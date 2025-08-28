Крупный схрон с оружием и боеприпасами обнаружен в Ингушетии
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Найденный силовиками схрон на окраине Аршты в Ингушетии принадлежал бывшему лидеру боевиков, убитому в Чечне.
Как писал "Кавказский узел", 21 августа на правом берегу реки Асса в Ингушетии был обнаружен схрон с боевыми патронами, который принадлежал боевику, убитому в Чечне. Тайник был оборудован в земле недалеко от кирпичного завода в селении Нестеровское.
Тайник обнаружен в лесном массиве на окраине сельского поселения Аршты Сунженского района. Предположительно арсенал "принадлежал лидеру незаконного вооружённого формирования, который был ликвидирован в октябре 2020 года вблизи станицы Ассиновской в ЧР", сообщает пресс-служба регионального МВД в своем Telegram-канале.
«В яме, на глубине примерно 80 сантиметров, находились: два гранатомёта (РПГ-18 «Муха» и РПГ-22 «Нетто»), огнемёт РПО «Шмель», три мины (две ТМ-62 и одна ТМ-57), два взрывателя, пистолет ПСМ с резьбой на стволе, граната с запалом РГД-5, ствол от винтовки СКС, цинк с патронами калибра 12,7 мм и 39 отдельных патронов того же калибра», - информирует пресс-служба ведомства.
По факту обнаружения схрона возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 222 и частью 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса РФ. Пистолет и ствол от винтовки отправлены на экспертизу. Остальные взрывоопасные предметы были ликвидированы на месте специалистами-взрывотехниками.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.