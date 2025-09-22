Силовик пострадал в результате взрыва в Ингушетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудник Следкома Ингушетии госпитализирован с контузией с места следственных действий, где произошел взрыв, ведется расследование.

Инцидент, в котором пострадал силовик, произошел днем 21 сентября в Назрани.

Пострадавший сотрудник Следкома участвовал в следственных действиях около реки Назранка в районе улицы Куркиева и получил контузию. Его доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу, сообщил сегодня официальный Telegram-канал ведомства.

Жизни и здоровью пострадавшего силовика ничего не угрожает, отмечается в публикации. Ход проверки, начатой в связи с инцидентом, контролирует лично глава республиканского управления Следкома.

"Кавказский узел" также писал, что в конце августа ингушские силовики отчитались об обнаружении двух схронов с оружием в селениях Нестеровское и Аршты Сунженского района. Схроны, по данным силовиков, принадлежали боевикам.

