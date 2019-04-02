Врач рассказала суду о госпитализации Цкаева

02 апреля 2019, 19:33

На заседании суда по делу о смерти в отделе полиции владикавказца Владимира Цкаева 1 апреля дала показания врач Сона Тувакова, которая приняла Цкаева в больнице. В приемном отделении пациенту не успели оказать помощь, так как он впал в кому и был переведен в реанимацию, рассказала врач.

Как писал "Кавказский узел", Ленинский райсуд Владикавказа рассматривает дело о смерти Цкаева с 18 февраля. 29 марта врач скорой помощи Фуза Цагараева рассказала суду, что у Цкаева были травмы на запястьях и признаки черепно-мозговой травмы. При этом она ошибочно указала в записях медкарты, что Цкаев был в сознании.

Заподозренный в ранении полицейского Владимир Цкаев умер в ноябре 2015 года после допроса в отделе полиции. Родственники полагают, что его пытали. Двое подозреваемых в причастности к гибели Цкаева полицейских заключили сделку со следствием. Остальным - начальнику отдела угрозыска и семи его подчиненным - предъявлены обвинения в превышении полномочий, служебном подлоге и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, который и привел к смерти Цкаева. Ни один из десяти полицейских не признал своей вины. Сторона потерпевших неоднократно жаловалась на затягивание дела.

1 апреля в Ленинском райсуде Владикавказа показания дала врач-нейрохирург РКБ Сона Тувакова, которая приняла в приемном отделении Владимира Цкаева, доставленного бригадой скорой помощи.

По словам врача, при осмотре она обратила внимание на кровоподтеки на руках Цкаева, затем дала медсестрам распоряжения завести историю на пациента и сообщить в полицию. Также она увидела синяки около глаз пациента. По ее словам, это не было похоже на симптом черепно-мозговой травмы. Когда врач тормошила пациента, он открывал глаза, отметила Сона Тувакова.

"Завезли его в процедурный кабинет, так как надо было взять кровь, и он у меня резко там ухудшился - впал в коматозное состояние, и я его подняла наверх. Дальше уже в реанимации начали проводить с ним процедуры", - сказала нейрохирург.

По ее словам, давление Цкаеву измеряли уже в реанимационном отделении. Она неоднократно навещала Цкаева в реанимации, но посторонних, в частности, сотрудников полиции в гражданской одежде, которые ранее в своих показаниях заявили, что дежурили там всю ночь, она не помнит.

Также, она сказала, что Цкаев лежал на кровати, а не на носилках, и был одет.

О том, что Цкаев лежал всю ночь на носилках, рассказали два сотрудника полиции, которых, по их словам, попросил там остаться подсудимый Ситохов, чтобы наблюдать и сообщать ему о состоянии здоровья Цкаева.

Прокурор поинтересовался у свидетеля, почему Цкаев находился в отделении реанимации в одежде. "У нас бывают пациенты, которые находятся в одежде, но от этого не страдает обследование и все реанимационные мероприятия", - ответила Сона Тувакова.

Врач сообщила, что не знает, приходил ли Цкаев в сознание в реанимации, но когда она туда заходила, он был без сознания.

"Ни на ушах, ни на голове, ни на подбородке, нигде ран у него вообще видно не было?" – задала вопрос свидетелю двоюродная сестра Владимира Цкаева Ирина Демурова. "То, о чем я написала и сказала, и то, что я видела на следующий день [после госпитализации Цкаева] - была большая разница", - ответила врач.

"Вы хотите сказать, что его в реанимации побили?" – уточнила Демурова. "Нет, просто это все (симптомы) было намного ярче", - сказала нейрохирург.

На некоторые вопросы врач-нейрохирург не могла ответить, так как, по ее словам, эти вопросы относятся к реаниматологам, которые занимались Цкаевым.

В суде были оглашены показания Туваковой, согласно которым перед переводом в реанимационное отделение она поставила диагноз "кома неясной этиологии и черепно-мозговая травма под вопросом". В семь часов утра ее вызвали в отделение реанимации в связи с ухудшением состояния здоровья Цкаева, его перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. Примерно в 07.35 была констатирована смерть Цкаева. Тувакова выставила посмертный диагноз: "черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, кровоподтеки в области запястий".

Врач подтвердила в суде свои показания.

Свидетель Наниев объяснил решение охранять Цкаева в больнице

Следующим был допрошен замначальника полиции МВД по Северной Осетии Роберт Наниев, который в 2015 году занимал пост врио начальника УВД по Владикавказу. Его кабинет находился в Иристонском отделе полиции.

Свидетель рассказал, что около 04.00 мск ему позвонили из дежурной части и сообщили, что задержанного увезли в больницу. Наниев дал указание направить туда замначальника полиции по оперативной работе Казбекова и выставить охрану в больнице, допуская, что задержанный симулирует. "Я не знал, какое состояние реально у человека", - сказал Роберт Наниев, добавив, что задержанного не видел.

По его словам, около 8 часов утра ему доложили, что Цкаев скончался. "Это все, что я знаю по данному делу", - заявил свидетель.

На вопрос прокурора, давал ли Наниев кому-то указания о тактике и методах работы с задержанным, свидетель ответил, что в этом никто из сотрудников не нуждается, допрос проходит по принципу "вопрос-ответ".

"Цкаева провели через дежурную часть незаконно, его не зафиксировали. После этого от вас определенному человеку было дано указание взять из дежурной части журнал и записать туда Цкаева задним числом", - сказала вдова Цкаева Земфира во время допроса Наниева.

Наниев это предположение категорически отверг, заявив, что не давал такого указания и не понимает, для чего это нужно было делать.

Земфира Цкаева заявила, что ее мужа задержали незаконно, были нарушены его конституционные права, у него не было статуса задержанного. "На каком основании вы его держали более трех часов?" - спросила Наниева вдова Цкаева.

"Никто не может дать команду отпустить человека, если он до конца не отработан", - ответил Наниев. При этом он пояснил, что не отдавал приказ оставить Цкаева в полиции до утра.

"Если не было протокола задержания, мера пресечения ему не избиралась, получается, он незаконно находился в здании УМВД?" - спросил судья. Наниев затруднился ответить на этот вопрос.

Во время заседания подсудимые вели себя спокойно, периодически заглядывая в мобильные телефоны и иногда переговариваясь со своими адвокатами. Подсудимый Сослан Ситохов на каждом заседании делает заметки и задает вопросы свидетелям.

29 марта Сослан Ситохов поинтересовался у врача скорой помощи Фузы Цагараевой, которая приезжала в отдел и оказывала Цкаеву помощь, какое наказание она получила за описки в медкарте. Врач ответила, что после служебной проверки ей вынесли выговор. Тогда Ситохов заявил ходатайство об истребовании материалов служебной проверки в отношении Цагараевой, и суд с согласия сторон ходатайство удовлетворил.

Адвокат потерпевшей Анжелика Сикоева затруднилась назвать возможную причину желания Ситохова исследовать материалы служебной проверки врача.

"Возможно, для него это позиция защиты для того, чтобы определиться с тем, что он не был инициатором задержки вызова скорой помощи. Видимо, выводы, которые были сделаны медиками, могут ему что-то дать", - предположила Сикоева, уточнив, что ответить на вопросы она сможет, когда изучит материалы проверки.

Следующее заседание назначено на 11.00 мск 8 апреля.

Новости о ходе судебного процесса по делу о смерти Владимира Цкаева "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Убийство Цкаева: пытки и полиция".