Суд по делу Цкаева назначил повторную экспертизу в Москве

28 октября 2019, 16:09

Ленинский райсуд Владикавказа приостановил рассмотрение дела о смерти Цкаева до получения итогов повторной судмедэкспертизы, на которой настаивали обвиняемые. Адвокат Земфиры Цкаевой усмотрела в этом ходатайстве попытку затянуть рассмотрение дела.

Как писал "Кавказский узел", дело о смерти Цкаева рассматривается Ленинским райсудом Владикавказа с 18 февраля. 25 октября защита подсудимых поспорила с судьей о месте проведения повторной судмедэкспертизы.

Судья не исключил возможности проведения повторной судебно-медицинской экспертизы в московском Центре судебно-медицинской экспертизы Минздрава России. Адвокаты подсудимых напомнили, что один из специалистов, проводивший экспертизу ранее, стал заместителем руководителя этого учреждения. В московском центре больше технических возможностей, чем в петербургском бюро судмедэкспертизы, пояснила потерпевшая Земфира Цкаева.

Сегодня на заседании судья объявил, что повторная судмедэкспертиза все-таки пройдет в центре судебно-медицинской экспертизы в Москве, но в другом составе экспертов. "Суд откладывает судебное разбирательство до получения заключения по назначенной повторной комиссионной судебно-медицинской экспертизе", - сказал судья.

В зале суда сегодня было немноголюдно. Вдову Владимира Цкаева пришли поддержать две ее тети. Родственники подсудимых и адвокаты потерпевшей не пришли на заседание, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Мы заявляли ходатайство, что мы, в принципе, против повторной экспертизы, потому что не считали, что это нужно делать. Но если суд решил, остается только ждать. Мы свое негодование по этому поводу выразили. Я думаю, долго ждать не придется, потому что там всего лишь несколько вопросов дополнительных, на остальные эксперты отвечали, - сказала корреспонденту "Кавказского узла" после заседания Земфира Цкаева.

По словам Земфиры Цкаевой, она постоянно чувствует поддержку людей, которые звонят ей и пишут в соцсетях.

Адвокат Земфиры Цкаевой Анжелика Сикоева раскритиковала решение суда назначить повторную экспертизу. "Разрешение того вопроса, который был в ходатайстве [адвоката подсудимого] главным - о возможности смерти Цкаева по причине ненадлежащего оказания медицинской помощи - никаким образом не влияет на существо предъявленного им обвинения, потому что по всем обстоятельствам было очевидно, что медицинскую помощь [Цкаеву] уже оказывать было поздно", - сказала она после заседания корреспонденту "Кавказского узла".

К моменту этого ходатайства материалы дела уже были изучены, подчеркнула адвокат. "Мы остановились на том, что обвиняемые должны подготовиться в даче своих показаний, а они вместо этого затребовали повторную экспертизу. Это их тактический ход. Они растягивают время, не знаю зачем... Но если в Москве экспертиза будет проведена быстро, то существенного плюса обвиняемым это не даст", - сказала Сикоева.

Адвокат подсудимого Азамата Цугкиева Юрий Багаев сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что не намерен отказываться от защиты его подсудимого из-за поступивших угроз.

11 октября Юрий Багаев заявил в суде, что обнаружил на лобовом стекле своей машины нецензурную надпись, которую расценил как угрозу. Он предоставил суду два фотоснимка и сообщил, что уже обратился с заявлением по данному факту в полицию. Багаев предложил проводить заседания в закрытом режиме. К оскорбительным надписям на машине Багаева никто из потерпевших не причастен, заявила адвокат Земфиры Цкаевой.

Напомним, что Владимир Цкаев скончался после допроса в отделе полиции Владикавказа в 2015 году. Силовиков хотели отпустить на свободу, но митинги и замена следователей не дали спустить дело на тормозах, и оно дошло до суда. На скамье подсудимых - десять полицейских. Подробнее о деле можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

Материалы о ходе судебного процесса по делу о смерти Владимира Цкаева собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Цкаева: пытки и полиция".