08 ноября 2022, 12:58

Осужденные за убийство Цкаева полицейские освобождены досрочно

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Спартак Бузоев и Алан Бигаев вышли на свободу по условно-досрочному освобождению.

Как писал "Кавказский узел", в апреле Верховный суд Северной Осетии смягчил приговоры шести полицейским, осужденным по делу о смерти жителя Владикавказа Владимира Цкаева, погибшего после пыток в полиции. Четверо из них были освобождены от назначенного наказания в связи с истечением срока давности, еще двоим суд сократил сроки лишения свободы. Семья Цкаева потребовала у МВД 15 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Юристы сочли шансы на справедливую компенсацию минимальными.

Владимир Цкаев умер после допроса в отделе полиции города Владикавказа в ночь на 1 ноября 2015 года. Его сыну на тот момент исполнилось одиннадцать лет, а дочери — восемь. "Кавказский узел" подготовил видеосюжет о том, как Земфира Цкаева борется за справедливое наказание для тех, кто виновен в смерти ее супруга и лишил ее детей отца.  Подробности расследования дела о смерти Цкаева приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

Сегодня начальник ИК-13 УФСИН по Свердловской области освободил Спартака Бузоева и Алана Бигаева, осужденных по делу о смерти Владимира Цкаева. Основанием послужили постановления Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила, удовлетворившего их ходатайства об условно-досрочном освобождении, сообщает правозащитный проект "Аксиома" в своем Telegram-канале.

Заседания состоялись 28 октября, а уведомление о слушаниях вдова Цкаева получила только вечером 7 ноября по почте. Таким образом, у потерпевшей не было возможности своевременно проинформировать суд о своем несогласии с ходатайством осужденных, говорится в сообщении "Аксиомы".

Земфира Цкаева намерена обжаловать решение об условно-досрочном освобождении бывших силовиков, пишут "Крылья TV" в своем Telegram-канале.

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21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Силовики составили на журналиста Руслана Тотрова третий протокол о дискредитации армии", "Свидетели по делу Джабиева сослались на плохую память", "Вдова Цкаева назвала предсказуемым послабление приговора обвиняемым".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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