Суд решил допросить следователя по делу Цкаева

24 сентября 2019, 03:51

Суд по делу погибшего после избиения в отделе полиции жителя Владикавказа Владимира Цкаева согласился с просьбой защиты и вызвал на допрос следователя Аслана Хугаева, который ранее рассказал журналистам, что силовики применяют физическое насилие к задержанным, чтобы добиться признаний.

Как сообщал "Кавказский узел", Ленинский райсуд Владикавказа рассматривает дело о смерти Цкаева с 18 февраля. На заседании 16 августа адвокат вдовы Цкаева обвинила подсудимых в затягивании процесса и потребовала провести экспертизу обвиняемого Ацамаза Датиева, из-за болезни которого заседания дважды переносились. Суд отказался удовлетворить ходатайство вопреки согласию прокурора. 13 сентября вдова Цкаева Земфира рассказала, что установлено местонахождение свидетелей Кочиева, Дьяконовой и Мибурнутова, которые проходят по делу.

Владимир Цкаев умер после допроса в отделе полиции города Владикавказа в 2015 году. Среди обвиняемых - десять полицейских. Силовиков хотели отпустить на свободу, однако митинги и замена следователей не дали спустить дело на тормозах. Через три года после смерти Цкаева дело все же дошло до суда. Силовики подозревали Цкаева в нападении на сотрудника полиции Плиева. Спустя две недели после гибели Цкаева его сосед Марат Букулов явился с повинной и признался, что это он стрелял в полицейского. Суд приговорил Букулова к 2,5 года колонии, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" статье "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

23 сентября в Ленинском суде состоялся допрос свидетеля по делу о смерти в отделе полиции жителя Владикавказа Владимира Цкаева Дмитрия Мибурнутова. Свидетель давал показания по видеосвязи из Нальчика, так как там он проживает сейчас, передает присутствовавшая на заседании суда корреспондент "Кавказского суда".

На заседании суда отсутствовали адвокаты Земфиры Цкаевой и подсудимого Майсурадзе.

Мибурнутов рассказал суду, что является по образованию товароведом, однако в настоящее время временно не работает.

По его словам, он знаком с подсудимыми, так как проработал недолго в Иристонском отделе полиции в подразделении патрульно-постовой службы. Также он сообщил, что был знаком и с Владимиром Цкаевым, и Маратом Букуловым.

Свидетель тренировался в спортзале, расположенном недалеко от дома погибшего. По словам Мибурнутова, Владимир Цкаев с помощью неравнодушных людей привел спортзал в порядок, чтобы там могла заниматься молодежь, и свидетель неоднократно приходил к нему домой за ключами.

В ответ на просьбу прокурора охарактеризовать Цкаева и Букулова Мибурнутов заявил, что они были "совершенно разными людьми" и сказал, что Владимир был более спокойным.

По словам свидетеля, он не знал, что Цкаева доставили в отдел. Об этом ему стало известно на следующий день. Однако в тот день, 31 октября он находился в Иристонском отделе, где, по его словам, ждал своего друга. Ни криков, ни шума в здании УМВД он не слышал.

Многое свидетель не помнил, сославшись на прошедшее время, однако подробно описал, в какой одежде он тогда находился. При этом он много жестикулировал и употреблял жаргонную лексику.

Мибурнутов вспомнил, что на втором этаже в Иристонском отделе видел много людей, суету. Поздоровавшись с ними, он зашел в 52 кабинет и пробыл в Иристонском отделе допоздна, хотя на тот момент, по его словам, уже не являлся сотрудником полиции.

На вопрос прокурора, кого именно он там видел, свидетель ответил, что не помнит.

«Я лично был знаком с Вовой (Владимиром Цкаевым). Даже мысли не мог допустить, что его могут забрать. Я помню, у мамы его, царство небесное, было 40 дней», - сказал Мибурнутов. Свидетель также вспомнил, что видел карету скорой помощи и врачей, но не поинтересовался, зачем и к кому они приехали.

Свидетель не слышал криков и шума в отделе полиции

По ходатайству прокурора в суде были оглашены показания Мибурнутова, данные им в ходе предварительного расследования.

В протоколе допроса свидетеля говорится, что в органах внутренних дел он проработал с 2011 по 2015 год, а затем уволился. Свидетель в показаниях утверждал, что был лично знаком с Цкаевым и может охарактеризовать его только с положительной стороны, как «спокойного и уравновешенного парня». Также он был знаком с Букуловым. Сравнивая обоих, он назвал их "двумя совершенно противоположными личностями".

«Если бы я работал сотрудником уголовного розыска, то при получении информации о том, что в районе ГЭС совершено преступление, первый, на кого бы я подумал, это был бы Марик Букулов», - заявил Мибурнутов в ходе предварительного следствия.

31 октября 2015 года Мибурнутов, по его словам, до обеда занимался спортом, бегал в районе парка Аксо Колиева. После этого он созвонился со своим другом, который работает оперуполномоченным отдела уголовного розыска УМВД по Владикавказу.

По словам Мибурнутова, в парке он встретился с другом и одним из подсудимых Аланом Бигаевым. Вместе они поехали на машине уголовного розыска, но куда едут, свидетель, по его словам, не знал. Позднее выяснилось, что они поехали в район ГЭС, где проживал и Цкаев, и сам Мибурнутов.

В отдел полиции свидетель, по его словам, поднялся вместе с подсудимым Аланом Бигаевым. В конце коридора на втором этаже он увидел группу сотрудников уголовного розыска.

«Хочу сразу сказать, что я не знал, что в отдел полиции доставили Вову Цкаева. О том, что в отделе находился Цкаев, и он скончался, я узнал на следующий день, утром 1 ноября от кого-то из знакомых», - приводятся слова Мибурнутова в протоколе допроса.

В ходе предварительного следствия он также заявлял, что не слышал криков в отделе, так как в кабинете, где он находился, работал телевизор. Цкаева он также не видел.

Свои показания, данные в ходе предварительного следствия, Мибурнутов подтвердил, кроме точного адреса, куда прибыли сотрудники уголовного розыска за Цкаевым. По словам свидетеля, он не знал номер дома Цкаева, а точный адрес в документах указал следователь.

Затем был зачитан протокол дополнительного допроса Мибурнутова, в котором говорится о видеозаписи, которую показали свидетелю. На ней, в частности, видно, как он в сопровождении сотрудников полиции поднимается на второй этаж УМВД и заходит в кабинет №52. Эти показания свидетель подтвердил.

После этого на суде выступил адвокат подсудимого Олега Дзампаева Бязров, который попросил вызвать в суд для дачи показаний Роланда Плиева. По его словам, свидетель готов давать показания, но, поскольку он является действующим сотрудником полиции, они просят суд оказать содействие в его вызове через руководство.

Однако потерпевшая Земфира Цкаева выступила против этого, так как считает, что он не скажет ничего, что поможет в расследовании этого дела. «Ничего нового он нам не расскажет», - сказала она.

«Расскажет. Плиев является тем лицом, к кому руководящий состав МВД приходил в реанимацию. Я лично хочу выяснить, кто к нему заходил, какие вопросы выясняли», - парировал подсудимый Сослан Ситохов.

Прокуратура также выступила против его вызова, отметив при этом, что в случае, если адвокаты подсудимых обеспечат его явку, они его допросят.

Затем адвокат подсудимого Азамата Цугкиева Юрий Багаев заявил ходатайство о вызове в суд в качестве свидетеля следователя Аслана Хугаева, к которому у него есть вопросы. Земфира Цкаева посчитала это преждевременным, однако суд удовлетворил ходатайство.

Расследовавший дело о смерти Владимира Цкаева Аслан Хугаев рассказал в своем видеоинтервью, что силовики применяют физическое насилие к задержанным, если не удается добиться признаний с помощью психологического давления. Цкаева избивали, чтобы в кратчайшие сроки раскрыть дело о ранении полицейского, предположил он. Видеоинтервью было опубликовано 14 августа на сайте "ОсНова".

Земфира Цкаева назвала поведение Мибурнутова на допросе некорректным

«Сегодня (23 сентября) я ожидала все, что угодно, но не это некорректное поведение Мибурнутова... Тяжело было задавать вопросы. В принципе ни на один вопрос он не ответил и опроверг то, что говорил ранее. Он сказал, что хорошо знал Вову Цкаева, но на тот момент, когда его забирали, он якобы не видел, из какого дома», - сказала после суда корреспонденту "Кавказского узла" Земфира Цкаева.

Она также напомнила о показаниях, данных на предыдущих заседаниях суда медицинскими работниками.

13 сентября Роман Верещагин, который работал медбратом в отделении реанимации Республиканской клинической больницы, рассказал, что не помнит, при каких обстоятельствах Цкаев поступил в отделение. При этом в первичных показаниях Верещагин рассказывает обстоятельства, а в протоколе дополнительного допроса показания отличаются.

«Противоречия существенные. Я просто думаю, что, когда его привезли (в больницу), это были последние стуки биения его сердца», - считает Цкаева.

По ее мнению, медики боятся, они просто оказались не в том месте.

«Я не думаю, что они делают это намеренно. На тот момент это были студенты. Я не думаю, что они специально выгораживали. Люди находились в шоковом состоянии», - считает она.

Напомнила она и о свидетельских показаниях эксперта Дзерассы Цаллоевой, которая дала заключение о том, что Цкаев умер от сердечной недостаточности. Эксперт давала показания на заседании суда 20 сентября.

«Цаллоева настаивала на том, что родственники хотели бальзамирование и оплатили эту услугу. Мы были просто в шоке. Мы понимали, что это убийство и его нельзя было бальзамировать. Если там все было в порядке, почему они не пускали в морг родственников, чтобы они могли заснять все?... И, видимо, когда Демурова (двоюродная сестра Цкаева) засняла все побои, в тот момент, видимо, Цаллоева начала делать свою экспертизу. Она не обратила внимания на сосудистые кровоподтеки сетчатки глаз, что заметила другой эксперт Олейник. Это прямое указание на то, что человек умер от асфиксии. Цаллоева даже не предположила, что это могло быть удушение», - отметила потерпевшая.

Врачи рассказали о состоянии здоровья Цкаев при поступлении в РКБ

Ранее, 16 сентября на суде по видеосвязи были допрошены двое свидетелей из числа врачей, которые дежурили в реанимации Республиканской клинической больницы, когда туда поступил Цкаев.

Первый свидетель Хетаг Кочиев сейчас живет и работает врачом-урологом в одной из клиник Ленинградской области. Его допросили по видеосвязи из Санкт-Петербурга. В 2015 году он работал медбратом в РКБ.

По словам свидетеля, Цкаева привезли ночью на каталке и подняли из приемного покоя. Он был без сознания.

Кочиев ответил отрицательно на вопрос, видел ли он на Цкаеве телесные повреждения. «Нет, он был в одежде. Ничего такого не видел», - сказал он.

Он отметил, что плохо помнит, какие мероприятия проводились для оказания помощи Цкаеву. Вспомнил, что "что-то вводилось внутривенно" и "дали ему кислород". «Это была не моя палата, поэтому мы первую помощь оказали, а там дальше занимались другие», - ответил он.

По его словам, Цкаев лежал на каталке в одежде, которую не сняли, так как не было места, куда можно было ее положить. «Чтобы установить уретральный катетер, нужно приспустить штаны, но мы же полностью не снимали (штаны). Чтобы что-то ввести внутривенно, нужно поднять рукав», - сказал Кочиев, добавив, что он не помнит, был ли Цкаев обут.

По его словам, ему неизвестно, когда именно Цкаеву стало плохо. Он также подтвердил, что в отделении реанимации в ту ночь находились двое людей в гражданской одежде, но кто они, свидетель не знает.

«Я помню, что лицо у него (Цкаева) было синим, поэтому ему дали кислород», - сказал Кочиев, отметив, что не помнит, какое у больного было дыхание. При этом он рассказал, что врачи первоначально думали, что Цкаев поступил с реанимационное отделение из-за передозировки наркотиков.

На вопрос судьи, почему Кочиев так решил, свидетель ответил: «В такое время (ночью), лицо было синюшним. Обычно они в таком состоянии бывают».

Следующей по видеосвязи из Москвы была допрошена свидетель Нино Дьяконова. В настоящее время она работает в Москве врачом-неврологом. В 2015 году была постовой медсестрой в отделении реанимации РКБ.

По ее словам, Цкаев поступил поздно ночью, в отделение реанимации его подняли медбратья на каталке и приняли на первый пост. «Первый пост ко мне не относился, но мы могли помогать, если такая необходимость была нужна», - отметила Дьяконова.

Как рассказала свидетель, Цкаев поступил в тяжелом состоянии, она сама его видела и даже вспомнила, как он был одет.

«Какие либо телесные повреждения вы наблюдали у Цкаева?» - спросил гособвинитель свидетеля.

По ее словам, когда больному настраивали венозный доступ, то на запястьях она видела повреждения "типа обруча". Она также отметила, что реанимационные процедуры были проведены уже под утро.

«Лично я не проводила их, потому что была на другом посту, на четвертом», - сказала она.

Цкаеву при поступлении был поставлен диагноз ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения) и травматические нарушения, отметила Дьяконова, добавив, что при поступлении ему настроили венозный доступ, взяли на анализы кровь и поставили катетер, однако позднее его перевели на аппарат искусственной вентиляции легких.

Адвокат подсудимого А. Цугкиева Юрий Багаев спросил у свидетеля, откуда ей стало известно о том, что Цкаеву поставили диагноз ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения). Дьяконова ответила, что услышала об этом, когда давала показания у следователя. До этого, по ее словам, она не знала, какой диагноз был поставлен Цкаеву.

После допроса по ходатайству прокурора в связи с противоречиями были оглашены показания Дьяконовой, данные в ходе предварительного расследования. По словам прокурора, противоречия связаны с тем, что свидетель указывала на то, что, помимо следов на запястьях, у Цкаева имелись еще синяки под глазами.

Сейчас в Ленинском суде находятся иски подсудимых, в которых они просят восстановить их на работе. Двоим из десяти бывших полицейских суд уже отказал, заявления остальных еще не рассмотрены.

По мнению журналиста Елизаветы Чухаровой, то, что подсудимые, проходящие по "делу Цкаева", пытаются через суд восстановиться на работе и получить компенсацию морального вреда, ожидаемо.

«Их линия защиты выстроена на том, что они не признают своей вины. Соответственно, им надо идти до конца и доказывать, что они не преступники, а жертвы данной ситуации. Правда, до окончания судебного процесса их ходатайства вряд ли будут удовлетворены, так как на данный момент велика вероятность того, что их все-таки признают виновными», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».