Суд отказался рассматривать иск Земфиры Цкаевой к МВД

22 марта 2023, 03:28

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Иск вдовы умершего после допроса в полиции жителя Владикавказа Владимира Цкаева к МВД России с требованием 15 миллионов рублей компенсации оставлен без рассмотрения.

Как писал "Кавказский узел", семья жителя Владикавказа Владимира Цкаева, погибшего после пыток в полиции, потребовала у МВД 15 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. По мнению адвокатов, МВД и суд наверняка не согласятся с суммой компенсации, которую потребовали родные Цкаева, в судебной практике по схожим делам, по их словам, случаев таких выплат нет.

Владимир Цкаев умер после допроса в отделе полиции города Владикавказа в ночь на 1 ноября 2015 года. Его сыну на тот момент исполнилось одиннадцать лет, а дочери — восемь. "Кавказский узел" подготовил видеосюжет о том, как Земфира Цкаева борется за справедливое наказание для тех, кто виновен в смерти ее супруга и лишил ее детей отца. Подробности расследования дела о смерти Цкаева приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

Ленинский районный суд Владикавказа оставил без рассмотрения иск Земфиры Цкаевой к МВД России о возмещении морального вреда в размере 15 миллионов рублей, пишет 21 марта "Основа".

В карточке дела на сайте суда указано, что "иск (заявление, жалоба) оставлен без рассмотрения, истец (не просивший о разбирательстве в его отсутствии) не явился в суд по вторичному вызову". Судебное заседание по иску Цкаевой неоднократно откладывалось, первые три раза - по "иным причинам", один раз - из-за неявки истца.

Напомним также, что в апреле 2022 года Верховный суд Северной Осетии смягчил приговоры шести полицейским - четверо из них были освобождены от назначенного наказания в связи с истечением срока давности, еще двоим суд сократил сроки лишения свободы. 8 ноября 2022 года Спартак Бузоев и Алан Бигаев, осужденные по делу о смерти жителя Владикавказа Владимира Цкаева, погибшего после пыток в полиции, вышли на свободу по условно-досрочному освобождению. 25 декабря 2022 года стало известно, что еще один осужденный, Сослан Ситохов, подал прошение об УДО. 7 марта Пятый кассационный суд направил дело о смерти Владимира Цкаева на новое рассмотрение в Ленинский районный суд Владикавказа. По словам Земфиры Цкаевой, новость об отмене приговора стала для нее полной неожиданностью.

В России исповедуется "советский подход" к определению сумм компенсаций родным погибших, указала автор блога на "Кавказском узле" "Блогерка. Северный Кавказ". Как правило, по делам о смерти от пыток, как в случае Владимира Цкаева, суды назначают незначительные суммы, исходя, например, из зарплаты погибшего, говорится в публикации "О компенсациях и справедливости в суде в контексте "дела Цкаева".

Материалы о ходе этого процесса собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Цкаева: пытки и полиция".

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