Арестованы фигуранты дела о взрыве склада с пиротехникой во Владикавказе

На два месяца арестовал суд владельца склада, который взорвался во Владикавказе 10 апреля, и двух организаторов производства пиротехники.

Как писал "Кавказский узел", при взрыве во Владикавказе, по первоначальным данным, погибли два человека, 14 пострадали. Из них 13, в том числе два ребенка, были госпитализированы. Сегодня стало известно, что вечером 10 апреля после обращения к врачам госпитализирован также подросток, получивший при взрыве сотрясение мозга. При этом четверо взрослых выписаны из стационара. 11 апреля следователи задержали владельца склада и организаторов производства пиротехники, подозреваемых по делу о взрыве.

10 апреля произошел взрыв на складе пиротехники в переулке Партизанском во Владикавказе. В числе пострадавших - жители соседних домов, где взрывной волной выбило стекла. В городе введен режим ЧС. По данным следствия, в момент происшествия на территории склада находились работники. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ.

Суд арестовал на два месяца всех троих фигурантов уголовного дела о взрыве на складе пиротехники во Владикавказе, сообщает 12 апреля РИА "Новости" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Северной Осетии.

По словам источника, все трое - собственник складов Гудумак и два организатора производства пиротехники Усов и Сухарев арестованы до 10 июня, они подозреваются в совершении преступления по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).