Вдова Цкаева назвала предсказуемым послабление приговора обвиняемым

13 апреля 2022, 23:15

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Решение Верховного суда Северной Осетии смягчить наказание осужденным по делу о смерти жителя Владикавказа Владимира Цкаева было ожидаемым, но оно будет обжаловано, заявила вдова Земфира Цкаева. Это решение возмутительно на фоне того, что за менее тяжкие преступления другие получают более длительные сроки, заявили опрошенные "Кавказским узлом" блогер и журналист.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2021 года вдова Владимира Цкаева Земфира обжаловала приговоры десяти бывшим полицейским, осужденным по делу о смерти ее мужа, потребовав ужесточить им наказание. Осужденные также подали апелляционные жалобы, настаивая на оправдательном приговоре. Верховный суд Северной Осетии, где 13 декабря 2021 года началось рассмотрение жалоб на приговор полицейским, закрыл процесс для прессы. Осужденные силовики в суде попросили оправдать их. Сегодня стало известно, что Верховный суд Северной Осетии освободил от назначенного наказания четверых осужденных, двоим сократил сроки лишения свободы, приговоры еще четверым оставил без изменений.

28 июля 2021 года суд назначил 10 полицейским, обвиненным по делу Цкаева, сроки от двух до десяти с половиной лет, хотя прокурор просил для них от шести до тринадцати лет лишения свободы. Все осужденные в последнем слове заявили о своей невиновности. Силовикам не удалось замять дело о смерти Цкаева, а суд вынес решение о реальных сроках заключения благодаря широкому резонансу, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

Вдова Владимира Цкаева Земфира Цкаева сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что собирается обжаловать это решение суда.

"Мы планируем подавать [жалобу] в Кассационный суд. На это у нас есть полгода. Адвокат Андрей Сабинин решит, когда именно нам лучше это сделать. У осужденных Дзампаева, Цугкиева, Валиева и Датиева истекли сроки давности в ноябре 2021 года. И для нас это не стало неожиданностью, мы это понимали. К сожалению, они избегут наказания. То, что касается Ситохова, ему убрали 292-ю статью УК (служебный подлог) тоже по истечении срока давности, вместо восьми лет ему оставили шесть, у Бигаева - вместо четырех три. Хохоеву, Цомаеву и Майсурадзе судья оставил в силе решение первой инстанции", - сказала она.

Блогер, автора подкаст-проекта Rajdian Алик Пухаев сказал корреспонденту "Кавказского узла", что решение Верховного суда было ожидаемым. "Еще в самом начале было понятно, что все, кого привлекли по нетяжким статьям, в скором времени будут выходить [на свободу] по УДО. Это печальное решение, особенно на фоне того, что ребята, которые участвовали в митинге (митинг против режима самоизоляции в апреле 2020 года) получают гораздо более жесткие сроки", - отметил он.

20 апреля 2020 года силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе акцию противников режима самоизоляции, требовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. По данным следствия, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников МВД и Росгвардии. Вадиму Чельдиеву, которого следствие считает инициатором митинга, предъявлены обвинения сразу по четырем статьям Уголовного кодекса, он внесен в составленный Росфинмониторингом перечень экстремистов. В январе были утверждены приговоры первым двум группам участников акции протеста: десять человек были осуждены на сроки от 4 лет и 9 месяцев до 6 с половиной лет колонии. Ранее, в ноябре 2021 года, Кировский райсуд Ростова-на-Дону назначил третьей группе участников от 3,6 года до 4 лет колонии. В феврале еще трое участников митинга получили по четыре года колонии, двоим осужденным были ужесточены приговоры.

Журналист издания "Коммерсант" Заур Фарниев был удивлен решением Верховного суда, так как считал, что дело Цкаева завершено. "Из этих шести [осужденных, которым пересмотрели приговор] меня задело решение смягчить приговора Ситохову – это был один из главных должностных лиц, которые находились в тот момент (избиения Цкаева) в здании Иристонского ОВД. Ситохов был и самым одиозных подсудимых по этому делу, поэтому меня втройне удивило, что в число шести тех, кому смягчили приговор, попал и он", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Именно Сослан Ситохов избивал Цкаева и не разрешал вызывать ему скорую помощь, говорилось в показаниях подсудимого Алана Бигаева, которые были зачитаны в суде в сентябре 2020 года. Также ранее потерпевшая сторона утверждала, что запись о доставлении Цкаева в отдел полиции внесли задним числом, уже после его смерти.

Фарниев считает, что у Земфиры Цкаевой "никакой особой надежды на успех уже не будет". "Когда стало известно, что шестерым из десяти смягчили сроки, то очень многие в соцсетях стали вспоминать о делах по так называемому «митингу брательников» (митинг в апреле 2020 года), когда задержанные, а это около тридцати человек, получили сроки до пяти лет. Удивительно, что люди, которые никого не убивали, и люди, которые [причастны к чьей-либо смерти], получили несоразмерные сроки наказания", - отметил он.

Напомним, судебное следствие по делу о смерти Цкаева продолжалось более двух лет. По мнению Земфиры Цкаевой, защита подсудимых всячески затягивала процесс - из 143 заседаний, которые должны были состояться, 73 были перенесены из-за подсудимых и их адвокатов. Материалы о ходе этого процесса собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Цкаева: пытки и полиция".

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39-летний отец двоих детей Владимир Цкаев скончался в ночь на 1 ноября 2015 года после допроса в отделе полиции Владикавказа. В причастности к его смерти были обвинены 10 полицейских. Их пытались отпустить на свободу, но митинги и замена следователей не позволили спустить дело на тормозах, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.