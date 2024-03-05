Источники сообщили о потерях среди силовиков в ходе КТО в Карабулаке

05 марта 2024, 10:03

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В ходе контртеррористической операции в Карабулаке ранения получили пять сотрудников ФСБ. Бой с боевиками затянулся из-за того, что они превратили квартиру в крепость, располагавшуюся на двух этажах, рассказали источники.

Как информировал "Кавказкий узел", силовики 3 марта убили шестерых предполагаемых боевиков в ходе контртеррористической операции (КТО) в Карабулаке. 5 марта источники сообщили, что были убиты Амирхан Гуражев, Зелимхан Цуроев, Магомед Баркинхоев, Тагир Цуроев, Микаил Тутаев и Берс Чемурзиев.

Вечером 2 марта в одном из кварталов в центре Карабулака был введен режим контртеррористической операции. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что боевики при попытке задержания открыли стрельбу по силовикам, завязалась перестрелка, и жильцы ближайших домов были эвакуированы. 3 марта НАК заявил, что в перестрелке были убиты шесть боевиков "Исламского государства"*, трое из которых находились в федеральном розыске.

По данным источников в силовых структурах, штурм квартиры в Карабулаке на улице Осканова, в которой находились боевики, затянулся из-за того, что она имела повышенную защиту и располагалась на двух уровнях. Боевики во время боя с силовиками перемещались по лестницам с одного этажа на другой, передал 4 марта "Коммерсант".

По версии следствия, группировку организовал Амирхан Гуражев. Жилье принадлежало Казбеку Чемурзиеву, отбывающему длительный срок за кражи, незаконный оборот наркотиков, а также по другим статьям. Сотрудники ФСБ обратили внимание на квартиру после того, как в ней появились новые жильцы.

В контртеррористической операции было задействовано около 150 силовиков, пять сотрудников УФСБ получили ранения, двое из них – пулевые, остальные – осколочные.

В ходе КТО был убит Амирхан Гуражев из села Инарки. Он находился в розыске за организацию вооруженный группировки и террористической организации, содействие терроризму, незаконный оборот взрывчатки и оружия.

Двое других убитых в ходе КТО, Зелимхан и Тагир Цуроевы, находились в розыске по делу о терроризме. Берс Чемурзиев, по версии следствия, помог укрыться разыскиваемым боевикам в квартире своего товарища, он был ранее судим за кражу. Микаил Тутаев и Магомед Баркинхоев, также убитые силовиками, были выходцами из села Майское и Карабулака. Они ранее не были судимы и в розыске не находились.

После КТО следователи изъяли из квартиры, в которой находились боевики, три автомата Калашникова, три пистолета Макарова, множество патронов, а также бомбу, которую уничтожили саперы. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на сотрудников правоохранительных органов и о незаконном обороте оружия.

На 10.00 мск 5 марта на сайтах МВД по Ингушетии, следственного управления СКР по республике, а также на сайте ФСБ нет информации о погибших или раненых среди силовиков в ходе КТО в Карабулаке.

Напомним, по данным источников, 34-летний Амирхан Гуражев находился в розыске за нападение на пост "Волга-14", произошедшее 28 марта 2023 года. После этого нападения в розыск были объявлены шесть жителей Ингушетии. Они еще дважды вступали в перестрелки с силовиками: 3 апреля 2023 года в Малгобеке и 5 апреля 2023 года в Зязиков-Юрте. Им удавалось скрыться.

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