Врачи оценили состояние пострадавших во время атаки БПЛА в Новороссийске детей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В больницах остаются шестеро жителей Новороссийска, которые получили ранения во время атаки беспилотников 5 апреля. Двое детей перевезены в больницу Краснодара, они в тяжелом состоянии.
Как писал "Кавказский узел", Новороссийск подвергся атаке беспилотников с утра 5 апреля. Ночью власти сообщили, что в результате налета дронов ранены восемь человек, в том числе двое детей. Также сообщалось, что повреждены шесть многоквартирных домов и два частных дома. 6 апреля стало известно, что число пострадавших выросло до 10.
Шестеро пострадавших во время атаки БПЛА на Новороссийск 5 апреля остаются в медицинских учреждениях, сообщает 7 апреля оперативный штаб Краснодарского края.
По его данным, двое раненых детей находятся в тяжелом состоянии, они в больнице в Краснодаре. Еще четверо пострадавших - это жители многоквартирных домов. Они получают медицинскую помощь в Новороссийске.
"Кавказский узел" также писал, что 24 сентября 2025 года после атаки БПЛА и безэкипажных катеров на Новороссийск и Туапсе два человека погибли, еще 14 получили травмы. В тот день в Новороссийске, Туапсе, Геленджике и Сочи людям было предписано покинуть пляжи, однако в Сочи часть отдыхающих вернулась к морю. Пользователи соцсети назвали такое поведение беспечным.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.