14:17, 3 сентября 2025

Краснодарец осужден на девять лет за попытку поджога релейного шкафа

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Краснодара Михаил Латий будет отбывать первые три года наказания в тюрьме, остальные - в исправительной колонии строгого режима.

Как писал "Кавказский узел", 15 августа жительница Крыма Алина Грек получила 15 лет колонии после процесса в военном суде в Ростове-на-Дону по делу о подготовке поджога релейного шкафа.

 Версии о мотивах поджога релейных шкафов на Кубани выглядят неубедительными, а подобные дела часто имеют признаки фальсификации, констатировали правозащитники, комментируя приговор Мироничеву. Релейный шкаф является важной частью инфраструктуры, так что мотив диверсии не исключен, возразил бывший сотрудник МВД.

Краснодарский краевой суд приговорил 44-летнего Михаила Латия к 9 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме за попытку поджога релейных шкафов на железной дороге, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

В феврале 2025 года Латий искал работу – ему предложил заработать пользователь в мессенджере с ником "Николасс", который пообещал 30 тысяч рублей за поджог металлических релейных шкафов с оборудованием, сообщила пресс-служба прокуратуры края. 

По информации объединенной пресс-службы судов региона, шкафы отвечают за безопасное передвижение железнодорожного транспорта. 4 февраля Латий облил релейный шкаф зажигательной смесью и поджег его. Латий подготовил зажигательную смесь, облил два релейных шкафа на железной дороге в Краснодаре и попытался поджечь их, но смесь не разгорелась из-за плохой погоды. Увидев приближающихся к нему людей, мужчина скрылся, позднее он был задержан. 

Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Он заявил, что совершил преступление из-за желания заработать. Его осудили на 9 лет колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме. Судебный приговор в законную силу не пока вступил.

Отметим, что Латий признан виновным части 1 статьи 281 УК (Диверсия), которая предусматривает наказание на срок от десяти до двадцати лет.

Напомним, что 5 августа Апелляционный суд утвердил приговор жителю Краснодарского края Эдуарду Гладких, осужденному на 16 лет за поджоги на железной дороге и попытку взорвать АЗС в Краснодаре. 

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

