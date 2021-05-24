Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции

24 мая 2021, 11:02

Владимир Цкаев, примерный семьянин и отец двоих детей, умер после допроса в отделе полиции города Владикавказа в 2015 году. Есть веские свидетельства того, что мужчину пытали. Среди обвиняемых — 10 полицейских. Параллельно судят следователя, который вел дело Цкаева. Силовиков уже пытались отпустить на свободу, но митинги и замена следователей не дала спустить дело на тормозах. Через 3 года после смерти Цкаева дело все же дошло до суда. «Кавказский узел» собрал ключевую информацию по делу и следит за самыми важными итогами судебных заседаний.



Суд и приговор

2 апреля 2021 года Ленинский районный суд Владикавказа завершил судебное следствие отказом в удовлетворении ходатайства одного из подсудимых по делу о смерти Владимира Цкаева. Георгий Цомаев просил вернуть дело в прокуратуру, представив суду выводы новой экспертизы. Согласно этим выводам, причиной смерти Цкаева стала сердечная недостаточность. Суд решил, что "данное заключение было получено непроцессуальным способом". Было отклонено еще одно аналогичное ходатайство Цомаева о противоречиях экспертиз. Прения были назначены на 19 апреля.

На прениях сторон прокурор попросил для обвиняемых от 6 до 13 лет лишения свободы. Вдова Цкаева хотела еще более сурового наказания, но согласилась с обвинением. 19 и 21 мая подсудимые выступили в суде с последним словом, заявив о своей невиновности. Оглашение приговора суда назначено на 28 июня.

Обстоятельства смерти

39-летнего жителя Владикавказа Владимира Цкаева задержали и доставили в отделение полиции Иристонского района Владикавказа 31 октября 2015 года , 12 января 2018 года. Он подозревался в нападении на сотрудника полиции Роланда Плиева.

Омоновец Роланд Плиев был накануне гибели Владимира Цкаева тяжело ранен при выяснении отношений с Маратом Букуловым, соседом Цкаева. Цкаев оказался к этому преступлению непричастен. Марат Букулов явился с повинной спустя чуть более двух недель, после гибели соседа, и сознался в том, что именно он стрелял в полицейского для самообороны. Суд приговорил Букулова к 2,5 годам колонии.

В ночь на 1 ноября — то есть спустя несколько часов после задержания - скорая привезла Владимира Цкаева в республиканскую больницу. Версии того, что происходило до и после этого, противоречивы. Врач-нейрохирург РКБ Владикавказа Сона Тувакова показала в суде, что врачи скорой помощи нашли Владимира на улице, после чего доставили в клинику. Племяннице Цкаева Эльвире Тедеевой врачи рассказали, что подобрали Цкаева недалеко от отдела полиции. По словам же врача скорой помощи Фузы Цагараевой, она лично госпитализировала Цкаева из отдела полиции.

В релизе МВД по РСО, выпущенном 2 ноября, на следующий день после известия о смерти Цкаева, утверждалось, что врачей вызвали сотрудники полиции после того, как Цкаев "внезапно встал со стула и, упав на колени, лобной частью головы нанес несколько ударов об пол».

Эти слова из релиза вскоре были удалены, о чем свидетельствуют скриншоты и новая редакция релиза, в которой причиной смерти Цкаева стала "острая сердечная недостаточность"

Судмедэкспертиза же показала, что Цкаев умер в результате удушения полиэтиленовыми пакетами.

Протесты, расследование и реакция властей

Уже 1 ноября, найдя Владимира в морге больницы, его сестра Ирина увидела на теле многочисленные следы травм. Она сделала фотографии и распространила их в Интернете. На следующий день родственники, знакомые и соседи Цкаевых вышли на митинг с требованиями выяснить причину его смерти.

К протестующим вышел министр МВД Артур Ахметханов. «Сделайте, что вы можете, чтобы мы до завтра видели какие-то результаты. Тогда мы будем понимать, что правоохранительная система работает», - сказал министру один из участников акции. В 12 часов МВД по Северной Осетии проинформировало, что четверо сотрудников ведомства были отстранены от работы.

