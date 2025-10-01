×

Кавказский узел

01:18, 1 октября 2025

За неделю с 22 по 28 сентября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано

Проверка автобуса, Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 22 по 28 сентября 2025 года жертв в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе не было зафиксировано. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал "Кавказский узел, за неделю с 15 по 21 сентября 2025 года жертв в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе также не было зафиксировано.

Взрывное устройство и вероятное похищение

22 сентября стало известно о том, что в Чечне около отеля под днищем туристического автобуса обнаружили емкость с проводами, напоминающую взрывное устройство. Силовикам пришлось оцепить территорию и обезвредить неизвестный предмет. Директор ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов в споре с чеченскими оппозиционерами заявил, что силовики в Чечне похищают "атеистов и противников родины" и запирают их "в подвал".  29 сентября чеченские активисты сообщили о похищениях силовиками как минимум пяти человек из разных населенных пунктов Чечни после сообщений об обнаружении взрывного устройства в автобусе в Грозном. Известно местонахождение лишь одного из них, бухгалтера Зубайра Эпигова. Силовики заявили родным о его знакомстве с подозреваемым по делу об автобусе. Местонахождение братьев Хусейна и Шамиля Астамировых из Грозного, Джукалаева Саида-Магомеда Казбековича из села Алхазурово и Саид-Амина Эстамирова из села Новый-Шарой неизвестно.

Аресты и приговоры по террористическим статьям

Сотрудник Следкома Ингушетии госпитализирован с контузией с места следственных действий, где произошел взрыв, ведется расследование. Инцидент, в котором пострадал силовик, произошел днем 21 сентября в Назрани.

22 сентября Верховный суд Ингушетии начал рассмотрение дела жителя республики 28-летнего Ахмеда Сакалова, обвиняемого в попытке подорвать объект топливно-энергетического комплекса с целью диверсии и незаконном обороте взрывных устройств. Согласно версии обвинения, мужчина вместе с некими сообщниками - "организованной группой" - готовил взрыв на одном из энергетических предприятий "в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ".

К шестнадцати с половиной годам колонии строгого режима приговорил Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону жителя Горловки Антона Бондаренко, признав его виновным в шпионаже и публичных призывах к террористической деятельности.

23 сентября заключен под стражу 17-летний подросток, который несколько месяцев находился в розыске в связи с нападением на полицейских на кладбище в Зеленокумске. Он стал пятым обвиняемым по этому делу.

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев обратился к главе Минюста с просьбой проверить высказывания Аллы Пугачевой на экстремизм. Поводом для обращения стали слова певицы о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве в ее первом после отъезда из России интервью.

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к девяти годам строгого режима жителя Новороссийска Николая Артамонова, признав его виновным в дискредитации армии, пропаганде терроризма и попытке перейти линию фронта. Артамонов, находясь в Новороссийске, опубликовал видеоролик с "недостоверной дискредитирующей информацией" о действиях российских военных на территории Украины. Обвинение в публичных призывах к терроризму связано с текстовыми публикациями, которые Артамонов, согласно версии силовиков, размещал в сети с 8 мая по 19 июля 2023 года. Также он в переписке с "неустановленным лицом" получил инструкции "о способах въезда на территорию Украины и вступления в "Легион Свобода России" (признан в России террористической организацией и запрещен). 

24 сентября силовики провели обыск в квартире у блогера Мансура Гнеева в Сочи, он задержан по делу об экстремизме. В качестве возможных причин возбуждения уголовного дела называются антиизраильские ролики и видео о "Русской общине".

Против журналистки и черкесской активистки Ларисы Тупцоковой, живущей в Грузии, возбудили в России уголовное дело по статье об экстремизме. Извещение об этом пришло на домашний адрес ее родителей в Майкопе. 

26 сентября следствие заявило о завершении расследования о подготовке теракта в Моздоке двумя подростками. По версии силовиков, несовершеннолетние на протяжении года проходили обучение террористической деятельности по заданию террористической организации.

Военный суд в Ростове-на-Дону  приговорил Анатолия Прилепу к девяти годам строгого режима по обвинению в государственной измене и попытке примкнуть к террористической организации. Как утверждает обвинение, в апреле 2024 года Прилепа, находясь в Краснодаре, связался с представителем иностранной организации "Русский добровольческий корпус", которая признана в России террористической и запрещена. К концу июня он договорился с собеседником, что присоединится к организации, был задержан при попытке выехать на автовокзале в Краснодаре.

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

Гласность помогает решить проблемы
01:41, 1 октября 2025
Двое военных из Дагестана убиты на Украине
00:58, 1 октября 2025
Росавиация ограничила работу аэропорта Волгограда
21:23, 30 сентября 2025
1
 Против Пугачевой подан третий иск после слов про Дудаева
18:21, 30 сентября 2025
Двое военных из Камышина убиты в военной операции
15:18, 30 сентября 2025
Оппозиционный активист Хасая задержан в Тбилиси
14:19, 30 сентября 2025
Военнослужащий из Северной Осетии убит в боевых действиях
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 19.09.25, https://t.me/mod_russia/56775.
00:40, 22 сентября 2025
Власти назвали имена более 7450 убитых в зоне СВО бойцов с юга России
Женщина и автомобильный номер. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT
01:32, 3 сентября 2025
За неделю с 24 по 31 августа в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Схрон патронов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT
01:33, 27 августа 2025
За неделю с 18 по 23 августа в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Российские военные. Кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/39323
22:55, 19 августа 2025
Признанные человеческие потери юга России на Украине превысили 7250
Российский военный. Кадр видео Минобороны России, https://t.me/mod_russia/39882
03:56, 7 августа 2025
Признанные потери юга России на Украине достигли 7150
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

12:48, 29 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
В Махачкале "реабилитация" закончилась смертью пациента
12:17, 27 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Как в Баксане пытались оспорить переименование улицы 
10:49, 21 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Незрячие жители Нальчика: "Верните нам прежний ВОС"
14:50, 20 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
«Сам виноват». Каббалкэнерго уклоняется от выплаты моральной компенсации
12:28, 17 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
14
«Спешили на свадьбу»  
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Андрей Марченко. Кадр видео TikTok / marton1881
30 сентября 2025, 20:09
Суд в Краснодаре арестовал владельца сети отелей Marton

Михаил Надежин. Фото: МЧС России
30 сентября 2025, 18:11
Глава МЧС в Кабардино-Балкарии задержан по делу о взятке

Егор Семенов. Фото: t.me/proc_23
30 сентября 2025, 16:17
Прокуратура Кубани добилась пожизненного срока для Егора Семенова

Следственный комитет. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
30 сентября 2025, 13:19
Четыре жителя Буйнакска арестованы по делу о подготовке теракта

