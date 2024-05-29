Защита назвала неубедительными доводы Минюста по иску Олега Орлова*

29 мая 2024, 20:24

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аргументы Минюста, которые были приведены на сегодняшнем заседании по иску Олега Орлова* об оспаривании статуса иноагента, лишены конкретики и неубедительны, решение об отказе исключить правозащитника из реестра иноагентов будет обжаловано, заявила адвокат. Орлова под арестом очень поддерживают письма, рассказала его супруга.

Как писал "Кавказский узел", 2 февраля Минюст внес сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал"* Олега Орлова* в реестр иностранных агентов, отметив, что правозащитник выступал против действий российских войск на Украине и распространял недостоверную информацию о политике российских властей. Сегодня Замоскворецкий суд Москвы оставил Олега Орлова* в реестре иностранных агентов.

Юрист Александра Баева, которая представляла интересы правозащитника Олега Орлова при рассмотрении иска об оспаривании статуса иноагента, заявила, что личное участие Орлова было важным.

"Это реализация прав, гарантированных Кодексом административного судопроизводства, что человек может участвовать в деле в отношении него. Мы это заявили на первом заседании по оспариванию статуса иноагента. Лишь на третьем заседании частично удалось реализовать это право. Мы просили о личном присутствии, но его подключили по видеоконференцсвязи. И он смог выступить в прениях и с последним словом", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Законодательство об иноагентах висит над всеми нами как дамоклов меч и избирательно используется против неугодных людей

По мнению юриста, этот иск имеет юридическое значение для апелляции на приговор. "Уже много лет существует статус иноагента. И много лет адвокаты и правозащитники говорят, что этот статус, это законодательство неконституционно, нарушает права человека, применяется выборочно. Это и показало наше сегодняшнее заседание. Используемая аргументация Минюста подходит под любого гражданина России. При этом, никакой конкретики ни в аргументации, ни в самом законе не прослеживается. Законодательство об иноагентах висит над всеми нами как дамоклов меч и избирательно используется против неугодных людей. И конечно, мы будем обжаловать решение Замоскворецкого райсуда в апелляционной инстанции, потому что мы не согласны ни с самим законом об иноагентах, ни с тем, что Олег Петрович* включён в это реестр", - подчеркнула Баева.

Она указала, что есть определенные жалобы на нарушения прав Орлова*. "Но мы об этом отдельно сообщим, будет отдельное судебное заседание по этому поводу", - сообщила Баева.

Ему пишут много. И это его тоже спасает. Он чувствует постоянную связь с людьми.

Судья, ещё когда Олег Орлов* находился в Москве, разрешил 10 звонков, сообщила жена Орлова Татьяна Касаткина. "Но в Москве это было сложно сделать, потому что его ещё до завтрака увозили на ознакомление с делом в суд. Поэтому у нас было только два телефонных разговора из московского СИЗО. Потом Олега Петровича увезли, и на этапе не было возможности звонить. Прибыв в СИЗО Сызрани, он подал заявление, что у него по решению судьи неиспользованные телефонные звонки, и мы наконец вновь поговорили", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Касаткина затруднилась сказать, с какой периодичностью могут быть доступны звонки. Она отметила, что сегодня впервые увидела муже после того, как он был взят под стражу в суде. "Сегодня у меня счастливый день. Я его увидела впервые после 29 февраля, когда на него наручники надели. Кроме меня в зале суда были и другие люди, поддерживающие Олега Петровича*. Мы все прильнули к экрану. Пообщались и в перерыве, и минут пять после окончания заседания", - сказала она.

Орлов*, по словам супруги, не жаловался на условия содержания. "У него нормальный сосед по камере. Очень богатая почта. Ему пишут много. И это его тоже спасает. Он чувствует постоянную связь с людьми. На письма надо отвечать. Он говорит: я же не могу ответить в двух словах. Я обдумываю и пишу на одной-двух страницах текст. И по ВКС он выглядел хорошо, бодрым", - отметила Касаткина.

Письма Олегу Орлову* можно написать онлайн, через сервисы ФСИН-письмо или PrisonMail. Бумажные письма по обычной почте писать по адресу: 446010, ул. Хлебцевича д. 1, Самарская область, г. Сызрань, ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Самарской области. Орлову Олегу Петровичу, 1953 г. р.

Касаткина считает, что позиция прокурора была слабая. "Аргументы были слабые. Мне казалось, и судья понимала это. Но приказ есть приказ. Она не могла, наверное, вынести другое решение", - посетовала она.

Напомним, правозащитник был внесен в реестр иноагентов на фоне уголовного преследования по статье о дискредитации армии. 27 февраля суд в Москве признал Орлова* виновным и приговорил к 2,5 года лишения свободы. 11 марта защита подала апелляционную жалобу на приговор.

Приговор Олегу Орлову* за высказывания противоречит Конституции и международным пактам, он стал свидетельством отмены в России свободы слова, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Сам Орлов* назвал приговор подтверждением возвращения России к тоталитаризму.

Поводом для преследования Орлова* стал опубликованный им 14 ноября 2022 года в Facebook** русский перевод его статьи, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов* подчеркнул, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включены в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.