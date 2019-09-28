Допрос подсудимых по делу Цкаева отложен по просьбе адвокатов

28 сентября 2019, 02:40

Суд отсрочил допрос подсудимых по делу жителя Северной Осетии Владимира Цкаева, умершего после допроса в отделе полиции, на неделю. Обвиняемым необходимо время на изучение материалов дела, сообщили их адвокаты. Подсудимые пытаются затянуть процесс, заявил адвокат потерпевшей.

Как писал "Кавказский узел", Ленинский райсуд Владикавказа рассматривает дело о смерти Цкаева с 18 февраля. 23 сентября суд согласился с просьбой защиты и вызвал на допрос следователя Аслана Хугаева, который ранее рассказал журналистам, что силовики применяют физическое насилие к задержанным, чтобы добиться признаний.

Владимир Цкаев умер после допроса в отделе полиции города Владикавказа в 2015 году. Силовиков хотели отпустить на свободу, однако митинги и замена следователей не дали спустить дело на тормозах и дело дошло до суда. Среди обвиняемых - десять полицейских. Силовики подозревали Цкаева в нападении на сотрудника полиции Плиева. Спустя две недели после гибели Цкаева его сосед Марат Букулов явился с повинной и признался, что это он стрелял в полицейского. Суд приговорил Букулова к 2,5 года колонии, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" статье "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

В Ленинском суде 27 сентября состоялся допрос следователя Аслана Хугаева, который вел это дело, передает корреспондент "Кавказского узла". Подсудимые и их адвокаты задавали вопросы о процессуальных ошибках в деле и нарушениях, допущенных, по их мнению, следователем, однако Хугаев все отрицал.

Ожидалось, что суд приступит к допросу подсудимых, однако адвокат обвиняемого Азамата Цугкиева Юрий Багаев попросил две недели отсрочки, чтобы подготовиться. «Я попрошу принять во внимание, что у нас параллельно идет гражданское разбирательство. Мы не успеваем физически готовиться», - сказал он.

Уволенные сотрудники обратились в Ленинский районный суд Владикавказа, потребовав восстановить их на службе и взыскать с ведомства по 100 тысяч рублей компенсации морального вреда, сообщили в июне в республиканском управлении МВД. Ленинский районный суд Владикавказа отказал двум уволенным после смерти Цкаева полицейским в восстановлении в органах полиции и отказался назначить им компенсацию, написали 10 сентября "Кавказ. Реалии". Заявления остальных еще не рассмотрены.

Земфира Цкаева заявила, что у подсудимых и их защитников было достаточно времени, чтобы подготовиться к допросу. Адвокат подсудимого Алана Хохоева Элина Джиоева вмешалась в разговор, указав, что у них есть на это право.

Защитник Цкаевой Виталий Зубенко заявил, что ходатайство ничем не обосновано. «Если это касается подготовки каких-то документов, которые требуют определенных познаний, составление каких-либо заключений и так далее, это (ходатайство) можно было бы понять. Но в данном случае все подсудимые ознакомлены с материалами дела, их права при судебном разбирательстве нарушены не были. Соответственно, нами это воспринимается, как попытка затянуть судебный процесс», - заявил он.

Защитник одного из подсудимых Дзалаев ответил, что судебное следствие почти завершено и "подсудимым и адвокатам надо этот материал осмыслить".

«Они не готовы, в том числе и мой подзащитный. Поэтому я поддерживаю ходатайство Багаева», - сказал он.

«Ваша честь, ничего не менялось в деле. Они прекрасно понимают, о чем идет речь, они четыре года только готовились к своей защите», - сказала Цкаева.

«Я прошу удовлетворить ходатайство Багаева, потому что в ходе изучения допросов свидетелей были моменты, где свидетели меняли свои показания... Я хочу полностью перечитать все показания», - сказал подсудимый Сослан Ситохов.

«Мы против того, чтобы поддерживали ходатайство Багаева», - настаивала Цкаева.

«Это наше право давать показания на любой стадии судебного рассмотрения... В настоящее время мы не готовы», - сказала Джиоева.

Прокурор отметил, что обвинение не в праве принудить подсудимых давать показания сейчас. «Какое-то время мы им можем дать на подготовку, но не две недели, конечно, чтобы не затягивать рассмотрение дела», - сказал гособвинитель.

Суд согласился, что подсудимым нужно время на то, чтобы подготовиться к даче показаний. «Дело сложное, объемное, поэтому суд предоставляет время для подготовки, но не две недели, а до следующей пятницы (4 октября)», - сказал судья. Суд также определил, что первым будет давать показания подсудимый Азамат Цугкиев.

Следующее заседание состоится через неделю, 4 октября.



Адвокат счел уловкой защиты потерпевших ходатайство об отсрочек допроса

«Защита подсудимых пытается цепляться за некие... недоработки следователя, пытается выудить из этого некие доказательства, чтобы их подзащитные могли избежать уголовной ответственности», - считает адвокат Земфиры Цкаевой Виталий Зубенко.

"Те материалы дела, которые представлены, с нашей точки зрения, полностью их (подсудимых) изобличают. Желание некоторых адвокатов отложить процесс допроса их подзащитных мы считаем затягиванием процесса", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также отметил, что обвиняемые могут отказаться давать показания. «Показания, даже признательные, сами по себе не являются основанием для привлечения к уголовной ответственности. Должны быть еще какие-то доказательства, которые есть в материалах уголовного дела», - отметил Зубенко.

Адвокат отметил, что не знаком с материалами гражданского дела, о котором заявил Багаев, но допускает, что "защита пытается выстроить некую линию так, чтобы с помощью судебного решения поставить под сомнение определенные обстоятельства по уголовному делу. "Но, напомню, что решение по гражданскому делу не может предрешать приговор по уголовному", - отметил Зубенко. По его мнению, лучше было бы приостановить пока процесс по гражданскому делу до вынесения приговора по уголовному.

Земфира Цкаева, в свою очередь, считает, что подсудимые таким образом пытаются доказать свою невиновность. «Они сейчас используют все свои возможности. Я считаю, это аморально... Вместо того, чтобы сказать, что они очень сожалеют о том, что произошло, они, наоборот, показывают сверхнаглость», - сказала Цкаева.

Зубенко также рассказал, что в связи с систематическими срывами судебных заседаний по причине болезни подсудимых, он направил жалобу в республиканский минздрав с тем,чтобы была проведена детальная проверка по поводу предъявленных подсудимыми документов.

Заседание по делу Цкаева, назначенное на 23 августа, было перенесено из-за болезни подсудимых. Сорванное третий раз подряд заседание обеспокоило суд. Если обвиняемые продолжат болеть, "мы это никогда не закончим", сказал судья.

«Нас интересует, прежде всего, обоснованность этих пропусков. Если человек болел, то... были ли у него противопоказания к явке на заседания. Надеемся, что эта проверка послужит уроком для того, чтобы в последующем судебные заседания не срывались», - сказал адвокат.

Стоит отметить, что в этом году исполняется четыре года с момента смерти Владимира Цкаева. За это время некоторые подсудимые успели обзавестись семьей. Так, на момент начала судебного процесса у подсудимого Алана Бигаева было двое детей в возрасте 2,5 и 1 год, у Спартака Бузоева четырехмесячный ребенок, у Ацамаза Датиева трое детей 2, 4 и 5 лет, у Георгия Цомаева двое детей 2 и 4 лет, у Азамата Цугкиева - двое детей в возрасте 1,8 и 6 месяцев.

По мнению журналиста Руслана Тотрова, в этом деле наличие семьи не может стать смягчающим фактором при вынесении приговора подсудимым. Он сказал корреспонденту "Кавказского узла", что «дело Цкаева находится под настолько жестким общественным прессингом", что судья не может вынести более мягкий вердикт "из некоего сострадания по отношению к десятку бывших полицейских". "Я считаю, что максимальная публичность дела Цкаева- своеобразная гарантия того, что (судья) как минимум не уменьшит и не скостит сроки", - сказал Тотров.