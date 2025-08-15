Ростовский суд приговорил к длительному сроку жительницу Крыма по делу о диверсии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

15 лет колонии получила после процесса в военном суде в Ростове-на-Дону Алина Грек за подготовку поджога релейного шкафа.

Как писал "Кавказский узел", 5 августа Апелляционный суд утвердил приговор жителю Краснодарского края Эдуарду Гладких, осужденному на 16 лет за поджоги на железной дороге и попытку взорвать АЗС в Краснодаре.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновной жительницу Крыма Алину Грек в подготовке теракта на железной дороге в Симферопольском районе республики, сообщила пресс-служба суда. "Суд назначил Алине Грек 15 лет колонии общего режима", - цитирует ее слова РИА «Новости».

Грек признана виновной по ст.275 (госизмена), ст.205.3 (прохождение обучения в целях ведения террористической деятельности), ч.1 ст.30 ч.1 ст.205 (покушение на теракт) УК РФ.

В сентябре 2023 года женщина установила контакт с сотрудником спецслужб Украины и согласилась с ними работать за вознаграждение. Ей дали задание приобрести компоненты и изготовить зажигательные устройства, а затем с их помощью устроить поджог железнодорожного релейного шкафа на участке железной дороги в Симферопольском районе Крыма. Для тренировки она подожгла одно из сделанных ею устройств, бросила на землю и отправила видеозапись действий куратору, а после положительной оценки получила задание изготовить еще одно зажигательное устройство для поджога релейного шкафа. 22 января 2024 года она была задержана, сообщил "Интерфакс" детали обвинения со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кавказский узел" также писал, что 19-летний житель Краснодара Илья Мироничев, задержанный в мае 2023 года при поджоге релейного шкафа на железной дороге, был приговорен к одиннадцати с половиной годам лишения свободы. Версии о мотивах поджога релейных шкафов на Кубани выглядят неубедительными, а подобные дела часто имеют признаки фальсификации, констатировали правозащитники, комментируя приговор Мироничеву. Релейный шкаф является важной частью инфраструктуры, так что мотив диверсии не исключен, возразил бывший сотрудник МВД.