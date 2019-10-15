Адвокат Цкаевой назвала провокацией жалобу Багаева на угрозы

15 октября 2019, 00:35

Защитник подсудимого по делу о смерти в отделе полиции жителя Северной Осетии Владимира Цкаева Юрий Багаев, заявлявший об угрозах, отказался подавать ходатайство о закрытии процесса. К оскорбительным надписям на машине Багаева никто из потерпевших не причастен, заявила адвокат Земфиры Цкаевой.

Как писал "Кавказский узел", дело о смерти Цкаева рассматривается Ленинским райсудом Владикавказа с 18 февраля. 7 октября суд по требованию адвоката одного из обвиняемых назначил повторную судебно-медицинскую экспертизу. Потерпевшая сторона сочла это очередной попыткой затянуть процесс. 11 октября Юрий Багаев выступил в суде с заявлением о том, что обнаружил на лобовом стекле своей автомашины нецензурную надпись, которую расценил как угрозу. Он предоставил суду два фотоснимка и сообщил, что уже обратился с заявлением по данному факту в полицию. Багаев предложил проводить заседания в закрытом режиме. Земфира Цкаева сочла это поводом закрыть процесс.

Владимир Цкаев скончался после допроса в отделе полиции Владикавказа в 2015 году. Силовиков хотели отпустить на свободу, но митинги и замена следователей не дали спустить дело на тормозах, и оно дошло до суда. Среди обвиняемых - десять полицейских. Цкаева подозревали в нападении на полицейского Плиева. Спустя две недели после гибели Цкаева с повинной явился его сосед Марат Букулов, он признался, что стрелял в полицейского. Суд приговорил Букулова к 2,5 года колонии, сообщается в опубликованной на "Кавказском узле" статье "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

В суд 14 октября пришли самые близкие родственники Цкаевых, а также пара неравнодушных людей. На заседание не явились адвокаты Земфиры Цкаевой из "Агоры" Виталий Зубенко и Сергей Денисенко, а также защитник подсудимого Сослана Ситохова Алан Айларов. Стороны не возражали, чтобы заседание прошло без их участия.

По запросу Ленинского суда республиканская судмедэкспертиза предоставила биоматериал Владимира Цкаева, который должен быть направлен на новую комплексную судебно-медицинскую экспертизу, а также диск с видеозаписью. Было решено пригласить на следующее заседание специалистов для того, чтобы разобраться в том, что именно прислано в суд, передала корреспондент "Кавказского узла", посетившая заседание.

Адвокат Земфиры Цкаевой Анжелика Сикоева заявила ходатайство о вызове в качестве эксперта Натальи Олейник. По ее словам, Олейник проводила повторное вскрытие тела Цкаева.

Адвокат подсудимого Азамата Цугкиева Юрий Багаев в свою очередь сказал, что стоит вызвать и Тамерлана Гобеева, который был на тот момент начальником Бюро судмедэкспертизы, чтобы он также ответил на все интересующие стороны вопросы. Его поддержали остальные защитники обвиняемых. Суд удовлетворил ходатайства сторон. Следующее заседание назначено на 18 октября.

После судебного заседания Юрий Багаев ответил на вопросы журналистов, в частности, о том, намерен ли он заявлять ходатайство о закрытии судебного процесса для СМИ. "Пока не пришел к такому выводу, что я это буду делать. Пока нет", - сказал Багаев корреспонденту "Кавказского узла".

Багаев отметил, что пока не знает, на какой стадии в полиции находится рассмотрение его жалобы, поскольку выяснить это в выходные дни было невозможно. Он сообщил, что предоставит копию заявления суду.

По его словам, на лобовом стекле его машины были написаны слова "решалы", а также сравнение адвокатов с проститутками. Багаев сказал, что был вынужден поставить вопрос о закрытии судебного процесса из-за данных угроз, однако, если бы заявил соответствующее ходатайство, то оно не касалось бы тех, кого он считает журналистами. "Суд сказал, что процесс открытый. Никто не против, но уже накипело", - заявил адвокат.

Анжелика Сикоева назвала заявление Багаева об угрозах провокацией и задалась вопросом, почему он раньше не обратился в правоохранительные органы. Никто из потерпевших к этому не причастен, уверена она.

Ранее, на суде 11 октября, Юрий Багаев заявил, что допрос подсудимых состоится после получения результатов новой экспертизы. "Решение о том, какие вопросы будут поставлены судом перед экспертами, еще не принято. Некоторые (вопросы) непосредственно связаны с тем, какие показания будут давать подсудимые. В частности, мой подзащитный Цугкиев, так же как и некоторые другие подсудимые, в своих показаниях упоминали о том, что в служебном кабинете Цкаев сам себе причинил телесные повреждения. Каким образом Цугкиев может дать сейчас показания, если мы не знаем, какое заключение поступит от экспертов?", - пояснил тогда Багаев.

Новости о ходе судебного процесса по делу о смерти Владимира Цкаева "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Убийство Цкаева: пытки и полиция".