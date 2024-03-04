Источники назвали имена убитых в Ингушетии боевиков

04 марта 2024, 08:51

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В ходе контртеррористической операции в Карабулаке силовики убили сторонников "Исламского государства"* Амирхана Гуражева, Зелимхана Цуроева, Магомеда Баркинхоева, Тагира Цуроева, Микаила Тутаева и Берса Чемурзиева, сообщили источники.

Как информировал "Кавказкий узел", силовики 3 марта убили шестерых предполагаемых боевиков в ходе контртеррористической операции (КТО) в Карабулаке.

Режим КТО, предусмотренный федеральным законом "О противодействии терроризму", допускает удаление людей с отдельных участков местности и объектов, а также ряд иных ограничений, говорится в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

По данным источников, в ходе КТО в Карабулаке убиты 34-летний Амирхан Гуражев (находился в розыске за нападение на пост "Волга-14"), 24-летний Зелимхан Цуроев (в ноябре 2023 года был задержан за пропаганду терроризма, затем отпущен под подписку о невыезде), 24-летний Магомед Баркинхоев, 32-летний Тагир Цуроев, 24-летний Микаил Тутаев и 26-летний Берс Чемурзиев, передал сегодня телеграм-канал "Сапа Кавказ".

Следствие считает, что все шестеро были сторонниками запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство"*, сказано в публикации.

Днем ранее, 3 марта канал "RT на русском" со ссылкой на источники в спецслужбах опубликовал имена убитых. Фамилии в публикации не названы, однако остальные данные совпадают с теми, которые назвал источник "Сапа. Кавказ". По информации RT были убиты Амирхан Г., 1989 г. р.; Зелимхан Ц., 2000 г. р.; Тагир Ц., 1991 г. р.; Микаил Т., 2000 г. р.; Магомед Б., 2000 г. р.; Берс Ч., 1997 г. р.

Отметим, что по данным на 8.50 мск 4 марта официально информация об опознании убитых не был подтверждена, на сайтах МВД и Следственного управления по республике публикаций об опознании убитых нет.

Сегодня МВД по Ингушетии в своем телеграм-канале подтвердило, что один из предполагаемых участников нападения на пост ДПС "Волга 24", Адам Оздоев, находится в розыске.

Напомним, контртеррористическая операция в Карабулаке стала второй в Ингушетии за 11 месяцев. Ей предшествовала объявленная в апреле 2023 года КТО в Малгобекском районе.

Нападение на пост ДПС "Волга 24", расположенный вблизи границы Ингушетии и Северной Осетии, было совершено 28 марта 2023 года. В розыск были объявлены шесть жителей Ингушетии. После нападения на пост полиции, они еще дважды вступали в перестрелки с силовиками: 3 апреля 2023 года в Малгобеке и 5 апреля 2023 года в Зязиков-Юрте. Им удавалось скрыться.

В ходе боя в Зязиков-Юрте были убиты трое и ранены восемь силовиков, что стало наибольшими за день потерями силовиков с августа 2012 года. "Кавказский узел" подготовил справку "Активизация вооруженного подполья в Ингушетии весной 2023 года" о том, как развивались эти события.

"Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" собирает информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе, а также хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

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