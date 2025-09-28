×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:02, 28 сентября 2025

Активисты сообщили о похищении шести жителей Чечни

Силовик осматривает автобус. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пять человек из разных населенных пунктов Чечни были похищены силовиками после сообщений об обнаружении взрывного устройства в автобусе в Грозном, известно местонахождение лишь одного из них, бухгалтера Зубайра Эпигова. Силовики заявили родным о его знакомстве с подозреваемым по делу об автобусе.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Чечне похищают "атеистов и противников родины" и запирают их "в подвал", заявил директор ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов в споре с чеченскими оппозиционерами. Блогер Тумсо Абдурахманов* призвал Ахмадова раскрыть судьбу людей, которые безвестно пропали в Чечне. 

О "похищении силовиками 34-летнего жителя села Эна-Хишка (Серноводское) Эпигова Зубайра" ТГ-канал NIYSO сообщил 25 сентября.

"Мужчина работал бухгалтером в городе Сунжа (Ингушетия), кормил свою семью, "держал язык за зубами" и "не лез в политику". Эпигов был доставлен в  <отделение силовой структуры> в Грозном, где он подвергается жестоким пыткам с целью выбить признания в причастности к той самой взрывчатке, которую нашли под автобусом с туристами несколько дней назад в столице", - сообщили в NIYSO.

В Чечне около отеля обнаружили емкость с проводами, напоминающую взрывное устройство. Силовикам пришлось оцепить территорию и обезвредить неизвестный предмет, сообщила "Сапа" 22 сентября.

26 сентября NIYSO сообщает, что по делу о попытке взорвать автобус с туристами были похищены еще четверо местных жителей. Помимо Эпигова в NIYSO выяснили имена братьев Хусейна и Шамиля Астамировых из Грозного, также сообщается о похищении Джукалаева Саида-Магомеда Казбековича из села Алхазурово и Саид-Амина Эстамирова (1972 года рождения) из села Новый-Шарой.

"Все были похищены из разных населенных пунктов. В каком они сейчас состоянии, мы не знаем. Вероятно, их подвергают пыткам и пытаются сфабриковать дела", - сообщил ТГ-канал NIYSO.

26 сентября NIYSO опубликовал сведения еще об одном жителе Чечни, который по данным активистов с 20-го сентября находится в отделении силовой структуры. Его похищение и удержание не связано с инцидентом со СВУ на парковке в Грозном.

"С 20 сентября удерживается похищенный 43-летний житель села Гехи-чу Хусейн Таштамиров. Мужчина с трудом сводил концы с концами и пытался вытащить семью из трудной ситуации", - написали в публикации администраторы канала. О формальной причине похищения администрации канала не известно.

Активисты напомнили, что в том же отделении силовой структуры, куда был доставлен Таштамиров, по неизвестным причинам скончалась местная жительница Шовда Шамаева.

37-летняя жительница Серноводска Шовда Шамаева 5 сентября была доставлена в отделение силовой структуры, а спустя несколько дней со следами насильственной смерти была похоронена родными. В чатах запущена версия об "убийстве чести", но местные жители уверены, что она умерла в результате пыток.

Последние задержания проходят якобы по делу о причастности к взрывчатке под автобусом, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из администраторов ТГ-канала NIYSO.

"Людей похитили, обвиняя в якобы причастности к взрывчатке под автобусом. Но канал "Сапа Кавказ" писал, что уже задержали подозреваемого из Перми, и он - не чеченец", - сообщил администратор NIYSO.

У издания "нет информации о том, что кто-то из названных лиц был освобожден и вернулся домой". "Нам сообщали непосредственно родственники. Где именно держат - не знаем, кроме одного Эпигова. Другие, скорее всего, тоже где-то в Грозном, так как инцидент с автобусом был там", - сообщил администратор NIYSO корреспонденту "Кавказского узла".

В NIYSO также сообщили со ссылкой на "родственников похищенных", что "они пытаются привлечь к ситуации адвокатов по соглашению", однако "из-за сложности обстоятельств до настоящего времени этого сделать не смогли".

Близкие сообщили об обстоятельствах похищения Зубайра Эпигова

Похищение и удержание Зубаира Эпигова, по словам его близких, связано с действиями силовиков в Грозном. Родственники указывают точное место, где он содержится.

"К его близким приходили сотрудники <силовых структур>, жену и дядю увозили и отпустили в тот же день после того, как он к ним явился, таково было их требование. Зубаиру 34 года, жена и двое детей, один из которых - грудной, работает в Сунже (Ингушетия), в день событий был в командировке с начальником и ранее проблем с силовиками не имел", - рассказал близкий Эпигова в комментарии корреспонденту "Кавказского узла".

Семье сообщили, что "речь идет о допросах и проверке на полиграфе". "Сообщали, что его будут допрашивать и проверять на детекторе лжи. 27 сентября сказали, что он ответил на вопросы нормально, но его все равно не отпустили", - рассказал мужчина.

Родственники пересказывают позицию силовиков о возможной связке с эпизодом у автобуса.

"Полицейские сказали, что он дружил с человеком, против которого возбуждено уголовное дело по делу автобуса. Им нужно разобраться, участвовал он или нет. Он остается у силовиков", - ответил близкий знакомый семьи.

