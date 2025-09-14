×

Скачайте приложение — работает без VPN!
23:58, 14 сентября 2025

Жители Серноводска оспорили версию об "убийстве чести" местной жительницы

Камеры в отделении силовой структуры. Скриншот фото "Дош Кавказа" от 14.09.25, https://t.me/new_dosh/6648

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

37-летняя жительница Серноводска Шовда Шамаева 5 сентября была доставлена в отделение силовой структуры, а спустя несколько дней со следами насильственной смерти была похоронена родными. В чатах запущена версия об "убийстве чести", но местные жители уверены, что она умерла в результате пыток.

Как сообщили корреспонденту "Кавказского узла" местные жители, Шовда Шамаева была задержана силовиками и доставлена в отдел <силовой структуры>  по подозрению в причастности к наркоторговле. Они утверждают, что к ней применяли пытки, в результате которых она скончалась в отделе <силовой структуры>.

Ее тело выдали родным, дав указание захоронить без лишнего шума, сообщили соседи погибшей. Факт совершения погребальной молитвы подтверждается также сообщениями из рассылки религиозных деятелей населенного пункта в WhatsApp*, где сообщалось о времени погребения и проведения заупокойной молитвы.

Так, в частности, в одном из каналов местных жителей, сообщался адрес и описание, совпадающие с местом жительства Шовды Шамаевой.

"Братья, погибла дочь Шамаева Исы. Завтра утром, в полдесятого, в доме Исы, это по Киевской улице, когда заворачиваешь возле дома Межиева Салмана неподалеку от (неразборчиво). Ее звали Шовда, пусть Аллах простит ей грехи", - сообщает мужской голос на чеченском языке (копия аудиосообщения есть в распоряжении "Кавказского узла").

Местные жители делятся в семейных чатах версиями произошедшего. Часть этих версий, по мнению опрошенных "Кавказским узлом" жителей, является интерпретацией версии силовых структур, вброшенной для создания в общественном мнении убежденности, что женщину убили ее родные.

"Много версий, как вы знаете, в селе часто сплетни бывают, но многие версии о том, что власти держали ее три дня, это точно, прошло два-три дня. Они пытали и убили ее. Там еще одна плохая версия есть, но ее пока оглашать не буду, пока точно не узнаю", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" участник одного из таких чатов на условии анонимности.

 О ней отзываются как о простой и порядочной женщине

Другой местный житель рассказал версию смерти Шамаевой, которая в обществе называется "более правдоподобной".

"Она оказалась соседкой моих родных. Оказывается, ее три-четыре дня назад [5-6 сентября] похищали. Якобы из-за того, что кто-то на ее машине был пойман с наркотиками. Через несколько дней к ним домой пришли сотрудники. Ее братья подумали, что приехали за ними, случился какой-то конфликт, там даже стреляли, в итоге трех братьев задержали, и потом отдав им труп сестры, отпустили. Озвученная причина похищения - наркотики, типа сотрудники сказали, что на ее машине кто-то возил наркотики. Люди по-разному говорят, якобы с ними работала, якобы продавала наркотики, якобы развлекалась с сотрудниками, но близко ее знавшие говорят, что была обычной женщиной, ничего плохого у нее не видели, была разведенной, имеется сын 15 лет", - рассказал  он корреспонденту "Кавказского узла". Мужчина предположил, что "все версии о непристойном образе и торговле наркотиков вброшены силовыми структурами", чтобы отвести от них подозрения в причастности к смерти женщины и преподнести это "убийством чести".

В ряде республик Северного Кавказа распространены так называемые "убийства чести". Их жертвами  становятся женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода. В чем корни этого явления, какие республики ему подвержены - рассказывается в справке "Кавказского узла".

Еще один житель Серноводска также назвал версию "о непристойном поведении" недостоверной.

"Это одна из версий, которую распространяют в селе, но она недостоверна. Я житель этого села. Женщину звали Шовда Шамаева, 37 лет. Работала в системе дошкольного образования. В пятницу [5 сентября ] стало известно, что ее задержали. Вызвали ее по телефону, и явилась ли она сама туда или была задержана против ее воли, неизвестно, но что с пятницы до понедельника ее тело было в застенках <силовой структуры> - это знает <множество местных жителей>. В понедельник приехали <силовики> к дому Шовды по улице Киевская. У брата Шовды завязался с ними конфликт, и он убежал, в него начали стрелять. Он забежал во двор к соседям, но его в итоге задержали и остальных двух братьев тоже. Их привезли в <отделение силовой структуры> и выдали тело со следами истязаний. Сказали похоронить молча, якобы она продавала наркотики и вела разгульный образ жизни. Сама Шовда работала в одном здании с моей близкой родственницей. О ней отзываются как о простой и порядочной женщине. Причина ее задержания, по известной мне информации, это то, что она одолжила свой автомобиль кому-то, позднее ее машину и водителя задержали, якобы тот человек вез наркотики из другой республики. По причине этого Шовду и доставили в <отделение силовой структуры>. То, что ее убили братья - это ложь, есть сотни свидетелей всего этого", - рассказал молодой человек по имени Адам корреспонденту "Кавказского узла".

Версию об "убийстве чести" опроверг и другой местный житель, присутствовавший на похоронах.

"Как вы себе представляете, что ее забирают в <отделение силовой структуры>, об этом знают все соседи, а через несколько дней ее якобы вдруг убивают родственники? Это распространено специально, чтобы отвести подозрение в убийстве от силовиков. Брат присутствовал на похоронах, были полноценные похороны, как обычно бывает. А если бы такой момент <"убийство чести"> у них был, они [силовики] бы его как минимум на Украину отправили. Также там говорили, что брат - действующий опер, это тоже неправда, он когда-то там несколько лет поработал, но сам оттуда уволился, и он не имел никакого отношения после этого к ним", - рассказал мужчина в комментарии корреспонденту "Кавказского узла".

Доказательством того, что девушка не имела причастности к криминалу, является то, что похороны были проведены по традиции, рассказал еще один из соседей погибшей.

"Она была в разводе, у нее есть 15-летний сын, и жила она с тремя братьями и матерью… Похороны были полноценные, как требует традиция. Если реально человек в чем-то провинился в их [силовиков] глазах, то они даже похоронить нормально не позволяют, привозят, бросают тело, требуя "убрать это аккуратно во тьме ночной". Я не не верю в слухи про наркотики, я их семью знаю, все эти версии ничем не подтверждены кроме того, что ее забирали <силовики>, а теперь она мертва", - заключил собеседник "Кавказского узла".

В чеченском сегменте Интернета публикация о смерти Шамаевой впервые появилась 11 сентября в оппозиционном канале NIYSO.

Авторы сообщения утверждают, что Шамаева была  доставлена <в отделение силовой структуры> 5 сентября, а уже в понедельник, 8 сентября, со следами насильственной смерти она была передана родным, утверждает администрация канала.

"Кавказский узел" направил письменный запрос в пресс-службу МВД Чеченской Республики  относительно  обстоятельств смерти местной жительницы Шовды Шамаевой. 

Автор: Алихан Мамсуров

источник: корреспондент "Кавказского узла"

