За неделю с 22 по 28 сентября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 22 по 28 сентября 2025 года жертв в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе не было зафиксировано. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал "Кавказский узел, за неделю с 15 по 21 сентября 2025 года жертв в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе также не было зафиксировано.

Взрывное устройство и вероятное похищение

22 сентября стало известно о том, что в Чечне около отеля под днищем туристического автобуса обнаружили емкость с проводами, напоминающую взрывное устройство. Силовикам пришлось оцепить территорию и обезвредить неизвестный предмет. Директор ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов в споре с чеченскими оппозиционерами заявил, что силовики в Чечне похищают "атеистов и противников родины" и запирают их "в подвал". 29 сентября чеченские активисты сообщили о похищениях силовиками как минимум пяти человек из разных населенных пунктов Чечни после сообщений об обнаружении взрывного устройства в автобусе в Грозном. Известно местонахождение лишь одного из них, бухгалтера Зубайра Эпигова. Силовики заявили родным о его знакомстве с подозреваемым по делу об автобусе. Местонахождение братьев Хусейна и Шамиля Астамировых из Грозного, Джукалаева Саида-Магомеда Казбековича из села Алхазурово и Саид-Амина Эстамирова из села Новый-Шарой неизвестно.

Аресты и приговоры по террористическим статьям

Сотрудник Следкома Ингушетии госпитализирован с контузией с места следственных действий, где произошел взрыв, ведется расследование. Инцидент, в котором пострадал силовик, произошел днем 21 сентября в Назрани.

22 сентября Верховный суд Ингушетии начал рассмотрение дела жителя республики 28-летнего Ахмеда Сакалова, обвиняемого в попытке подорвать объект топливно-энергетического комплекса с целью диверсии и незаконном обороте взрывных устройств. Согласно версии обвинения, мужчина вместе с некими сообщниками - "организованной группой" - готовил взрыв на одном из энергетических предприятий "в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ".

К шестнадцати с половиной годам колонии строгого режима приговорил Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону жителя Горловки Антона Бондаренко, признав его виновным в шпионаже и публичных призывах к террористической деятельности.

23 сентября заключен под стражу 17-летний подросток, который несколько месяцев находился в розыске в связи с нападением на полицейских на кладбище в Зеленокумске. Он стал пятым обвиняемым по этому делу.

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев обратился к главе Минюста с просьбой проверить высказывания Аллы Пугачевой на экстремизм. Поводом для обращения стали слова певицы о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве в ее первом после отъезда из России интервью.

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к девяти годам строгого режима жителя Новороссийска Николая Артамонова, признав его виновным в дискредитации армии, пропаганде терроризма и попытке перейти линию фронта. Артамонов, находясь в Новороссийске, опубликовал видеоролик с "недостоверной дискредитирующей информацией" о действиях российских военных на территории Украины. Обвинение в публичных призывах к терроризму связано с текстовыми публикациями, которые Артамонов, согласно версии силовиков, размещал в сети с 8 мая по 19 июля 2023 года. Также он в переписке с "неустановленным лицом" получил инструкции "о способах въезда на территорию Украины и вступления в "Легион Свобода России" (признан в России террористической организацией и запрещен).

24 сентября силовики провели обыск в квартире у блогера Мансура Гнеева в Сочи, он задержан по делу об экстремизме. В качестве возможных причин возбуждения уголовного дела называются антиизраильские ролики и видео о "Русской общине".

Против журналистки и черкесской активистки Ларисы Тупцоковой, живущей в Грузии, возбудили в России уголовное дело по статье об экстремизме. Извещение об этом пришло на домашний адрес ее родителей в Майкопе.

26 сентября следствие заявило о завершении расследования о подготовке теракта в Моздоке двумя подростками. По версии силовиков, несовершеннолетние на протяжении года проходили обучение террористической деятельности по заданию террористической организации.

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Анатолия Прилепу к девяти годам строгого режима по обвинению в государственной измене и попытке примкнуть к террористической организации. Как утверждает обвинение, в апреле 2024 года Прилепа, находясь в Краснодаре, связался с представителем иностранной организации "Русский добровольческий корпус", которая признана в России террористической и запрещена. К концу июня он договорился с собеседником, что присоединится к организации, был задержан при попытке выехать на автовокзале в Краснодаре.

