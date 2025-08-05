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17:58, 5 августа 2025

Суд отказался смягчить приговор краснодарцу Эдуарду Гладких

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд утвердил приговор жителю Краснодарского края Эдуарду Гладких, осужденному на 16 лет за поджоги на железной дороге и попытку взорвать АЗС в Краснодаре. 

Как писал "Кавказский узел", в начале февраля военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 16 годам колонии краснодарца Эдуарда Гладких, признав его виновным в поджоге инфраструктуры железной дороги и подготовке теракта на автозаправке. 

По версии следствия и суда, Гладких в ходе "переписки с неустановленным лицом" в октября 2023 года за вознаграждение согласился поджечь шкаф управления электрообогревом, установленный на железной дороге. Он облил шкаф бензином и поджег его, содержимое было полностью уничтожено. 15 декабря того же года он совершил поджог металлического шкафа стационарного путевого рельсосмазывателя, который также был уничтожен. Также при переписке "с иным неустановленным лицом" согласился совершить взрыв на одной из автомобильных заправочных станций в Краснодаре и получил координаты тайника с самодельным взрывным устройством, но не смог совершить подрыв, так как силовики заменили бомбу муляжом, а потом задержали подозреваемого. 

Апелляционная инстанция оставила в силе 16-летний приговор Эдуарду Гладких. “Приговор Гладких оставлен апелляцией без изменения”, - приводит слова представителя суда ТАСС. 

Помимо 16-летнего заключения в колонии строгого режима Эдуарду Гладких назначен штраф в 300 тысяч рублей. 

Гладких был признан виновным по статьям о теракте и покушении на теракт, а также покушении на незаконное приобретение оружия. Кроме того, суд признал его виновным в незаконном хранении наркотиков, отмечает “РБК Краснодар”.

Версии следствия и суда о мотивах поджога релейных шкафов на Кубани выглядят неубедительными, а подобные дела часто имеют признаки фальсификации, констатировали правозащитники, комментируя приговор Мироничеву. Релейный шкаф является важной частью инфраструктуры, так что мотив диверсии не исключен, возразил бывший сотрудник МВД.

"Кавказский узел" также писал, что 19-летний житель Краснодара Илья Мироничев, задержанный в мае 2023 года при поджоге релейного шкафа на железной дороге, был приговорен к одиннадцати с половиной годам лишения свободы.

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Автор: "Кавказский узел"

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