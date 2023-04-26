Обвиняемые не явились в суд на пересмотр дела о смерти Цкаева

26 апреля 2023, 12:14

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Суд во Владикавказе отложил новое рассмотрение дела о смерти Владимира Цкаева из-за неявки трех подсудимых, один из которых находится на свободе и предположительно уехал из России. Суд вправе остановить производство по делу до задержания подсудимого, указал адвокат Агубе Галуев.

Как писал "Кавказский узел", 7 марта Пятый кассационный суд отменил приговор силовикам по делу о смерти Владимира Цкаева и направил дело на новое рассмотрение в Ленинский райсуд Владикавказа.

В апреле 2022 года Верховный суд Северной Осетии смягчил приговоры шести полицейским: четверо из них (Ацамаз Датиев, Владимир Валиев, Олег Дзампаев и Азамат Цугкиев) были освобождены от наказания в связи с истечением срока давности, еще двоим (Сослану Ситохову и Алану Бигаеву) суд сократил сроки лишения свободы. Приговоры еще четверым (Георгию Цомаеву, Алану Хохоеву, Шоте Майсурадзе и Спартаку Бузоеву) были оставлены без изменений. В ноябре 2022 года Спартак Бузоев и Алан Бигаев вышли на свободу по условно-досрочному освобождению. 25 декабря 2022 года стало известно, что Сослан Ситохов подал прошение об УДО.

Первое предварительное заседание по делу должно было пройти 24 апреля в Ленинском райсуде Владикавказа, однако не состоялось из-за неявки троих осужденных. Двух осужденных – Сослана Ситохова и Алана Хохоева - не успели привезти в суд из колонии, где они отбывают наказание, а третий осужденный полицейский – Азамат Цугкиев - не явился на заседание, поскольку, предположительно, находится за границей.

Заседание перенесли на 11 мая. Состав гособвинения поменялся: к процессу привлечены прокуроры, которые ранее не принимали участия в деле, передал корреспондент "Кавказского узла".

Земфира Цкаева, вдова Владимира Цкаева, сообщила корреспонденту Кавказского узла, что явилась на заседание, однако не считает необходимым пересмотр дела. "Я считаю, что они должны были отсидеть в полной мере", - сказала она.

На пересмотр дело было направлено из-за отсутствия у обвиняемых защиты. "За время судебных заседаний большая половина судебных заседаний была перенесена по причине отсутствия или болезни адвокатов обвиняемых. Может, пару судов и прошли без адвокатов, но с письменного согласия обвиняемых. Поэтому для меня не ясно и не понятно решение кассации", - прокомментировала Земфира Цкаева.

Адвокат Земфиры Цкаевой Андрей Сабинин отказался от комментариев, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Если один из подсудимых уже освободился по УДО и не является на заседания (например, уехал из страны), то в действиях суда возможны "разные варианты", сказал корреспонденту "Кавказского узла" не участвующий в деле адвокат Агубе Галуев.

"Возможны разные варианты. Всё зависит от того, сочтёт ли суд выделить в отдельное производство материалы уголовного дела в отношении такого подсудимого. То есть суд может решить, что это возможно, это не причинит ущерба доказыванию и рассмотрению уголовного дела. Тогда он выделяет уголовное дело в отношении неявившегося, который скрылся. Если установлено, что он скрылся от суда, и если суд признает возможным без ущерба для рассмотрения всего уголовного дела выделить материалы уголовного дела в отношение такого подсудимого в отдельное производство, то он это делает, выносит соответствующее постановление, приостанавливает производство по этому уголовному делу и возвращает его прокурору, которому и поручает розыск обвиняемого", - сказал адвокат.

Либо суд может признать, что выделение в отдельное производство невозможно без ущерба для доказывания, указал Галуев. "Например, он может счесть, что инкриминируемые деяния подсудимых связаны, и для того, чтобы должным образом рассмотреть уголовное дело, нужно, чтобы оно рассматривалось в отношении всех подсудимых. Тогда он остановит производство по всему уголовному делу до розыска и задержания скрывшего от суда подсудимого. На практике этот вариант редко применяется, потому что это неудобно", - сказал Агубе Галуев.

Напомним, Владимир Цкаев умер после допроса в отделе полиции Владикавказа в ночь на 1 ноября 2015 года. Его сыну на тот момент исполнилось 11 лет, а дочери — восемь. "Кавказский узел" подготовил видеосюжет о том, как Земфира Цкаева борется за справедливое наказание для тех, кто виновен в смерти ее супруга и лишил ее детей отца. Подробности расследования дела о смерти Цкаева приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

Судебное следствие по делу о смерти Цкаева продолжалось более двух лет. По мнению Земфиры Цкаевой, защита подсудимых всячески затягивала процесс – из 143 заседаний, которые должны были состояться, 73 были перенесены из-за подсудимых и их адвокатов.

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