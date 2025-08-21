Силовики в Ингушетии отчитались об уничтожении схрона боевиков

Схрон с боевыми патронами, найденный силовиками на правом берегу реки Асса в Ингушетии, принадлежал боевику, убитому в Чечне, заявило МВД.

Тайник был оборудован в земле недалеко от кирпичного завода в селении Нестеровское. Сотрудники МВД Ингушетии отчитались о возбуждении уголовного дела, хотя владелец схрона, по их данным, был убит несколько лет назад.

В тайнике были спрятаны 174 патрона калибра 7,62 мм, снаряженные в две пулеметные ленты, а также металлический короб для хранения патронной ленты к пулемету Калашникова, все упаковано в полиэтиленовый пакет. Эксперты пришли к выводу, что найденные патроны пригодны для стрельбы из разных видов оружия - в частности, пулемета и автомата Калашникова, снайперской винтовки Драгунова и винтовки Мосина.

Схрон в Сунженском районе “принадлежал участнику незаконного вооруженного формирования”, убитому силовиками в Чечне “в 2022 году”, утверждается в сообщении официального Telegram-канала МВД Ингушетии. Другие источники, связанные с силовиками, утверждают, что речь идет о Рустаме Борчашвили, который был убит в 2020 году.

12 октября 2020 года после спецоперации в в Серноводском районе Чечни двое убитых боевиков были опознаны как Рустам Борчашвили и Казбек Байдулаев. За несколько месяцев до этого, в мае, силовики распространяли ориентировку на Борчашвили, проводя операцию по розыску боевиков в Сунженском районе Ингушетии.

О принадлежности схрона именно Борчашвили, утверждают, в частности, два неофициальных канала силовиков. “Схрон был настолько хорошо замаскирован на берегу реки, что найти его могла только кропотливая работа профессионалов”, - пишет связанный с силовиками канал “Антитеррор 06”.

Рустам Борчашвили - выходец из станицы Ассиновской в Чечне. О том, что он действовал в Сунженском районе Ингушетии близ границы с Чечней силовики заявляли еще в 2013 году - тогда утверждалось, что Борчашвили, находившийся в федеральном розыске, был убит при спецоперации.

"Кавказский узел" писал, что 11 марта 2024 года на окраине села Алхасты Сунженского района был обнаружен схрон с продуктами и медикаментами, который, предположительно, принадлежал убитому во время контртеррористической операции в Карабулаке неделей ранее боевику Тагиру Цуроеву.