После возбуждения дела генерал-лейтенант Артур Ахметханов подал в отставку. На его место был назначен начальник УМВД по Смоленской области генерал-майор Михаил Скоков.

После встречи с Ахметхановым митингующие пошли к зданию правительства республики, чтобы поговорить с главой республики Тамерланом Агузаровым. Агузаров принял несколько человек и заверил их, что берет дело под личный контроль.

Двое задержанных после этого полицейских заключили сделку со следствием, а остальные - начальник отдела угрозыска и семь его подчиненных - были обвинены в превышении полномочий, служебном подлоге и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

В январе 2016 года первый вице-спикер парламента Северной Осетии Станислав Кесаев признал, что дело Цкаева "как-то замыливается в силу разного стечения обстоятельств". .

В марте 2017 года на акцию протеста вышли родственники полицейских, находящихся под следствием - Георгия Цомаева, Аслана Хохаева, Сослана Ситохова и Шоты Майсурадзе. Они собрались у Дома правительства, поскольку, по их мнению, обвинения в адрес их родных ложные, а следствие затянулось. Участники акции заявили о давлении на задержанных, которым якобы в обмен на свободу заставляют давать показания друг против друга.

Акция возмутила Земфиру Цкаеву, на пресс-конференции она огласила распечатки телефонных переговоров, которые вели полицейские между собой в ночь, когда в отделе полиции находился ее супруг, а также свидетельские показания.

«Вышедшие на митинг 14 марта полицейские и их родственники требуют справедливого расследования этого дела. Пожалуй, это единственное, в чем мы с ними заодно, - сказала она. - Мы категорически не удовлетворены ходом следствия. Дело особой важности, как его квалифицируют, за это время ведет уже третий следователь».

2 января 2018 года для трех фигурантов была изменена мера пресечения в виде заключения под стражу на подписку о невыезде. В результате, все ранее задержанные по делу Владимира Цкаева оказались на свободе. 13 января на Театральную площадь Владикавказа вышли 300 горожан, встревоженных этим фактом и недовольных ходом расследования.

Брат погибшего Георгий Цкаев во время пикета потребовал переквалифицировать обвинение со статьи о причинении смерти по неосторожности на статью об убийстве.

Адвокат Анжелика Сикоева назвала действия следственных органов саботажем. По ее словам, подозреваемых отпустили из-за действий следователя, который несвоевременно и не надлежащим образом подготовил документы в суд.

17 января новый глава Северной Осетии Вячеслав Битаров во время встречи с Земфирой Цкаевой заверил ее, что руководство Следственного комитета распорядилось ускорить следствие, а прежних следователей уволить.

Судебное следствие

Суд должен был начаться 8 октября 2018 года, но в день заседания выяснилось, что у бывшего начальника отдела уголовного розыска Иристонского ОВД Сослана Ситохова нет адвоката. После этого процесс постоянно откладывался из-за необходимости дополнительно времени на ознакомление с делом адвокатов обвиняемых, болезни адвоката, болезни судьи Ачеева.

25 января 2019 года в Ленинском районном суде Владикавказа в закрытом режиме начались предварительные слушания. Адвокат полицейского Олега Дзампаева заявил суду, что обвинительное заключение сформулировано неправильно, а из дела необходимо изъять ряд доказательств. Потерпевшие подали возражение против этого ходатайства, а 1 февраля суд его отклонил.

4 февраля суд отложил предварительные слушания в связи с ходатайством другого обвиняемого. При этом судья запретил участникам процесса называть имена тех, кто подает ходатайства, а также рассказывать журналистам их содержание. «Дело в том, что предварительные судебные заседания закрытые, и судья нас предупредил о том, чтобы эта информация не уходила. Когда судебные слушания перейдут в другую стадию, мы вам обо всем подробно расскажем», - заявила адвокат семьи Цкаевых Анжелика Сикоева.

