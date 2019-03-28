Следователь по делу Цкаева обвинен в служебном подлоге

28 марта 2019, 01:29

Передано в суд дело следователя Аслана Хугаева, обвиненного в фальсификации документов по делу о смерти владикавказца Владимира Цкаева в отделе полиции. Вдова Цкаева раскритиковала показания полицейских в суде, предположив, что свидетели запуганы.

Как сообщал "Кавказский узел", Ленинский райсуд Владикавказа рассматривает дело о смерти Цкаева с 18 февраля. Ни один из десяти полицейских, обвиненных по делу о смерти Цкаева, не признал своей вины. Вдова погибшего потребовала привлечь к уголовной ответственности все руководство отдела полиции.

Заподозренный в ранении полицейского Владимир Цкаев умер в ноябре 2015 года после допроса в отделе полиции. Родственники полагают, что его пытали. Двое подозреваемых в причастности к гибели Цкаева полицейских заключили сделку со следствием. Остальным - начальнику отдела угрозыска и семи его подчиненным - предъявлены обвинения в превышении полномочий, служебном подлоге и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, который и привел к смерти Цкаева. Сторона потерпевших неоднократно жаловалась на затягивание дела.

Перед Ленинским районным судом Владикавказа предстанет старший следователь, обвиненный в служебном подлоге в деле о смерти задержанного в результате насилия со стороны полицейских. "[Следователь] внес ложные сведения в подготовленные им процессуальные документы, необходимые для неоднократного продления сроков следствия и содержания обвиняемых под стражей", - говорится в сообщении Генпрокуратуры. Обвиняемый сделал этого, чтобы избежать дисциплинарных взысканий за несвоевременное выполнение работы, заявило 27 марта ведомство на своем сайте.

По части 1 статьи 292 УК, предъявленной обвиняемому, ему грозит до двух лет заключения.

Обвинение предъявлено Аслану Хугаеву, это третий следователь, которому назначили вести дело о смерти Цкаева, со ссылкой на Генпрокуратуру сообщили 27 марта "Кавказ.Реалии".

Водитель скорой помощи дал показания в суде

Ранее, 25 марта, во Владикавказе состоялось очередное заседание по делу Цкаева, на котором продолжился допрос свидетелей. Первым показания дал Алан Хетеев, который в 2015 году работал водителем скорой помощи. Он рассказал, что сотрудник ППС Олег Тотиков звонил ему, прося поторопить приезд скорой помощи. Что это был Тотиков, Хетеев, по его словам, не помнил, это стало понятно ему из распечатки звонков оператора. Хетеев также сообщил, что Титиков живет поблизости от его дома, но о том, что Тотиков полицейский, он не знал.

По словам Хетеева, после звонка он позвонил диспетчеру и попросил ее направить реанимобиль, но его не было. Диспетчер ответила, что отправит на место первую освободившуюся машину. "Если просят срочно приехать, значит, нужна спецбригада, а не просто приехать и сделать укол", - пояснил Хетеев свою просьбу диспетчеру.

Суд огласил показания Хетеева, данные им ранее. В деле сказано, что Хетеев принял звонившего за брата Владимира Цкаева, поскольку звонивший говорил о брате, которому стало плохо после избиения в полиции. Вызова именно спецбригады звонящий не просил, говорится в показаниях Хетеева. Там также сообщается, что Георгий Цкаев консультировался с Хетеевым насчет порядка получения документов о смерти Владимира Цкаева. В суде Хетеев стал утверждать, что Георгий Цкаев ему не звонил, они встретились на улице, так как являются соседями, и говорили они не о документах о смерти, а о документах со станции скорой помощи. Каких именно документах, Хетеев, по его словам, не помнит.

Двое полицейских заявили суду, что не помнят случившегося в отделе

Затем показания дали Илья и Александр Цховребовы, которые в 2015 году занимались расследованием дел об угоне и 31 октября находились в Иристонском отделе полиции. Старший оперуполномоченный уголовного розыска МВД Северной Осетии Илья Цховребов почти на все вопросы заявил суду, что ничего не помнит - например, как Владимира Цкаева уносили на носилках в машину скорой. "Я не помню. Есть мой допрос, если можно, огласите его", - сказал Илья Цховребов.

В показаниях Цховребова, имеющихся в деле, говорится, что он слышал о ранении сотрудника ОМОН Плиева от коллег. Был ли Цкаев в сознании и имел ли телесные повреждения, Цховребов сказать при первых показаниях не смог.

Несмотря на то, что Цховребов ничего не сообщил суду о Цкаеве, он вспомнил, как 31 октября 2015 года попросил сигарету у подсудимого Цомаева и как они обсуждали угон автомобиля. "Это вы помните, а в каком состоянии был человек, который лежал на носилках, вы не помните, потому что для вас это рядовой случай", - прокомментировала адвокат вдовы Цкаева Анжелика Сикоева.

Однофамилец предыдущего свидетеля, старший оперуполномоченный Александр Цховребов также попросил зачитать его показания, заявив, что плохо помнит те события. Он вспомнил только, как помогал выносить на носилках Цкаева.

"Какая необходимость была привлекать вас и вашего товарища, чтобы вы несли носилки? В том отделе, где находился Цкаев, больше не было мужчин, которые могли взять на себя такую нагрузку?" - спросила свидетеля Анжелика Сикоева. Свидетель ответил, что помогал по просьбе врачей.

В зачитанных в суде показаниях Александра Цховребова говорится, что он увидел Цкаева лежащим на диване с открытыми глазами. Задержанный не разговаривал, под глазом у него был синяк.

