Битаров Вячеслав Зелимханович

09 апреля 2021, 15:12

Российский государственный деятель, предприниматель. Глава Республики Северная Осетия-Алания с 18 сентября 2016 года по 9 апреля 2021 года.

Отставка с поста главы

9 апреля 2021 года указом президента России принята отставка с поста главы Республики Северная Осетия-Алания Вячеслава Битарова по собственному желанию.

Глава Республики

19 февраля 2016 года в связи с кончиной 53-летнего главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова, Вячеслав Битаров стал и.о. главы Республики Северная Осетия-Алания до решения президента России о назначении врио республики.

29 февраля 2016 года президент России назначил Вячеслава Битарова врио Республики Северная Осетия-Алания. Битаров будет руководить республикой до 18 сентября, когда в единый день голосования в парламенте республики пройдут внеочередные выборы высшего должностного лица республики.

1 марта 2016 года Вячеслав Битаров отправил в отставку правительство Северной Осетии.

Избран Главой Республики 18 сентября 2016 года. За его кандидатуру проголосовало 56 депутатов парламента Северной Осетии.

На встрече с Путиным 9 августа 2018 года заявил, за два года доходы регионального бюджета увеличились на 40%, а на 5% снизилась дотационность республики.

Провел переговоры с УГМК, закончившиеся закрытием завода "Электроцинк" во Владикавказе.

Отстаивает траурные мероприятия в республике 1-3 сентября памяти жертв бесланского теракта.

С 22 ноября 2017 по 18 июля 2018 и с 2 августа 2019 по 27 января 2020 — член президиума Государственного совета Российской Федерации.

В правительстве Республики Северная Осетия-Алания

10 июня 2015 года Вячеслав Битаров занял должность временно исполняющего обязанности первого заместителя председателя правительства Республики Северная Осетия-Алания .

18 сентября 2015 года предложил увеличить доходы бюджета Северной Осетии путем повышения эффективности тендеров.

24 сентября 2015 года Вячеслав Битаров назначен председателем правительства РСО-А. Он ориентировал кабмин на принятие ряда антикризисных мер и оптимизацию бюджетных средств региона.

В ноябре 2015 года Вячеслав Битаров и министр культуры Мадина Атаева выехали в министерство культуры России, где добились решения вопроса о возобновлении финансирования реконструкции Национального музея республики в 2017 году.

22 декабря 2015 года парламент РСО-А принял бюджет на 2016 год, который, по словам Вячеслава Битарова, "является предельно напряженным".

27 декабря 2015 года Битаров в прямом эфире радио "Алания" заявил, что холдинг УГМК должен перенести завод "Электроцинк" с территории республики.

20 января 2016 года Битаров и министр культуры Атаева осмотрели ход строительных работ в Национальном музее республики и фондохранилище, строительство которого было заморожено в 2012 году. По словам Битарова, состояние Национального музея произвело на него "тяжелое впечатление".

Прочая трудовая деятельность

Свою трудовую деятельность Вячеслав Битаров начал в 1978 году слесарем Садонского СЦК.

В 1986 году, отслужив в рядах Советской армии (1984-1986), поступил на работу инженером-механиком в совхоз "Цветы Осетии" .

В 1991 году Битаров возглавил крестьянское хозяйство "ФАТ".

В 2002-2007 годах стал директором ООО "Агрофирма "ФАТ".

В 2007 году, когда "Агрофирма "ФАТ" вошла в состав ООО "Группа компаний "Пивоваренный дом "Бавария", Битаров занял пост генерального директора . Битаров - единственный владелец всех активов группы.

В 2003-2007 годах избирался депутатом городской думы Владикавказа.

В 2010 году был избран депутатом парламента РСО-А четвертого созыва, в 2011-2012 годах занимал пост председателя комитета парламента РСО-А по аграрной и земельной политике, экологии и природным ресурсам.

В 2012 году стал заместителем председателя парламента РСО-А. Член фракции "Единая Россия".

В ноябре 2012 года вновь возглавил ООО "Группа компаний "Пивоваренный дом "Бавария".

23 июля 2015 года сложил депутатские полномочия в парламенте РСО-А пятого созыва в соответствии с поданным им заявлением.

Биография

Вячеслав Битаров родился 2 февраля 1961 года в поселке Верхний Садон Алагирского района СО АССР. В 1984 году окончил Горский сельскохозяйственный институт (ныне ГГАУ) по специальности "инженер-механик".

Битаров - председатель Северо-Осетинского регионального отделения Всероссийского общества охраны природы и президент Федерации дзюдо Республики Северная Осетия-Алания.

Награжден Почетной грамотой Республики Северная Осетия-Алания, медалью "Во Славу Осетии", имеет звание "Заслуженный работник сельского хозяйства РСО-Алания".

Женат, имеет троих детей и четырех внуков. Старший сын — Зелимхан руководит группой компаний "Пивоваренный дом Бавария". Младший сын — Хетаг, учится в университете. Дочь Зарина — врач.

Вячеслав Битаров живет по осетинской традиции большой семьёй — с мамой (отца не стало в 2015 году), женой, обоими сыновьями, женой и детьми старшего сына, в одном общем доме. Дочь Зарина по традициям живёт в семье мужа. Мать Вячеслава Битарова — долгожительница, ей далеко за 90 лет .

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