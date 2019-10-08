Повторная экспертиза по делу Цкаева назначена вопреки воле потерпевших

08 октября 2019, 00:57

Суд во Владикавказе назначил повторную судебно-медицинскую экспертизу по делу о смерти жителя Владикавказа Владимира Цкаева, как требовала защита одного из подсудимых. Потерпевшая сторона сочла это очередной попыткой затянуть процесс.

Как писал "Кавказский узел", Ленинский райсуд Владикавказа рассматривает дело о смерти Цкаева с 18 февраля. 27 сентября суд отсрочил допрос подсудимых на неделю по просьбе их адвокатов. Подсудимые пытаются затянуть процесс, заявил адвокат потерпевшей. 5 октября адвокат обвиняемого по делу Цкаева попросил о повторной судмедэкспертизе. Адвокаты потерпевшей заявили, что в случае назначения экспертизы рассмотрение дела может быть приостановлено.

Владимир Цкаев умер после допроса в отделе полиции Владикавказа в 2015 году. Силовиков хотели отпустить на свободу, но митинги и замена следователей не дали спустить дело на тормозах, и оно дошло до суда. Среди обвиняемых - десять полицейских. Цкаева подозревали в нападении на полицейского Плиева. Спустя две недели после гибели Цкаева с повинной явился его сосед Марат Букулов, он признался, что стрелял в полицейского. Суд приговорил Букулова к 2,5 года колонии, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" статье "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

7 октября судья Ленинского суда Владикавказа удовлетворил ходатайство защиты подсудимого Азамата Цугкиева о проведении повторной экспертизы.

Согласно ходатайству, которое 4 октября представил адвокат Цугкиева Юрий Багаев, в ходе предварительного расследования 11 апреля 2016 года было назначено повторное исследование, оно было поручено Российскому Центру судебно-медицинской экспертизы Минздрава России. 26 апреля того же года следователь удовлетворил ходатайство защиты обвиняемого Дзампаева о повторной экспертизе для выяснения, имелись ли у Цкаева противопоказания для инъекции препарата "Лидокаин". Однако следователь при этом не вынес соответствующего постановления и не ознакомил с ним обвиняемых, нарушив тем самым их право на защиту. В связи с этим адвокат просил назначить повторную экспертизу, говорится в ходатайстве Багаева, которое зачитал судья.

В документе, представленном Багаевым в суд, перечислены вопросы, которые он хотел бы поставить перед экспертами. Среди них - имелись ли на теле Цкаева повреждения, мог ли он причинить их себе сам, могли ли повреждения быть следствием падения с высоты его собственного роста, и связана ли с ними смерть. Также среди вопросов - имелись ли на теле Цкаева признаки электрической травмы, и могло ли ненадлежащее оказание медицинской помощи Цкаеву привести к его смерти. И, в частности, могла ли инъекция "Лидокаина" повлечь смерть Цкаева.

Суд согласился назначить повторную экспертизу и предложил сторонам подготовить свои вопросы для экспертов. Их окончательный список будет оглашен на суде 11 октября, передала корреспондент "Кавказского узла", присутствовавшая на заседании.

Дополнительные вопросы, которые заявила защита обвиняемых, направлены на затягивание процесса, заявил адвокат Земфиры Цкаевой Виталий Зубенко. По его мнению, заключение эксперта, поступившее в суд с обвинительным заключением, уже ответило на ключевые вопросы обвинения - "что смерть Цкаева наступила от асфиксии, а телесные повреждения являются следами пыток". "Все остальные вопросы, которые пытается педалировать защита, с нашей точки зрения, имеют только одну цель - затянуть судебный процесс", - сказал Зубенко корреспонденту "Кавказского узла".

Он выразил надежду, что суд не приостановит из-за этого процесс, отметив, что УПК того не требует. Адвокат отметил, что у него остается надежда на то, что решение об экспертизе было связано с желанием суда "подстраховаться" - "чтобы приговор не был признан незаконным".

При этом он отметил, что "ничего фатального в этом нет, повторные экспертизы назначаются часто".

Земфира Цкаева, отвечая на вопросы журналистов, сказала, что у нее были опасения по поводу этого ходатайства, поскольку оно может затянуть процесс. "Мы не боимся результатов экспертизы, я думаю, они не поменяются. Я уверена в этом", - сказала она.

Цкаева обвинила прокуратуру в ошибке следователя, который не вынес постановления об экспертизе.

"Прокуратура - это надзирающий орган, который должен был пресечь это на стадии расследования. А адвокаты подсудимых использовали эту возможность в этой процессуальной ошибке. Этот процесс был под присмотром прокуратуры, как они могли такое пропустить? Я уверена, что затягивание процесса начиналось с тех пор", - заявила вдова Цкаева.

Она рассказала, что этот процесс стал частью ее жизни. "Я понимаю, что эта система, с которой практически невозможно бороться. Раньше я думала, что это в рамках республики, потом СКФО, потом я поняла, что эта проблема по всей России. 1 ноября будет четыре года со дня гибели моего супруга, отца моих детей. Я не знаю, к чему это все приведет, но отпускать ситуацию я просто так не буду. Хотелось бы, чтобы граждане нашей республики боролись за свои права, знали свои права и не боялись отстаивать их. Нас убивают, а мы молчим. Так не должно быть", - заявила Земфира Цкаева.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ленинском суде находятся иски подсудимых, в которых они просят восстановить их на работе и выплатить им компенсации в размере 100 тысяч рублей. Двум бывшим полицейским суд уже отказал. В суде уточнили, что всего восемь подсудимых подали иски, начиная с января текущего года. Шесть исков пока находятся на стадии рассмотрения, сказано в ответе суда от 30 сентября, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Журналистка Елизавета Чухарова, комментируя ранее требования подсудимых о восстановлении на работе, заявила, что это "ожидаемо" и является их линией защиты, выстроенной на том, что они не признают своей вины.