18 февраля в суде начались основные слушания, причем судья не стал переводить процесс в закрытый режим. На первом заседании ни один из десяти обвиняемых полицейских не признал вину. Вдова Цкаева призвала суд ужесточить подсудимым статьи обвинения.

Одновременно с этим процессом открыто дело третьего следователя по делу Владимира Цкаева Аслана Хугаева, обвиненного в фальсификации документов. Генпрокуратура считает, что Хугаев «внес ложные сведения в подготовленные им процессуальные документы, необходимые для неоднократного продления сроков следствия и содержания обвиняемых под стражей».

Показания медработников, по мнению стороны потерпевших, вызывают подозрения в фальсификации. Так медсестра Инга Бадоева заявила, что внесла сведения о Цкаеве в журнал на основании данных, которые предоставили ей работники бригады скорой помощи. При этом она не смогла ответить на вопрос, почему запись в журнал приемного отделения была внесена лишь в полдень 1 ноября 2015 года, когда Владимир Цкаев уже умер, при том, что смена самой Бадоевой заканчивалась в 8 утра. Врач скорой помощи Фуза Цагараева рассказала суду, что у Цкаева были травмы на запястьях и признаки черепно-мозговой травмы, при этом она ошибочно указала в записях медкарты, что Цкаев был в сознании. Врач Сона Тувакова, принявшая Цкаева в больнице, рассказала, что в приемном отделении пациенту не успели оказать помощь, так как он впал в кому и был переведен в реанимацию.

При даче показаний на заседании 11 марта врач-реаниматолог Республиканской клинической больницы Светлана Карданова и врач-анестезиолог, реаниматолог Людмила Маргиева заявили, что не видели сотрудников полиции в реанимации, где находился Цкаев. Однако, старший сержант полиции ППС Олег Тотиков на заседании суда 25 февраля рассказал, подсудимый Ситохов попросил его быть в больнице и сообщать ему об изменении состояния Цкаева. Он сообщил, что сидел в коридоре реанимационного отделения в трех метрах от Цкаева, который был подключен к какому-то аппарату, во рту у него была трубка, на лице были видны синяки. При этом, по словам Тотикова, Цкаев несколько раз привставал и медперсоналу пришлось его привязать. Утром, ближе к семи часам, Цкаеву стало хуже, ему стали проводить реанимационные мероприятия, рассказал свидетель.

22 февраля в суде выступила вдова Владимира Цкаева Земфира. Она заявила, что после того, как к ним в дом 31 октября 2015 года пришли сотрудники полиции, ее муж спокойно собрался, надел куртку и ушел с ними, запретив ей говорить о том, что его увезли. По словам женщины, после задержания мужа силовики не сообщали о нем никаких подробностей, несмотря на ее вопросы и просьбы, а о его смерти ей стало известно со слов знакомой сотрудницы морга.

15 апреля на заседании суда бывший сотрудник уголовного розыска Ираклий Бестаев был вынужден объяснять расхождения в своих показаниях о том, как был доставлен в отдел полиции Владимир Цкаев. В суде Бестаев заявил, что Владимир Цкаев в машине сопротивления не оказывал, вел себя спокойно. Однако на предварительном следствии он утверждал, что, когда Цкаева вывели из дома, чтобы доставить в отдел полиции, он стал возмущаться и оказывать сопротивление одному из сотрудников, и на него пришлось надеть наручники. Свидетель противоречия объяснил тем, что "забыл". Он уточнил, что Цкаев не оказывал физическое сопротивление, а лишь на словах отказался сесть в машину.

19 апреля свидетель, который в 2015 году работал начальником смены дежурной части в Иристонском отделе полиции, на заседании суда не смог ответить на вопрос прокурора о том, вносились ли сведения о том, что Цкаев был доставлен в отдел полиции, в журнал доставленных и признался, что не проконтролировал внесение записей.

