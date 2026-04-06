×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:57, 6 апреля 2026

Выросло число пострадавших в результате атаки БПЛА в Новороссийске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

До десяти увеличилось количество пострадавших в результате атаки беспилотников жителей Новороссийска. В городе введен режим ЧС, повреждения получили более 90 частных и многоквартирных домов. 

Как писал "Кавказский узел", Новороссийск подвергся атаке беспилотников с утра 5 апреля. Ночью власти сообщили, что в результате налета дронов ранены восемь человек, в том числе двое детей. Также сообщалось, что повреждены шесть многоквартирных домов и два частных дома.

Еще два человека, получившие травмы во время атаки беспилотников на Новороссийск, обратились утром в больницы, общее число пострадавших таким образом выросло до десяти, сообщил глава города Андрей Кравченко

“Все они находятся под пристальным вниманием специалистов, им оказывают необходимую медицинскую помощь”, - написал чиновник в своем Telegram-канале. 

Двое пострадавших детей доставлены из Новороссийска в Краснодар, в краевом центре они продолжат лечение, сообщил оперативный штаб Кубани в понедельник. В сообщении штаба не уточняется, как врачи оценивают состояние пациентов. 

По информации Кравченко, в Новороссийске с ночи действует режим чрезвычайной ситуации, а с утра чиновники обследовали часть пострадавших жилых помещений. В общей сложности повреждения получили около сотни жилых домов - 73 частных и 19 многоквартирных. 

Большинство пострадавших частных домов (72) расположены в Восточном районе города, там же находятся пять поврежденных многоквартирных домов. “В одном из домовладений беспилотник повредил газовую трубу, в результате чего возникла утечка. Аварийные службы перекрыли газоснабжение на поврежденном участке”, - отметил глава города. 

В Южном районе повреждены один частный дом и семь многоквартирных. Пострадали верхние этажи многоэтажек, кровля и балконы, также полностью уничтожены четыре квартиры с обстановкой. Кроме того, повреждены оконные стекла семи квартир в семи многоквартирных домах Центрального района.

"Кавказский узел" также писал, что 24 сентября 2025 года после атаки БПЛА и безэкипажных катеров на Новороссийск и Туапсе два человека погибли, еще 14 получили травмы. В тот день в Новороссийске, Туапсе, Геленджике и Сочи людям было предписано покинуть пляжи, однако в Сочи часть отдыхающих вернулась к морю. Пользователи соцсети назвали такое поведение беспечным. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
19:03, 6 апреля 2026
Дело бывшего мирового судьи из Нальчика о взятках дошло до суда
17:33, 6 апреля 2026
Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в разжигании ненависти
08:58, 6 апреля 2026
Беспилотники сбиты в Ростовской области
06:59, 6 апреля 2026
Боец из Урюпинска убит в военной операции
05:55, 6 апреля 2026
Поиски двух пропавших без вести во время подтоплений ведутся в Дербентском районе
01:54, 6 апреля 2026
Восемь человек пострадали во время атаки беспилотников в Новороссийске
Все события дня
Новости
20:56, 6 апреля 2026
Волонтеры отчитались о сборе мазута на пляжах Анапы и Темрюкского района
БПЛА в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:54, 6 апреля 2026
Восемь человек пострадали во время атаки беспилотников в Новороссийске
Валерий Клименченко в Южном окружном военном суде. Ростов-на-Дону, 2020 год. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"
00:55, 6 апреля 2026
Суд в Армении по формальным причинам отклонил иск Клименченко к Миграционной службе
09:02, 5 апреля 2026
Атака беспилотников произошла в Новороссийске
Садовые товарищества в Сочи. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=4U6t1a_K8ko
01:59, 5 апреля 2026
Кассационный суд отменил решение по делу о спорном участке земли в Сочи
Персоналии
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
13:15, 26 марта 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Справочник
Наводнение в Дагестане и Чечне. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Афган Садыгов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
06 апреля 2026, 15:45
Азербайджанский журналист Садыгов отпущен из полиции

Ульвия Али. Фото: https://jam-news.net/ru
06 апреля 2026, 12:57
Спецдокладчики ООН выступили в защиту арестованной журналистки Ульвии Али

Военный в камере. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05 апреля 2026, 06:01
Военнослужащий осужден в Нальчике за самовольный уход из части

Кодекс об административных правонарушения. Фото Елены Синеок, Юга.Ру
03 апреля 2026, 21:21
Жительница Кубани оштрафована за критику работы ПВО

Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Показать больше