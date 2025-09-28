Активисты сообщили о похищении шести жителей Чечни

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пять человек из разных населенных пунктов Чечни были похищены силовиками после сообщений об обнаружении взрывного устройства в автобусе в Грозном, известно местонахождение лишь одного из них, бухгалтера Зубайра Эпигова. Силовики заявили родным о его знакомстве с подозреваемым по делу об автобусе.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Чечне похищают "атеистов и противников родины" и запирают их "в подвал", заявил директор ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов в споре с чеченскими оппозиционерами. Блогер Тумсо Абдурахманов* призвал Ахмадова раскрыть судьбу людей, которые безвестно пропали в Чечне.

О "похищении силовиками 34-летнего жителя села Эна-Хишка (Серноводское) Эпигова Зубайра" ТГ-канал NIYSO сообщил 25 сентября.

"Мужчина работал бухгалтером в городе Сунжа (Ингушетия), кормил свою семью, "держал язык за зубами" и "не лез в политику". Эпигов был доставлен в <отделение силовой структуры> в Грозном, где он подвергается жестоким пыткам с целью выбить признания в причастности к той самой взрывчатке, которую нашли под автобусом с туристами несколько дней назад в столице", - сообщили в NIYSO.

В Чечне около отеля обнаружили емкость с проводами, напоминающую взрывное устройство. Силовикам пришлось оцепить территорию и обезвредить неизвестный предмет, сообщила "Сапа" 22 сентября.

26 сентября NIYSO сообщает, что по делу о попытке взорвать автобус с туристами были похищены еще четверо местных жителей. Помимо Эпигова в NIYSO выяснили имена братьев Хусейна и Шамиля Астамировых из Грозного, также сообщается о похищении Джукалаева Саида-Магомеда Казбековича из села Алхазурово и Саид-Амина Эстамирова (1972 года рождения) из села Новый-Шарой.

"Все были похищены из разных населенных пунктов. В каком они сейчас состоянии, мы не знаем. Вероятно, их подвергают пыткам и пытаются сфабриковать дела", - сообщил ТГ-канал NIYSO.

26 сентября NIYSO опубликовал сведения еще об одном жителе Чечни, который по данным активистов с 20-го сентября находится в отделении силовой структуры. Его похищение и удержание не связано с инцидентом со СВУ на парковке в Грозном.



"С 20 сентября удерживается похищенный 43-летний житель села Гехи-чу Хусейн Таштамиров. Мужчина с трудом сводил концы с концами и пытался вытащить семью из трудной ситуации", - написали в публикации администраторы канала. О формальной причине похищения администрации канала не известно.

Активисты напомнили, что в том же отделении силовой структуры, куда был доставлен Таштамиров, по неизвестным причинам скончалась местная жительница Шовда Шамаева.

37-летняя жительница Серноводска Шовда Шамаева 5 сентября была доставлена в отделение силовой структуры, а спустя несколько дней со следами насильственной смерти была похоронена родными. В чатах запущена версия об "убийстве чести", но местные жители уверены, что она умерла в результате пыток.

Последние задержания проходят якобы по делу о причастности к взрывчатке под автобусом, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из администраторов ТГ-канала NIYSO.



"Людей похитили, обвиняя в якобы причастности к взрывчатке под автобусом. Но канал "Сапа Кавказ" писал, что уже задержали подозреваемого из Перми, и он - не чеченец", - сообщил администратор NIYSO.

У издания "нет информации о том, что кто-то из названных лиц был освобожден и вернулся домой". "Нам сообщали непосредственно родственники. Где именно держат - не знаем, кроме одного Эпигова. Другие, скорее всего, тоже где-то в Грозном, так как инцидент с автобусом был там", - сообщил администратор NIYSO корреспонденту "Кавказского узла".

В NIYSO также сообщили со ссылкой на "родственников похищенных", что "они пытаются привлечь к ситуации адвокатов по соглашению", однако "из-за сложности обстоятельств до настоящего времени этого сделать не смогли".

