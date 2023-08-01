Осужденные по делу Цкаева в зале суда. Скриншот видео "Государственный интернет-канал "Россия" https://alaniatv.ru/verhovnyj-sud-rso-a-smyagchil-prigovory-shesti-osuzhdyonnym-po-delu-tskaeva/

01 августа 2023, 08:37

Суд сократил срок ареста обвиняемым в смерти Цкаева

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Верховный суд Северной Осетии смягчил условия и срок ареста бывшим силовикам Алану Хохоеву, Георгию Цомаеву, Шоте Майсурадзе и Сослану Ситохову обвиняемым по делу о смерти владикавказца Владимира Цкаева после допроса в отделе полиции.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 апреля суд во Владикавказе отложил новое рассмотрение дела о смерти Владимира Цкаева из-за неявки трех подсудимых, один из которых находится на свободе и предположительно уехал из России. Суд вправе остановить производство по делу до задержания подсудимого, отметил адвокат Агубе Галуев.

Четырем бывшим силовикам Алану Хохоеву, Георгию Цомаеву, Шоте Майсурадзе и Сослану Ситохову Верховный суд Северной Осетии сократил срок ареста больше, чем на месяц – с 11 октября до 7 сентября. Кроме того Сослану Ситохову, который ранее был отправлен под домашний арест, суд разрешил покидать и менять постоянное место жительства, передали 31 июля "Кавказ. Реалии"*.

Напомним, Верховный суд Северной Осетии в апреле 2022 года смягчил приговоры шести полицейским: четверо из них (Ацамаз Датиев, Владимир Валиев, Олег Дзампаев и Азамат Цугкиев) были освобождены от наказания в связи с истечением срока давности, еще двоим (Сослану Ситохову и Алану Бигаеву) суд сократил сроки лишения свободы. Приговоры еще четверым (Георгию Цомаеву, Алану Хохоеву, Шоте Майсурадзе и Спартаку Бузоеву) были оставлены без изменений. В ноябре 2022 года Спартак Бузоев и Алан Бигаев вышли на свободу по условно-досрочному освобождению. 25 декабря 2022 года стало известно, что Сослан Ситохов подал прошение об УДО.

Владимир Цкаев умер после допроса в отделе полиции Владикавказа в ночь на 1 ноября 2015 года. Судебное следствие по делу о смерти Цкаева продолжалось более двух лет. По мнению его вдовы Земфиры Цкаевой, защита подсудимых всячески затягивала процесс – из 143 заседаний, которые должны были состояться, 73 были перенесены из-за подсудимых и их адвокатов.

"Кавказский узел" подготовил видеосюжет о том, как Земфира Цкаева борется за справедливое наказание для тех, кто виновен в смерти ее супруга и лишил ее детей отца. Подробности расследования дела о смерти Цкаева приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

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Примечание:

"Суд отказался рассматривать иск Земфиры Цкаевой к МВД", "Отмена приговора по делу Цкаева стала неожиданностью для его вдовы", "Осужденные по делу Цкаева избежали общественного бойкота".

Автор: "Кавказский узел"

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