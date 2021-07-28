Земфира Цкаева. Фото Эммы Марзовой lkx "Кавказского узла"

28 июля 2021, 13:41

Обвиняемые по делу Цкаева получили реальные сроки

Десять полицейских приговорены к срокам от двух до десяти с половиной лет по делу о смерти владикавказца Владимира Цкаева.

Как писал "Кавказский узел", суд в Северной Осетии рассматривал дело о смерти жителя Владикавказа Владимира Цкаева с января 2019 года. В марте суд отказался удовлетворить ходатайства подсудимых о возвращении дела прокурору на доследование. Суд также отклонил выводы экспертизы о том, что причиной смерти Цкаева стал сердечный приступ. Прокурор запросил для обвиняемых от 6 до 13 лет лишения свободы. Вдова Цкаева хотела еще более сурового наказания, но согласилась с обвинением. Все 10 подсудимых в последнем слове заявили о своей невиновности. Никто из подсудимых не попросил прощения, отметила двоюродная сестра Цкаева Ирина Демурова.

Сегодня Ленинский районный суд Владикавказа вынес обвинительный приговор 10 полицейским по делу о смерти Владимира Цкаева, передал корреспондент "Кавказского узла".

Обвиняемые Георгий Цомаев и Шота Майсурадзе получили по 10 лет колонии строгого режима, Алан Хохоев приговоен к 10 годам и шести месяцам колонии строгого режима. Сослан Ситохов, Алан Бигаев и Спартак Бузоев получили соответственно по восемь, четыре и три года колонии общего режима. Ацамаз Датиев и Владимир Валиев приговорены к двум с половиной годам колонии-поселения, Олег Дзампаев - к двум годам поселения, Азамат Цугкиев - к трем.

Материалы о ходе этого процесса собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Цкаева: пытки и полиция".

Примечание:

"Адвокаты попросили оправдать обвиняемых по делу Цкаева", "Просьбы обвиняемых вернуть дело Цкаева в прокуратуру не убедили судью", "Свидетели затруднились пояснить исчезновение ключевых видео из дела Цкаева".

Автор: Эмма Марзоева источник: корреспондент "Кавказского узла"

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