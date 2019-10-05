Адвокат обвиняемого по делу Цкаева попросил о повторной судмедэкспертизе

05 октября 2019, 02:15

Защита подсудимого Азамата Цугкиева, обвиняемого в смерти жителя Владикавказа Владимира Цкаева, потребовала в суде провести повторную судебно-медицинскую экспертизу. В случае ее назначения рассмотрение дела может быть приостановлено, заявили адвокаты потерпевшей.

Как писал "Кавказский узел", Ленинский райсуд Владикавказа рассматривает дело о смерти Цкаева с 18 февраля. 27 сентября суд отсрочил допрос подсудимых на неделю по просьбе их адвокатов. Подсудимые пытаются затянуть процесс, заявил адвокат потерпевшей.

Владимир Цкаев умер после допроса в отделе полиции города Владикавказа в 2015 году. Силовиков хотели отпустить на свободу, однако митинги и замена следователей не дали спустить дело на тормозах, и дело дошло до суда. Среди обвиняемых - десять полицейских. Силовики подозревали Цкаева в нападении на сотрудника полиции Плиева. Спустя две недели после гибели Цкаева с повинной явился его сосед Марат Букулов , он признался, что стрелял в полицейского. Суд приговорил Букулова к 2,5 года колонии, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" статье "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

В Ленинском суде Владикавказа 4 октября продолжилось слушание дела об убийстве Цкаева. Планировалось, что суд приступит к допросу подсудимых, однако адвокат обвиняемого Азамата Цугкиева Юрий Багаев попросил суд изменить порядок судебного следствия и вернуться к исследованию материалов дела, передает корреспондент "Кавказского узла". Стороны не возражали, и суд удовлетворил ходатайство адвоката.

Багаев, ссылаясь на материалы уголовного дела, указал, что, по данным Росздравнадзора, Республиканская клиническая больница во время нахождения в ней Цкаева, обладала лицензией на врачебную деятельность незаконно. Цкаеву дважды было назначено томографическое исследование, которое не было проведено из-за отсутствия нужного аппарата в больнице, сказал он. При таких условиях это лечебное учреждение не должно было быть лицензировано, сказал Багаев.

В связи с этим суд дополнительно исследовал акт проверки Росздравнадзора от 9 декабря 2015 года и огласил ее выводы. В документе говорится, что, по данным акта судебно-медицинского исследования трупа Цкаева и его медицинской карты, имеется расхождение клинического и судебно-медицинского диагноза. Там также указано, что Цкаеву была дважды назначена магниторезонансная томография головного мозга, однако она не была проведена по техническим причинам. Отсутствие оборудования, необходимого для проведения исследования, является нарушением ряда законов в сфере здравоохранения, но установить связь этого нарушения со смертью Цкаева не представляется возможным, говорится в документе.

После этого Юрий Багаев заявил ходатайство о назначении повторной комиссионной судебно-медицинской экспертизы. По его мнению, необходимо прояснить ряд вопросов, в частности, имеются ли на трупе Цкаева телесные повреждения и, в случае их обнаружения, какова давность их образования, степень, характер, локализация и механизм. Также адвокат считает, что нужно выяснить причины и давность наступления смерти Цкаева, мог ли он сам себе причинить телесные повреждения и каким образом. Багаева интересовало, имелись ли противопоказания для введения Цкаеву препарата «Лидокаин» и могло ли это повлечь его смерть и имелись ли на теле Цкаева признаки электрической травмы.

Адвокат также озвучил вопросы, которые ранее не ставились перед экспертами: могли ли те или иные телесные повреждения на теле Цкаева образоваться при падении с высоты собственного роста и была ли Цкаеву оказана надлежащая медицинская помощь, и могло ли неоказание помощи привести к его смерти.

Во время заявления этого ходатайства один из адвокатов почувствовал себя плохо и суду пришлось сделать небольшой перерыв.

«Не нужно было тянуть до пятницы, чтобы заявить ваше ходатайство. Я все понимаю, что все хотят потянуть (время)», - сказала во время перерыва Земфира Цкаева, обращаясь к Багаеву.

Дача показаний подсудимого Азамата Цугкиева была назначена на 4 октября.

«Нас постоянно обвиняют в том, что мы затягиваем процесс. У нас нет никакого интереса делать это», - сказала адвокат подсудимого Алана Хохоева Элина Джиоева.

После перерыва суд рассмотрел ходатайство Багаева о проведении повторной экспертизы. Прокуратура не стала возражать против нее, против выступила Земфира Цкаева и ее адвокаты Анжелика Сикоева и Виталий Зубенко.

«Все те вопросы, за исключением одного (о получении травм Цкаевым во время падения), уже разрешались комиссионной судебно-медицинской экспертизой, на них были даны достаточно развернутые и обоснованные ответы", - сказала Анжелика Сикоева. Вопрос о качестве медпомощи Цкаева никак не влияет на квалификацию инкриминируемых подсудимым деяний и на фабулу обвинений, следовательно, выяснение этого вопроса не может быть положено в основание как обвинительного, так и оправдательного приговора, считает она. "Такой вопрос любой из защитников обвиняемых мог задать на стадии следствия и тогда же мог оспорить постановление о назначении экспертизы и задать свои вопросы. Однако, этого сделано не было», - отметила Сикоева.

Виталий Зубенко заявил, что данное ходатайство не обосновано и направлено на затягивание судебного процесса.

Защита потерпевшей сочла просьбу Багаева попыткой обвинить врачей в смерти Цкаева

«Экспертизу по делу Цкаева ждали около трех-четырех месяцев, а в среднем очередь в учреждение, которое проводило исследование, составляет не менее полугода. В случае ее назначения рассмотрение дела оттянется еще на значительный период времени, то есть будет приостановлено", - рассказала после заседания суда корреспонденту "Кавказского узла" Анжелика Сикоева. По ее словам, ходатайство Багаева сводилось к постановке единственного вопроса, который интересен подсудимым - могло ли ненадлежащее оказание медицинской помощи Цкаеву привести к его смерти. "Но дело в том, что на квалификацию инкриминируемых им преступлений это по существу не влияет... экспертиза, которая была проведена, дала ответ, что смерть Цкаева наступила в результате асфиксии (удушья) и впадении его в кому" из-за травм, которые были нанесены в отделе полиции, сказала адвокат. Я думаю, что эта попытка перенести ответственность за смерть Цкаева на больницу вряд ли будет поддержана судом», - сказала она.

Сикоева напомнила, что с момента преступления уже прошло четыре года, и если сейчас назначат повторную экспертизу, то раньше апреля 2020 года результаты не придут. Она не исключила, что защиты затягивает процесс в надежде, что их освободят от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

Согласно статье 78 Уголовного кодекса России, лицо освобождается от уголовной ответственности, если прошло два года после совершения преступления небольшой тяжести, шесть лет после совершения преступления средней тяжести, десять лет после совершения тяжкого преступления и пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления.

Предложение Багаева изменить порядок ведения судебного процесса связано с тем, что у подсудимых не хватило времени для согласования между собой показаний, считает Сикоева.

«Такое ходатайство требует и от суда времени, чтобы вынести определение. Было понятно, что суд удалится в совещательную комнату и огласит решение не ранее понедельника. Таким образом, вполне возможно, они просто выигрывали время на согласование своих позиций», - сказал адвокат.

По ее словам, уголовно-процессуальный кодекс не лишает обвиняемых и их защитников возможности заявлять множество ходатайств на любой стадии процесса, тем самым вынуждая суд реагировать на них. «С этим ни суд, ни мы ничего сделать не можем. Эта та лазейка, которой пользуются адвокаты подсудимых», - пояснила Сикоева.

По словам Земфиры Цкаевой, ходатайство Багаева было заявлено для того, чтобы немного растянуть процесс. «Я думаю, ничего нового в экспертизе не появится», - сказала она.