С юридической и правозащитной помощью семья пока не определилась. "Адвоката не нанимали, к правозащитникам не обращались", - сообщил источник "Кавказского узла".

"Когда подобное происходит и люди обращаются в организации и к адвокатам, их убеждают, что адвокат ничем не сможет помочь", - отметил собеседник, добавив, что "потому люди остаются в растерянности относительно алгоритма юридических действий, не веря в их результативность, что работает на порочную систему злоупотребления властью".

23 сентября издание "Сапа Кавказ" сообщало о задержании в Чечне подозреваемого в установке СВУ на парковке у гостиницы "Беркат" в Грозном. "Им оказался 38-летний житель Москвы, уроженец Пермского края… Мужчину задержали. Ему грозит уголовное дело о покушении на теракт и о незаконном изготовлении взрывчатки", - сообщила "Сапа" со ссылкой на свои источники.

Также издание уточняло, что, "со слов очевидцев, речь шла о предмете, похожем на СВУ, обнаруженном 22 сентября на парковке перед отелем на улице Трошева возле автобуса, который привез в Чечню артистов из Мордовии". Издание утверждает, что СВУ было "обезврежено и направлено на экспертизу".

По сообщениям NIYSO, в день похищений проводились обыски в машинах и междугородних автобусах. Издание предположило, что "с учетом приближающегося Дня города Грозного 5 октября усиливаются "меры безопасности" и проверки междугородних автобусов могут продолжаться.

То, что в республике ведется досмотр транспорта, косвенно подтверждают и сообщения официальных ведомств.

Так УФСИН Чечни 26 сентября сообщило об участии начальника ведомства в совещании при министре МВД региона в преддверии празднования Дня города. В официальном сообщении, опубликованном в ТГ-канале УФСИН по Чечне, сообщается, что "в республике организован временный оперативный штаб, целью которого является обеспечение безопасности и правопорядка во время праздничных мероприятий". Оперштаб обязуется "создать максимально безопасную атмосферу для жителей и гостей города, а МВД намерено активно сотрудничать с правоохранительными структурами и другими заинтересованными ведомствами, чтобы обеспечить высокий уровень безопасности и комфорт во время торжеств".

В Центре защиты прав человека "Мемориал"* корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что "по ситуации с задержанными за юридической помощью к ним не обращались их родственники".

"Кавказский узел" направил в МВД Чеченской Республики официальный запрос, предложив указать даты и основания задержаний шести жителей Чечни, процессуальные статусы, место содержания и меры пресечения, а также предоставить информацию по эпизоду у отеля "Беркат" (22 сентября) и о проводимых проверках транспорта. Ответ на момент публикации не получен.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
19:04, 29 сентября 2025
Родители Георгия Бачиашвили подверглись уголовному преследованию в Грузии
18:13, 29 сентября 2025
Восемь человек задержаны за массовый дрифт и стрельбу в Ингушетии
17:48, 29 сентября 2025
Жительницу Черкесска оштрафовали за демонстрацию запрещенной символики
17:33, 29 сентября 2025
Военный из Северной Осетии убит на Украине
10:57, 29 сентября 2025
Военнослужащий из Дагестана убит на Украине
09:56, 29 сентября 2025
Авиационная опасность объявлена в Краснодарском крае
Все события дня
Новости
Анна Цамартова и Николай Цомартов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
05:58, 29 сентября 2025
Родители Анны Цомартовой пожаловались на шантаж
Российские военнослужащие. Фото: Минобороны https://contract.mil.ru
10:44, 28 сентября 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 7500
Задержание Александра Пономарева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:18, 24 сентября 2025
За неделю с 15 по 21 сентября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 19.09.25, https://t.me/mod_russia/56775.
00:40, 22 сентября 2025
Власти назвали имена более 7450 убитых в зоне СВО бойцов с юга России
Задержание Александра Пономарева. Кадр оперативного видео УФСБ по Волгоградской области.
20:36, 19 сентября 2025
Житель Котово получил срок за оправдание теракта в Дагестане
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Чингиз Ахмадов. Фото: стопкадр из Инстаграма Чингиза Ахмадова - https://www.instagram.com/tv/CAYAe7UIL1h/?utm_source=ig_web_copy_link** Награда за слова: карьера пропагандиста Ахмадова

Блогеры
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
09:17, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Микаел Аджапаян (справа). Cкриншот видео https://pastinfo.am/ru/news/2025/06/27/090807750014/1936392
29 сентября 2025, 18:59
Прокурор запросил 2,5 года тюрьмы для архиепископа Аджапахяна

Нацпарк "Приэльбрусье". Фото пресс-службы нацпарка: http://эльбруспарк.рф/?Page=gallery&act=show_razdel&id=3
29 сентября 2025, 08:58
Суд отказался вернуть в Кабардино-Балкарию дело о мошенничестве с землями нацпарка

Нарек Оганян. Фото: https://news.am/rus/news/906670.html
29 сентября 2025, 06:58
Арестован подозреваемый в убийстве главы Паракара

Оружие, из которого, как считают следователи, был застрелен Володя Григорян. Фото: Следственный комитет Армении https://t.me/committeearm/740
28 сентября 2025, 11:44
Задержан второй подозреваемый по делу об убийстве главы Паракара

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше