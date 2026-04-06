Выросло число пострадавших в результате атаки БПЛА в Новороссийске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

До десяти увеличилось количество пострадавших в результате атаки беспилотников жителей Новороссийска. В городе введен режим ЧС, повреждения получили более 90 частных и многоквартирных домов.

Как писал "Кавказский узел", Новороссийск подвергся атаке беспилотников с утра 5 апреля. Ночью власти сообщили, что в результате налета дронов ранены восемь человек, в том числе двое детей. Также сообщалось, что повреждены шесть многоквартирных домов и два частных дома.

Еще два человека, получившие травмы во время атаки беспилотников на Новороссийск, обратились утром в больницы, общее число пострадавших таким образом выросло до десяти, сообщил глава города Андрей Кравченко

“Все они находятся под пристальным вниманием специалистов, им оказывают необходимую медицинскую помощь”, - написал чиновник в своем Telegram-канале.

Двое пострадавших детей доставлены из Новороссийска в Краснодар, в краевом центре они продолжат лечение, сообщил оперативный штаб Кубани в понедельник. В сообщении штаба не уточняется, как врачи оценивают состояние пациентов.

По информации Кравченко, в Новороссийске с ночи действует режим чрезвычайной ситуации, а с утра чиновники обследовали часть пострадавших жилых помещений. В общей сложности повреждения получили около сотни жилых домов - 73 частных и 19 многоквартирных.

Большинство пострадавших частных домов (72) расположены в Восточном районе города, там же находятся пять поврежденных многоквартирных домов. “В одном из домовладений беспилотник повредил газовую трубу, в результате чего возникла утечка. Аварийные службы перекрыли газоснабжение на поврежденном участке”, - отметил глава города.

В Южном районе повреждены один частный дом и семь многоквартирных. Пострадали верхние этажи многоэтажек, кровля и балконы, также полностью уничтожены четыре квартиры с обстановкой. Кроме того, повреждены оконные стекла семи квартир в семи многоквартирных домах Центрального района.

"Кавказский узел" также писал, что 24 сентября 2025 года после атаки БПЛА и безэкипажных катеров на Новороссийск и Туапсе два человека погибли, еще 14 получили травмы. В тот день в Новороссийске, Туапсе, Геленджике и Сочи людям было предписано покинуть пляжи, однако в Сочи часть отдыхающих вернулась к морю. Пользователи соцсети назвали такое поведение беспечным.