Отмена приговора по делу Цкаева стала неожиданностью для его вдовы

08 марта 2023, 02:03

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Об отмене приговора по делу о смерти жителя Владикавказа Владимира Цкаева его вдова Земфира узнала из СМИ. Она призналась, что не могла предположить такой итог рассмотрения кассационной жалобы.

Как писал "Кавказский узел", 7 марта Пятый кассационный суд направил дело о смерти Владимира Цкаева на новое рассмотрение в Ленинский районный суд Владикавказа.

Новость об отмене приговора по делу о смерти Владимира Цкаева в кассационном суде стала полной неожиданностью для его вдовы Земфиры Цкаевой. Об этом она сказала 7 марта корреспонденту "Кавказского узла".

«Я еще не видела постановления, не знаю мотивировочную часть, какое основание было для отмены приговора. Могу предположить, что там были ошибки судьи в первой, второй инстанции, в Верховном суде», - сказала она.

По словам Цкаевой, новость об отмене приговора она узнала из СМИ, ни ее, ни адвоката никто не уведомлял об этом. «Я знала о кассации, но я даже предположить не могла, что будет такой результат», - сказала она.

Она также призналась, что готова пройти все заново несмотря на то, что ей придется снова ходить в суд и видеть лица подсудимых. Когда начнется заново судебный процесс по делу Цкаева, пока неизвестно.

Напомним, что в апреле 2022 года Верховный суд Северной Осетии смягчил приговоры шести полицейским - четверо из них были освобождены от назначенного наказания в связи с истечением срока давности, еще двоим суд сократил сроки лишения свободы. 8 ноября 2022 года Спартак Бузоев и Алан Бигаев, осужденные по делу о смерти жителя Владикавказа Владимира Цкаева, погибшего после пыток в полиции, вышли на свободу по условно-досрочному освобождению. 25 декабря 2022 года стало известно, что еще один осужденный, Сослан Ситохов, подал прошение об УДО.

Владимир Цкаев умер после допроса в отделе полиции города Владикавказа в ночь на 1 ноября 2015 года. Его сыну на тот момент исполнилось одиннадцать лет, а дочери — восемь. "Кавказский узел" подготовил видеосюжет о том, как Земфира Цкаева борется за справедливое наказание для тех, кто виновен в смерти ее супруга и лишил ее детей отца. Подробности расследования дела о смерти Цкаева приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

В России исповедуется "советский подход" к определению сумм компенсаций родным погибших, указала автор блога на "Кавказском узле" "Блогерка. Северный Кавказ". Как правило, по делам о смерти от пыток, как в случае Владимира Цкаева, суды назначают незначительные суммы, исходя, например, из зарплаты погибшего, говорится в публикации "О компенсациях и справедливости в суде в контексте "дела Цкаева".

Судебное следствие по делу о смерти Цкаева продолжалось более двух лет. По мнению Земфиры Цкаевой, защита подсудимых всячески затягивала процесс – из 143 заседаний, которые должны были состояться, 73 были перенесены из-за подсудимых и их адвокатов.

Материалы о ходе этого процесса собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Цкаева: пытки и полиция".

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