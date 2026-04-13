В больницах остаются 11 пострадавших при взрыве во Владикавказе

Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Как писал "Кавказский узел", при взрыве во Владикавказе, по первоначальным данным, погибли два человека, 14 пострадали. Из них 13, в том числе два ребенка, были госпитализированы. Сегодня стало известно, что вечером 10 апреля после обращения к врачам госпитализирован также подросток, получивший при взрыве сотрясение мозга. При этом четверо взрослых выписаны из стационара. 11 апреля следователи задержали владельца склада и организаторов производства пиротехники, подозреваемых по делу о взрыве.

10 апреля произошел взрыв на складе пиротехники в переулке Партизанском во Владикавказе. В числе пострадавших - жители соседних домов, где взрывной волной выбило стекла. В городе введен режим ЧС. По данным следствия, в момент происшествия на территории склада находились работники. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ.

Врачи продолжают оказывать помощь 11 пострадавшим в результате взрыва на складе с пиротехникой во Владикавказе. "Состояние троих детей, пострадавших в результате ЧП во Владикавказе, остаётся под контролем врачей и на данный момент не вызывает опасений. Министр здравоохранения республики доложил, что сегодня один ребёнок будет переведён из реанимации в профильное отделение для дальнейшего лечения", - написал глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.

В Республиканской клинической больнице остаются шесть пациентов, которые также пострадали при взрыве на складе - их состояние стабильное, и одного уже готовят к выписке. В больнице скорой помощи остаются два человека, состояние одного из них остается тяжелым - за его жизнь борются врачи, отметил чиновник.

Семьям погибших в результате взрыва выплатят по миллиону рублей, об этом стало известно в ходе сегодняшнего аппаратного совещания в правительстве Северной Осетии, сообщило издание «15й регион».

Напомним, на два месяца арестовал суд владельца склада, который взорвался во Владикавказе 10 апреля, и двух организаторов производства пиротехники.