорсуд назначил рассмотрение жалобы на 5 июня, однако заседание было перенесено. На заседании 7 июня адвокат Катерина Тертухина просила суд переместить Орлова в Москву до вступления приговора в силу. Но судья заявила, что вопрос этапирования не находится в компетенции суда апелляционной инстанции, а участие по видеосвязи приравнивается к личному присутствию.

Сегодня, 11 июля, в Мосгорсуде прошло рассмотрение апелляции по делу Олега Орлова. Правозащитник находится в СИЗО-2 Сызрани, он участвовал в заседании по видеосвязи. В начале заседания Орлов заявил, что не будет отвечать на вопросы, также не будет сам задавать вопросы, отказался выступать в прениях и запретил вызывать свидетелей адвокату, сообщает в своем телеграм-канале Центр защиты прав человека "Мемориал"*.

Защита, перечислив нарушения в деле Орлова и указав на некомпетентность привлеченных следствием экспертов, потребовала отменить приговор. "Пожилого, ранее не судимого человека нельзя лишать свободы и отрывать от жены, которой он нужен рядом, за мирно высказанное мнение", - заявила адвокат Катерина Тертухина.

Обвинение заявило, что считает приговор законным и обоснованным.

Суд удалился в совещательную комнату и через час вынес решение: оставить приговор без изменения.

Поводом для преследования Орлова* стал опубликованный им 14 ноября 2022 года в Facebook** русский перевод его статьи, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов* подчеркнул, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

Приговор Олегу Орлову за высказывания противоречит Конституции и международным пактам, он стал свидетельством отмены в России свободы слова, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Сам Орлов, комментируя свой приговор в феврале, назвал его подтверждением возвращения России к тоталитаризму.

Напомним также, что 27 мая Евросоюз обвинил в нарушении прав человека и включил в санкционный список следователя, который вел дело Олега Орлова, и судью, приговорившую правозащитника к лишению свободы.

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