Главная   /   Лента новостей
10:43, 15 августа 2025

Ростовский суд приговорил к длительному сроку жительницу Крыма по делу о диверсии

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Фото корреспондента "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

15 лет колонии получила после процесса в военном суде в Ростове-на-Дону Алина Грек за подготовку поджога релейного шкафа.

Как писал "Кавказский узел", 5 августа Апелляционный суд утвердил приговор жителю Краснодарского края Эдуарду Гладких, осужденному на 16 лет за поджоги на железной дороге и попытку взорвать АЗС в Краснодаре. 

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновной жительницу Крыма Алину Грек в подготовке теракта на железной дороге в Симферопольском районе республики, сообщила пресс-служба суда. "Суд назначил Алине Грек 15 лет колонии общего режима", - цитирует ее слова РИА «Новости».

Грек признана виновной по ст.275 (госизмена), ст.205.3 (прохождение обучения в целях ведения террористической деятельности), ч.1 ст.30 ч.1 ст.205 (покушение на теракт) УК РФ.

В сентябре 2023 года женщина установила контакт с сотрудником спецслужб Украины и согласилась с ними работать за вознаграждение. Ей дали задание приобрести компоненты и изготовить зажигательные устройства, а затем с их помощью устроить поджог железнодорожного релейного шкафа на участке железной дороги в Симферопольском районе Крыма. Для тренировки она подожгла одно из сделанных ею устройств, бросила на землю и отправила видеозапись действий куратору, а после положительной оценки получила задание изготовить еще одно зажигательное устройство для поджога релейного шкафа. 22 января 2024 года она была задержана, сообщил "Интерфакс" детали обвинения со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кавказский узел" также писал, что 19-летний житель Краснодара Илья Мироничев, задержанный в мае 2023 года при поджоге релейного шкафа на железной дороге, был приговорен к одиннадцати с половиной годам лишения свободы. Версии о мотивах поджога релейных шкафов на Кубани выглядят неубедительными, а подобные дела часто имеют признаки фальсификации, констатировали правозащитники, комментируя приговор Мироничеву. Релейный шкаф является важной частью инфраструктуры, так что мотив диверсии не исключен, возразил бывший сотрудник МВД.

Новости
09:41, 15 августа 2025
Врачи сообщили о состояние жертв атаки дрона в Ростове-на-Дону
БПЛА в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07:50, 15 августа 2025
Над регионами юга России сбиты 12 беспилотников
Оцепленный подъезд жилого дома после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону. Фото: Юрий Слюсарь / "ВКонтакте"
01:56, 15 августа 2025
175 ростовчан заявили об ущербе после атаки дронов
Беспилотник. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ.
22:58, 14 августа 2025
Угроза беспилотников объявлена в пяти регионах Северного Кавказа
Эвакуация людей после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону. 14 июля 2025 г. Фото: https://t.me/bloknot_rostov/44614
18:23, 14 августа 2025
212 человек эвакуированы после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Здание парламента Абхазии после боёв сентября 1993 года. Автор фото: Yufereff Война в Абхазии (1992-1993): главные факты

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

