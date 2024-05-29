Олег Орлов* оставлен в реестре иноагентов

29 мая 2024, 13:48

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Суд не удовлетворил иск сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал"* Олега Орлова* и оставил его в реестре иностранных агентов.

Как писал "Кавказский узел", 2 февраля Минюст внес сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал"* Олега Орлова* в реестр иностранных агентов, отметив, что правозащитник выступал против действий российских войск на Украине и распространял недостоверную информацию о политике российских властей.

Замоскворецкий суд Москвы сегодня отклонил иск Олега Орлова и оставил его в реестре "иностранных агентов", сообщает в своем телеграм-канале Центр защиты прав человека "Мемориал".

Напомним, правозащитник был внесен в реестр иноагентов на фоне уголовного преследования по статье о дискредитации армии. 27 февраля суд в Москве признал Орлова виновным и приговорил к 2,5 года лишения свободы. 11 марта защита подала апелляционную жалобу на приговор.

Приговор Олегу Орлову за высказывания противоречит Конституции и международным пактам, он стал свидетельством отмены в России свободы слова, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Сам Орлов назвал приговор подтверждением возвращения России к тоталитаризму.

Поводом для преследования Орлова* стал опубликованный им 14 ноября 2022 года в Facebook** русский перевод его статьи, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов подчеркнул, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

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* включен в реестр иностранных агентов.

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