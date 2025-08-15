Ростовский суд приговорил к длительному сроку жительницу Крыма по делу о диверсии
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
15 лет колонии получила после процесса в военном суде в Ростове-на-Дону Алина Грек за подготовку поджога релейного шкафа.
Как писал "Кавказский узел", 5 августа Апелляционный суд утвердил приговор жителю Краснодарского края Эдуарду Гладких, осужденному на 16 лет за поджоги на железной дороге и попытку взорвать АЗС в Краснодаре.
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновной жительницу Крыма Алину Грек в подготовке теракта на железной дороге в Симферопольском районе республики, сообщила пресс-служба суда. "Суд назначил Алине Грек 15 лет колонии общего режима", - цитирует ее слова РИА «Новости».
Грек признана виновной по ст.275 (госизмена), ст.205.3 (прохождение обучения в целях ведения террористической деятельности), ч.1 ст.30 ч.1 ст.205 (покушение на теракт) УК РФ.
В сентябре 2023 года женщина установила контакт с сотрудником спецслужб Украины и согласилась с ними работать за вознаграждение. Ей дали задание приобрести компоненты и изготовить зажигательные устройства, а затем с их помощью устроить поджог железнодорожного релейного шкафа на участке железной дороги в Симферопольском районе Крыма. Для тренировки она подожгла одно из сделанных ею устройств, бросила на землю и отправила видеозапись действий куратору, а после положительной оценки получила задание изготовить еще одно зажигательное устройство для поджога релейного шкафа. 22 января 2024 года она была задержана, сообщил "Интерфакс" детали обвинения со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Кавказский узел" также писал, что 19-летний житель Краснодара Илья Мироничев, задержанный в мае 2023 года при поджоге релейного шкафа на железной дороге, был приговорен к одиннадцати с половиной годам лишения свободы. Версии о мотивах поджога релейных шкафов на Кубани выглядят неубедительными, а подобные дела часто имеют признаки фальсификации, констатировали правозащитники, комментируя приговор Мироничеву. Релейный шкаф является важной частью инфраструктуры, так что мотив диверсии не исключен, возразил бывший сотрудник МВД.
Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.