Вдова поспорила со свидетелем в суде

Последним был допрошен оперуполномоченный отдела экономической безопасности УВД по Владикавказу Алан Дзилихов, который 31 октября 2015 года привозил в Иристонский отдел полиции медсестру Оксану Цакоеву. Эта медсестра оказывала Цкаеву доврачебную помощь, пыталась поднять ему давление. Он сказал, что знает всех подсудимых, а Земфиру Цкаеву заочно, с детства, так как ее родная тетя живет по соседству с ним.

Дзилихов в день смерти Цкаева находился в Иристонском отделе полиции, и когда узнал, что задержанному стало плохо, позвонил своей матери, которая является врачом, чтобы проконсультироваться, так как скорая не всегда приезжает быстро. Та предложила обратиться к соседке Оксане Цакоевой. Он привез Оксану Цакоеву в отдел полиции и та, осмотрев задержанного, сказала, что обязательно нужно вызвать скорую. Через некоторое время Оксана Цакоева уехала, а скорая увезла Цкаева в больницу, рассказал свидетель.

Отвечая на вопросы прокурора, Алан Дзилихов сказал, что не заходил в кабинет, где находился Цкаев вместе с медсестрой Цакоевой, а остался в коридоре. Когда она вышла, сообщила, что сделала ему укол для повышения давления и растирание. О смерти Цкаева Дзилихов, по его словам, узнал утром от одного из сотрудников полиции. Во время допроса Алан Дзилихов утверждал, что не знал, что человек, которому нужно оказать медицинскую помощь является Владимиром Цкаевым.

"Кто ты такой и кто такая Оксана (Цакоева. - Прим. "Кавказского узла"), чтобы оказывать неквалифицированную медицинскую помощь задержанному?" - спросила Земфира Цкаева, обращаясь к свидетелю Алану Дзилихову. Свидетель ответил, что пытался сделать хоть что-то. Далее вдова Цкаева спросила у свидетеля, помнит ли он, что подсудимый Ситохов не хотел вызывать скорую помощь, боясь неприятностей. На это резко отреагировал сам подсудимый. "Почему вы наводящие вопросы задаете? Почему не спрашиваете про остальных, почему они не вызвали?" - сказал Ситохов. "Я понял о чем говорит Земфира. Да, я, может, и сказал подобное, но я его оговорил. Я был на него злой и поэтому оговорил Ситохова, ляпнул со зла", - заявил Алан Дзилихов.

Не только Земфира Цкаева, но и судья поинтересовались у свидетеля, почему он не отвез Цкаева в больницу. "Откуда я знал, что с ним? Может, его нельзя было двигать", - ответил Дзилихов.

Земфира Цкаева и ее адвокат раскритиковали показания свидетелей

"Я не ожидала, что сотрудники ОВД, которые были привлечены в качестве свидетелей, будут давать какие-то ясные и четкие свидетельские показания и что они могут повлечь за собой изобличение обвиняемых, потому что это все люди - караси из одного пруда. Сейчас, если Дзилихов расскажет всю правду о том, как все было, он может просто уйти с этой работы", - сказала после суда адвокат Цкаевых Анжелика Сикоева.

Она также отметила, Дзилихов поехал за медсестрой в 22:30, а скорая помощь была вызвана в начале первого часа ночи, хотя свидетель сказал, что когда он поехал за Оксаной Цакоевой, скорую уже вызвали. "То есть прошло достаточно времени, чтобы привести человека в нормальное состояние. Но она когда приехала, обнаружила у него давление 42 на 30. И суету они начали после этого, как поняли, что он у них умирает, и тогда решили, что надо что-то делать, и нашли эту медсестру", - полагает Сикоева.

Судя по тому, что свидетели не могут вспомнить события четырехлетней давности, они запуганы, заявила Земфира Цкаева. Она настаивает на том, что ее мужа вывезли из отдела полиции уже мертвым.

Земфира Цкаева добавила, что в суд уже несколько раз не явилась для дачи показания одна из ключевых свидетелей - врач скорой помощи Цагараева, которая приезжала на вызов в отдел полиции. В суде сказали, что несколько раз отправляли ей телеграммы и пытаются связаться с ней по телефону, но пока безуспешно. Потерпевшая заявила, что она и ее адвокат сами связались с главврачом станции скорой помощи и выяснили, что Фуза Цагараева работает.

Жители республики следят за ходом суда

Родные Владимира Цкаева надеются на справедливый приговор суда. "Те, кто в этом виновен, должны сидеть", - сказал двоюродный брат Цкаева Марат Дзугаев корреспонденту "Кавказского узла". Он отметил, что посещает все заседания суда. Жителям республики небезразличен исход дела, считает Дзугаев.

"Произошло вопиющее беззаконие. Я слышу показания и просто в шоке. Сейчас в пикете нет смысла, идет судебный процесс, и хотелось бы, чтобы в нем восторжествовала справедливость. Это очень важно. То, что Цкаевы довели это дело до суда, говорит о том, что наше общество готово к переменам", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" правозащитник Николай Цирихати, который уже приходил ранее на одно из судебных заседаний.

Военнослужащий Зелим Албегов, дело которого также вызвало общественный резонанс, также прокомментировал процесс по делу Цкаева. "Хочется знать, что там реально произошло, не по слухам. И, безусловно, поддержать Земфиру Цкаеву. И я когда-то нуждался в поддержке. Кто-то это сделал с человеком и должен ответить за это. Я лично жду от этого процесса справедливости. Я не дождался справедливости в наших процессах, но надеюсь, что здесь она восторжествует", - сказал Зелим Албегов корреспонденту "Кавказского узла".

Новости о ходе судебного процесса по делу о смерти Владимира Цкаева "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Убийство Цкаева: пытки и полиция".