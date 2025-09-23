×

02:09, 23 сентября 2025

Житель Ингушетии обвинен в подготовке диверсии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ингушетии рассматривает дело жителя республики Ахмеда Сакалова, обвиняемого в попытке подорвать объект топливно-энергетического комплекса с целью диверсии. 

Ахмеду Сакалову 28 лет, его уголовное дело рассматривает Верховный суд Ингушетии. 

Согласно версии обвинения, мужчина вместе с некими сообщниками - “организованной группой”, - готовил взрыв на одном из энергетических предприятий “в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ”. Сакалову также вменяется незаконный оборот взрывных устройств. 

На заседании 22 сентября суд исследовал показания свидетелей обвинения, письменные доказательства, характеристики на Сакалова и собственные показания подсудимого. На следующее заседание, 6 октября, назначены прения, сообщила пресс-служба Верховного суда Ингушетии в официальном Telegram-канале. 

Комментариями Ахмеда Сакалова или его адвоката относительно версии обвинения и хода процесса “Кавказский узел” пока не располагает. Статья о диверсии (часть 2 статьи 281 УК России) предусматривает от двенадцати до двадцати лет лишения свободы. 

"Кавказский узел" также писал, что по статье о диверсии в начале сентября был осужден краснодарец Михаил Латий - суд признал его виновным в попытке поджога релейных шкафов на железной дороге и приговорил к девяти годам колонии строгого режима. 

Автор: "Кавказский узел"

