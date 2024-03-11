Схрон боевика обнаружен в Ингушетии

11 марта 2024, 10:16

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На окраине села Алхасты Сунженского района обнаружен схрон с продуктами и медикаментами, который, предположительно, принадлежал боевику Тагиру Цуроеву. Силовики его убили во время контртеррористической операции в Карабулаке.

Как информировал "Кавказский узел", 3 марта в Карабулаке в ходе контртеррористической операции (КТО) силовики убили шестерых предполагаемых боевиков, в том числе, по данным источников, Тагира Цуроева, который находился в розыске по делу о терроризме.

По данным источников, силовики обнаружили на окраине села Алхасты Сунженского района схрон с медикаментами и продуктами, принадлежавший 32-летнему Тагиру Цуроеву, который был убит в ходе КТО в Карабулаке, передал сегодня телеграм-канал "Сапа Кавказ".

Схрон представлял собой закопанную на глубине 50 сантиметров бочку, в которой хранились бинты и вата, сахар, крупы, тушенка и другие продукты, а также медикаменты.

На 09.50 мск 7 марта на сайте управления МВД по Ингушетии и сайте следственного управления СКР по республике нет информации об обнаружении схрона в Сунженском районе

"Кавказский узел" также писал, что 8 марта жильцы дома в Карабулаке, поврежденного во время КТО, записали видеообращение к властям, в котором заявили о серьезных повреждениях здания. Они потребовали скорее приступить к его ремонту. 10 марта ремонт дома был начат, власти пообещали отремонтировать его за месяц.

О том, что известно о контртеррористической операции в Карабулаке, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Как проходила спецоперация в Карабулаке".

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