Контртеррористическая операция. Фото: ИЦ НАК http://nac.gov.ru/

03 марта 2024, 07:36

Силовики пригрозили ответственностью за ложные сведения про КТО в Карабулаке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В соцсетях и мессенджерах распространяются недостоверные сведения о ходе контртеррористической операции в Карабулаке, заявило управление ФСБ по Ингушетии. Ведомство предупредило об уголовной ответственности за распространение ложной информации.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 2 марта в Карабулаке был введен режим контртеррористической операции (КТО), она проводится в границах четырех улиц в центре города.

Режим КТО, предусмотренный федеральным законом "О противодействии терроризму", допускает удаление людей с отдельных участков местности и объектов, а также ряд иных ограничений, говорится в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

Управление ФСБ по Ингушетии призвало жителей республики не распространять недостоверную информацию о ходе КТО в Карабулаке. Ведомство предупредило об уголовной ответственности после того, как в соцсетях и мессенджерах стали распространяться данные, не соответствующие действительности, привело сегодня РИА "Новости" сообщение пресс-службы управления.

О каких конкретно сведениях идет речь, в пресс-службе не уточнили.

Среди жителей Карабулака погибших и пострадавших нет, на месте проведения КТО дежурит скорая помощь, привел сегодня ТАСС слова источника в одной из оперативных служб Ингушетии.

В зоне проведения КТО помимо огнестрельного оружия также используются гранаты, привело агентство слова другого источника в одной из оперативных служб республики.

Напомним, по данным Национального антитеррористического комитета, боевики в Карабулаке при попытке задержания открыли огонь по силовикам, жильцы близлежащих домов эвакуированы.

"Кавказский узел" также писал, что контртеррористическая операция в Ингушетии стала второй за 11 месяцев, ей предшествовала объявленная в апреле 2023 года КТО в Малгобекском районе, об окончании которой пока не сообщалось.

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Примечание:

"Родные жителя Ингушетии попросили его сдаться силовикам", "Источники сообщили о задержании пособника террористов в Ингушетии", "Перестрелка в Ингушетии с силовиками стала вторым вооруженным инцидентом за 20 дней".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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