Олег Орлов. Фото: https://memopzk.org/news/blizkie-olega-orlova-opasayutsya-za-ego-sostoyanie-iz-za-iznuryayushhih-poezdok-iz-sizo-v-sud/ внесен в реестр инагентов

29 мая 2024, 13:48

Олег Орлов* оставлен в реестре иноагентов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд не удовлетворил иск сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал"* Олега Орлова* и оставил его в реестре иностранных агентов.

Как писал "Кавказский узел", 2 февраля Минюст внес сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал"* Олега Орлова* в реестр иностранных агентов, отметив, что правозащитник выступал против действий российских войск на Украине и распространял недостоверную информацию о политике российских властей.

Замоскворецкий суд Москвы сегодня отклонил иск Олега Орлова и оставил его в реестре "иностранных агентов", сообщает в своем телеграм-канале Центр защиты прав человека "Мемориал".

Напомним, правозащитник был внесен в реестр иноагентов на фоне уголовного преследования по статье о дискредитации армии. 27 февраля суд в Москве признал Орлова виновным и приговорил к 2,5 года лишения свободы. 11 марта защита подала апелляционную жалобу на приговор.

Приговор Олегу Орлову за высказывания противоречит Конституции и международным пактам, он стал свидетельством отмены в России свободы слова, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Сам Орлов назвал приговор подтверждением возвращения России к тоталитаризму.

Поводом для преследования Орлова* стал опубликованный им 14 ноября 2022 года в Facebook** русский перевод его статьи, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов подчеркнул, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

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* включен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Орлов назвал неконституционной вменяемую ему статью", "Акция в поддержку Орлова прошла в Ереване", "Норвежский Нобелевский комитет выступил в поддержку Орлова".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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