Близкие сообщили об обстоятельствах похищения Зубайра Эпигова

Похищение и удержание Зубаира Эпигова, по словам его близких, связано с действиями силовиков в Грозном. Родственники указывают точное место, где он содержится.

"К его близким приходили сотрудники <силовых структур>, жену и дядю увозили и отпустили в тот же день после того, как он к ним явился, таково было их требование. Зубаиру 34 года, жена и двое детей, один из которых - грудной, работает в Сунже (Ингушетия), в день событий был в командировке с начальником и ранее проблем с силовиками не имел", - рассказал близкий Эпигова в комментарии корреспонденту "Кавказского узла".

Семье сообщили, что "речь идет о допросах и проверке на полиграфе". "Сообщали, что его будут допрашивать и проверять на детекторе лжи. 27 сентября сказали, что он ответил на вопросы нормально, но его все равно не отпустили", - рассказал мужчина.

Родственники пересказывают позицию силовиков о возможной связке с эпизодом у автобуса.



"Полицейские сказали, что он дружил с человеком, против которого возбуждено уголовное дело по делу автобуса. Им нужно разобраться, участвовал он или нет. Он остается у силовиков", - ответил близкий знакомый семьи.

С юридической и правозащитной помощью семья пока не определилась. "Адвоката не нанимали, к правозащитникам не обращались", - сообщил источник "Кавказского узла".

"Когда подобное происходит и люди обращаются в организации и к адвокатам, их убеждают, что адвокат ничем не сможет помочь", - отметил собеседник, добавив, что "потому люди остаются в растерянности относительно алгоритма юридических действий, не веря в их результативность, что работает на порочную систему злоупотребления властью".

23 сентября издание "Сапа Кавказ" сообщало о задержании в Чечне подозреваемого в установке СВУ на парковке у гостиницы "Беркат" в Грозном. "Им оказался 38-летний житель Москвы, уроженец Пермского края… Мужчину задержали. Ему грозит уголовное дело о покушении на теракт и о незаконном изготовлении взрывчатки", - сообщила "Сапа" со ссылкой на свои источники.

Также издание уточняло, что, "со слов очевидцев, речь шла о предмете, похожем на СВУ, обнаруженном 22 сентября на парковке перед отелем на улице Трошева возле автобуса, который привез в Чечню артистов из Мордовии". Издание утверждает, что СВУ было "обезврежено и направлено на экспертизу".

По сообщениям NIYSO, в день похищений проводились обыски в машинах и междугородних автобусах. Издание предположило, что "с учетом приближающегося Дня города Грозного 5 октября усиливаются "меры безопасности" и проверки междугородних автобусов могут продолжаться.

То, что в республике ведется досмотр транспорта, косвенно подтверждают и сообщения официальных ведомств.

Так УФСИН Чечни 26 сентября сообщило об участии начальника ведомства в совещании при министре МВД региона в преддверии празднования Дня города. В официальном сообщении, опубликованном в ТГ-канале УФСИН по Чечне, сообщается, что "в республике организован временный оперативный штаб, целью которого является обеспечение безопасности и правопорядка во время праздничных мероприятий". Оперштаб обязуется "создать максимально безопасную атмосферу для жителей и гостей города, а МВД намерено активно сотрудничать с правоохранительными структурами и другими заинтересованными ведомствами, чтобы обеспечить высокий уровень безопасности и комфорт во время торжеств".

В Центре защиты прав человека "Мемориал"* корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что "по ситуации с задержанными за юридической помощью к ним не обращались их родственники".

"Кавказский узел" направил в МВД Чеченской Республики официальный запрос, предложив указать даты и основания задержаний шести жителей Чечни, процессуальные статусы, место содержания и меры пресечения, а также предоставить информацию по эпизоду у отеля "Беркат" (22 сентября) и о проводимых проверках транспорта. Ответ на момент публикации не получен.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.