Врачи оценили состояние пострадавших во время атаки БПЛА в Новороссийске детей

В больницах остаются шестеро жителей Новороссийска, которые получили ранения во время атаки беспилотников 5 апреля. Двое детей перевезены в больницу Краснодара, они в тяжелом состоянии.

Как писал "Кавказский узел", Новороссийск подвергся атаке беспилотников с утра 5 апреля. Ночью власти сообщили, что в результате налета дронов ранены восемь человек, в том числе двое детей. Также сообщалось, что повреждены шесть многоквартирных домов и два частных дома. 6 апреля стало известно, что число пострадавших выросло до 10.

Шестеро пострадавших во время атаки БПЛА на Новороссийск 5 апреля остаются в медицинских учреждениях, сообщает 7 апреля оперативный штаб Краснодарского края.

По его данным, двое раненых детей находятся в тяжелом состоянии, они в больнице в Краснодаре. Еще четверо пострадавших - это жители многоквартирных домов. Они получают медицинскую помощь в Новороссийске.

"Кавказский узел" также писал, что 24 сентября 2025 года после атаки БПЛА и безэкипажных катеров на Новороссийск и Туапсе два человека погибли, еще 14 получили травмы. В тот день в Новороссийске, Туапсе, Геленджике и Сочи людям было предписано покинуть пляжи, однако в Сочи часть отдыхающих вернулась к морю. Пользователи соцсети назвали такое поведение беспечным.