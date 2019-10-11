Суд отказался закрывать процесс по делу Цкаева

11 октября 2019, 20:54

Адвокат одного из обвиняемых потребовал сегодня закрыть процесс о делу о смерти в отделе полиции жителя Северной Осетии Владимира Цкаева, поскольку расценил как угрозу надпись на своей машине. Суд не стал удовлетворять это ходатайство.

Как информировал "Кавказский узел", дело о смерти Цкаева рассматривается Ленинским райсудом Владикавказа с 18 февраля. 7 октября суд по требованию адвоката одного из обвиняемых назначил повторную судебно-медицинскую экспертизу. Потерпевшая сторона сочла это очередной попыткой затянуть процесс.

Владимир Цкаев скончался после допроса в отделе полиции Владикавказа в 2015 году. Силовиков хотели отпустить на свободу, но митинги и замена следователей не дали спустить дело на тормозах, и оно дошло до суда. Среди обвиняемых - десять полицейских. Цкаева подозревали в нападении на полицейского Плиева. Спустя две недели после гибели Цкаева с повинной явился его сосед Марат Букулов, он признался, что стрелял в полицейского. Суд приговорил Букулова к 2,5 года колонии, сообщается в опубликованной на "Кавказском узле" статье "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

На сегодняшнее заседание пришли, в основном, только самые близкие родственники семьи Цкаевых. Судья объявил, что повторная судебно-медицинская экспертиза будет проведена в ином учреждении, чем первая, чтобы обеспечить объективность исследования.

После этого адвокат подсудимого Азамата Цугкиева Юрий Багаев выступил с заявлением о том, что утром 10 октября обнаружил на лобовом стекле своей автомашины нецензурную надпись. Багаев расценил это как угрозу в свой адрес. Он представил присутствующим две фотографии и отметил, что уже обратился в полицию. "Я все это сфотографировал, вызвал полицию. Написал заявление, проводится проверка", - сказал Багаев. Он предложил проводить заседания в закрытом режиме.

Предложение Багаева вызвало негативную реакцию Земфиры Цкаевой. Суд также не согласился с ходатайством о закрытом режиме заседаний. Ходатайство адвоката потерпевшей о допросе обвиняемых суд удовлетворил. Однако Юрий Багаев заявил, что те не готовы. "Наше право дать показания, когда будут полные материалы уголовного дела", - сказал он.

Земфира Цкаева сообщила, что ее возмутило ходатайство Багаева. "Я не становлюсь на сторону людей, которые написали в адрес Юрия Багаева. Возмутило то, что он попросил закрыть процесс, потому что к нему поступают угрозы. Возмутило то, что это произошло на данном этапе судебных заседаний, когда мы должны были начать допрос обвиняемых", - сказала вдова корреспонденту "Кавказского узла" после завершения заседания.

Оснований для того, чтобы закрывать процесс, нет, заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат "Агоры" Виталий Зубенко, представляющий интересы Цкаевой. "В уголовно-процессуальном кодексе установлены четкие основания для этого, как то наличие государственной тайны или случаи, когда рассматривают вопрос о преступлениях против половой неприкосновенности", - пояснил Зубенко.

Он не считает, что процесс может затянуться так, что подсудимые смогут уйти от наказания, поскольку срок давности по делу Цкаева составляет шесть лет.

С этим мнением согласен и руководитель Северо-Кавказского отделения "Комитета против пыток" Дмитрий Пискунов. Так, если бы подсудимые могли добиться возвращения дела в прокуратуру, то сделали бы это в самом начале судебного процесса, указал он корреспонденту "Кавказского узла". "Я полагаю, что суд продлится еще энное количество месяцев, но, в любом случае, принимать решение рано или поздно надо будет - до истечения сроков привлечения к ответственности точно не дойдет", - уверен Дмитрий Пискунов.

Новости о ходе судебного процесса по делу о смерти Владимира Цкаева "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Убийство Цкаева: пытки и полиция".