Главная   /   Лента новостей
19:56, 29 сентября 2025

Высокопоставленный силовик задержан в Северной Осетии по коррупционному делу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руководитель Росгвардии по Северной Осетии Валерий Голота и несколько его подчиненных задержаны по делу о взятках, сообщили источники в правоохранительных органах.

О задержании генерал-майора полиции сообщил ряд источников, связанных с силовиками. По их информации, глава республиканского управления Росгвардии подозревается в коррупционном преступлении. 

"Генерал Голота задержан. Проводятся следственные действия по уголовному делу, возбужденному по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - цитирует источник в оперативных службах ТАСС. 

С руководителем Росгвардии по Северной Осетии “проводятся следственные действия”, отмечает со ссылкой на правоохранительные органы РИА “Новости”. Голота проходит по делу подозреваемым, передает РБК. Помимо Валерия Голоты “задержаны некоторые его подчиненные”, указывает Baza, не называя должности задержанных. Задержанные - заместители главы управления Росгвардии, пишет “Сапа”. 

Обыски в кабинете генерал-майора Голоты прошли еще утром, указывает Telegram-канал SHOT. В свою очередь местное издание “Основа” сообщило, что по состоянию на 18.08 мск оперативники ФСБ и СКР продолжали следственные действия. 

Валерий Голота - уроженец Минеральных Вод, он возглавляет управление Росгвардии по Северной Осетии с 2021 года, звание генерал-майора получил в конце 2022 года. У него есть ряд наград, в том числе орден Мужества и медаль “За отличие в охране общественного порядка”, следует из публикации на официальном сайте ведомства. Уголовная статья, на которую ссылается источники, предполагает особо крупный размер взятки и предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