22 апреля начальник смены дежурной части управления Министерства внутренних дел по Владикавказу Батраз Купеев заявил в суде, что после того, как заступил на дежурство 1 ноября, заметил в журнале доставленных за 31 октября пустую графу, однако "не доложил рапортом о данном факте". Купеев рассказал, что замначальника МВД по Северной Осетии Роберт Наниев, который в 2015 году занимал пост врио начальника управления Министерства внутренних дел по Владикавказу, узнал о том, что журнал не был заполнен "после его допроса в Следственном комитете". При этом на предварительном следствии Купеев говорил, что 1 ноября 2015 года врио начальника управления Министерства внутренних дел по Владикавказу Роберт Наниев попросил отдать журнал кому-нибудь из сотрудников, чтобы они внесли туда запись. Согласно показаниям Купеева, зачитанным на заседании, он отдал журнал Дзампаеву, который внес в пустую графу сведения о Цкаеве. Однако на заседании суда Батраз Купеев отказался от этих показаний, заявив, что придумал их, боясь ответственности.

Давая показания в суде о допросе Владимира Цкаева в отделе полиции силовики не смогли вспомнить подробности произошедшего. Так замначальника уголовного розыска по Правобережному району Алан Сокуров заявил, что не помнит, откуда ему стало известно о ранении сотрудника ОМОНа Плиева. Он также не смог ответить на вопрос судьи о том, был ли в кабинете, где находился Цкаев, кто-то из подсудимых. Свидетель Алан Рамонов также не смог вспомнить на заседании суда, кто сообщил о том, что в отделе уголовного розыска человеку стало плохо.

26 апреля в суде показания дала Юлия Тимченко, которая в 2015 году работала врачом-терапевтом экстренной помощи в Республиканской клинической больнице, куда доставили из полиции Цкаева. Тимченко сообщила, что именно она приняла решение о направлении в реанимацию Цкаева, охарактеризовав его состояние, как тяжелое.

Алан Уртаев, который в 2015 году работал оперативным дежурным в УВД Владикавказа, дал показания о поступлении 31 октября 2015 года в 23:45 в дежурную часть рапорта о том, что 31 октября в 15:50 Цкаев выражался нецензурной бранью, причинил себе телесные повреждения, о чем был составлен административный протокол по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ. В момент оглашения этих показаний подсудимый Ситохов признался, что рапорт об административном правонарушении Цкаева написал он 1 ноября 2015 года в 11 часов утра. Ситохов заявил, что не понимает, как этот рапорт могли зарегистрировать 31 октября в 23:45.

13 мая защита обвиняемых по делу об убийстве Владимира Цкаева потребовала вызвать дополнительного свидетеля, помощника оперативного дежурного Давида Сатцаева. По мнению вдовы Цкаева, подсудимые пытаются привлечь к делу руководящий состав полиции, так как понимают, что "тонут".

17 мая свидетель рассказал об алиби Цкаева в ночь ранения Плиева. Алан Лолаев рассказал в суде, что Цкаев был порядочным и спокойным человеком, он знал его много лет. Он сказал, что в ночь нападения на Плиева Цкаев находился вместе с ним и их другом Сергеем Кочоровым.

20 мая суд допросил двоих свидетелей, а также заслушал показания умершего в 2018 году жителя Владикавказа, который рассказал, что видел, как полицейские били Цкаева во время допроса. Вдова Владимира Цкаева высказала надежду, что суд примет во внимание показания умершего свидетеля.

15 июля свидетель Алла Битиева, гражданская жена Кадалаева, рассказала, что после смерти Цкаева силовики спрятали ее и сожителя в какой-то квартире и привозили им еду и наркотики в обмен на ложные показания.

19 июля в суде бывший начальник отдела уголовного розыска УМВД по Владикавказу Сергей Габиев заявил суду о своей непричастности к смерти Цкаева. Он отметил, что по его указанию полицейские вызвали скорую Владимиру Цкаеву, но сам он не видел задержанного. Адвокаты супруги Цкаева раскритиковали его показания и сообщили о ходатайстве привлечь к ответственности силовиков, которые, по словам свидетеля Битаевой, пытались скрыть избиение мужчины.

Примечания: