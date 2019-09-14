Суд разыскал трех свидетелей по делу Цкаева

14 сентября 2019, 02:35

Местонаходжение свидетелей Кочиевой, Дьяконовой и Мибурнутова, проходящих по делу погибшего после избиений в отделе полиции владикавказеца Владимира Цкаева, установлено, их допросят по видеосвязи, рассказала вдова Цкаева Земфира.

Как сообщал "Кавказский узел", Ленинский райсуд Владикавказа рассматривает дело о смерти Цкаева с 18 февраля. На заседании 16 августа адвокат вдовы Цкаева обвинила подсудимых в затягивании процесса и потребовала провести экспертизу обвиняемого Ацамаза Датиева, из-за болезни которого заседания дважды переносились. Суд отказался удовлетворить ходатайство вопреки согласию прокурора. Заседание, намеченное на 23 августа, также сорвалось из-за болезни подсудимых. Если обвиняемые продолжат болеть, "мы это никогда не закончим", сказал судья.

Владимир Цкаев умер после допроса в отделе полиции города Владикавказа в 2015 году. Среди обвиняемых - 10 полицейских. Силовиков хотели отпустить на свободу, однако митинги и замена следователей не дали спустить дело на тормозах. Через три года после смерти Цкаева дело все же дошло до суда. Силовики подозревали Цкаева в нападении на сотрудника полиции Романа Плиева. Спустя две недели после гибели Цкаева его сосед Марат Букулов явился с повинной и признался, что это он стрелял в полицейского. Суд приговорил Букулова к 2,5 года колонии, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" статье "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

Заседание Ленинского суда 13 сентября началось на два часа позже запланированного времени из-за того, что зал судебного заседания в Балашихе Московской области, откуда по видеосвязи должны были допросить свидетеля Романа Верещагина, был занят, передает корреспондент "Кавказского узла". На заседании сегодня отсутствовали адвокаты Земфиры Цкаевой, а также защитники подсудимых полицейских Дзампаева и Бигаева. Несмотря на это стороны не возражали против проведения заседания.

Роман Верещагин рассказал, что в 2015 году являлся студентом шестого курса Северо-Осетинской медицинской академии и работал медбратом в отделении реанимации Республиканской клинической больницы, куда 31 октября был доставлен Владимир Цкаев. По словам свидетеля, в настоящее время он проживает в Балашихе и работает анестезиологом-реаниматологом в одной из клиник Москвы.

Он рассказал, что знаком со свидетелями Кочиевым и Дьяконовой, которые работали в то время в реанимационном отделении больницы.

Верещагин рассказал, что не помнит, при каких обстоятельствах Цкаев поступил в реанимационное отделение. В его обязанности как медбрата входило выполнение назначений врача, сказал Верещагин.

На вопрос, помнит ли он Цкаева, Верещагин сказал, что через него прошло "очень много пациентов... за все это время, всех не упомнишь"

Гособвинитель заявила ходатайство об оглашении показаний Верещагина, данных им в ходе предварительно расследования 13 ноября 2015 года и 13 апреля 2016 года, суд удовлетворил просьбу обвинения.

В первичных показаниях свидетеля говорится, что 31 октября 2015 года он заступил на суточное дежурство вместе с медработниками Пагиевой, Елоевой, Кочиевым, Дьяконовой. Врачами реанимационного отделения в то дежурство являлись Маргиева и Карданова.

Врач-реаниматолог Светлана Карданова на заседании 12 марта сказала, что не являлась лечащим врачом Цкаева и не опознала подсудимых. Она сказала, что видела синяки под глазами Цкаева и следы на руке. Врач-анестезиолог, реаниматолог Людмила Маргиева курировала Цкаева, когда он поступил в отделение реанимации, и была его лечащим врачом. Она сказала, что не помнит подробности истории из-за срока давности и попросила дать ей посмотреть данные ею ранее показания.

В ночь с 31 октября 2015 года на 1 ноября в реанимационное отделение больницы на носилках был доставлен Цкаев, после этого ему были введены катетеры в вену, мочевой пузырь и желудок. «Я не помню реакцию Цкаева на введение катетеров. Он не был уложен на койку и находился до утра на каталке. Насколько я помню, Цкаева осмотрела врач Маргиева, после чего ею был дан лист назначения. По указанному листу мною были исполнены указания. В настоящее время я не помню, какие именно мною проводились мероприятия», - говорится в протоколе допроса Верещагина.

О состоянии Цкаева с момента введения ему лекарственных препаратов и до момента его биологической смерти Верещагин ничего сказать не смог, указано в документах. Верещагин лишь докладывал врачу Маргиевой о динамике показателей состояния здоровья Цкаева, но что именно он говорил, не помнит, указано в протоколе. Свидетель указал, что эти сведения должны содержаться в медицинской карте Цкаева, говорится в документах. Когда Цкаева доставили в реанимационное отделение, Верещагин видел у него синяки под обоими глазами, а также ссадины на запястьях, следует из протокола. В суде он подтвердил эти показания.

В протоколе дополнительного допроса свидетель указал иные сведения. Так, в нем говорится, что Цкаева Верещагин впервые увидел на каталке в коридоре реанимационного отделения, к пациенту подошла врач-реаниматолог Маргиева. Верещагин в это время находился на первом посту, кроме него в отделении также находились медсестры Пагиева, Елоева, Дьяконова и медбрат Кочиев, говорится в документе. В дополнительных показания Верещагин уже говорит о том, что он не помнит, чем занимался относительно больного Цкаева, кто именно ставил ему уретральный катетер, назогастральный зонд и катетер в сосуд. Поскольку все койки были заняты, больной оставался на каталке и по этой причине все манипуляции с ним проводились на ней, отметил Верещагин в показаниях.

«Мы его не перекладывали на койку и не раздевали, а укрыли одеялом. Я помню, что больного подключили к пульсоксиметру. С его помощью определяли насыщение крови кислородом, частоту пульса. Я не видел, чтобы кто-либо делал больному Цкаеву электрокардиограмму. Я самостоятельно без указания врача не имею права и не ввожу никаких препаратов больным», - говорится в документах.

В дополнительных показаниях Верещагин говорит, что заметил у Цкаева только ссадины на запястьях, других телесных повреждений на теле больного он не запомнил. Эти показания свидетель также подтвердил.

На этом судебном заседании Верещагин не смог ответить на вопрос прокурора, какие манипуляции он проводил с Цкаевым.

«Свидетель ничего не помнит, хотя согласен с оглашенными показаниями», - указала гособвинитель.

«Вы вообще вспомнили, о каком Цкаеве давали показания?» - спросил свидетеля судья.

«Я затрудняюсь ответить, не знаю», - сказал Верещагин.

Земфира Цкаева напомнила, что ранее в суде был озвучен ответ из Минздрава, где говорилось о том, что места в реанимационном отделении Республиканской клинической больницы 31 октября 2015 года были.

«Почему вы оставили больного в критическом состоянии на каталке, если в реанимационном отделении были свободные места?», - задала вопрос свидетелю потерпевшая. Верещагин ответил, что этот вопрос следует задать врачу.

На этом заседании стало известно, что из МВД получена информация о местонахождении свидетелей Кочиева, Дьяконовой и Мибурнутова, рассказала после суда корреспонденту "Кавказского узла" Цкаева.

Суд не закончил допрос свидетелей, в частности потому, что четверых из них - Дьяконову, Верещагина, Мибурнутова и Кочиева - не могут найти, сказала 6 сентября Цкаева.

Так, Кочиев уже около трех лет проживает в Санкт-Петербурге, Дьяконова находится в Москве, а Мибурнутов в Нальчике, рассказала она. Судья сказала, что они связались со всеми тремя свидетелями и 16 сентября допросят Дьяконову и Кочиева, а затем и Мибурнутова также по видеосвязи, отметила Цкаева.

Она также рассказала, что ей стало известно о требовании подсудимых восстановить их на работе через суд и выплатить компенсации в размере 100 тысяч рублей.

Ленинский районный суд Владикавказа отказал уволенным после смерти Цкаева полицейским в восстановлении в органах полиции и отказался назначить им компенсацию, написали 10 сентября "Кавказ. Реалии".

«Это говорит о том, что люди даже не понимают, что они сделали, что это для них норма. Они не осознают, что столько часов убивали, пытали человека в полиции и еще просят за это компенсацию... Это можно назвать сверхнаглостью. Я уже ничему не удивляюсь, скоро они, наверное, с меня взыщут моральный ущерб», - сказала вдова Владимира Цкаева.