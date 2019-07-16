Свидетель рассказала о попытке силовиков скрыть избиение Цкаева

16 июля 2019, 03:17

Алла Битиева рассказала, в каком состоянии был житель Владикавказа Владимир Цкаев в отделе полиции в день избиения. По словам свидетеля, после смерти Цкаева силовики спрятали ее и сожителя Виктора Кадалаева в какой-то квартире и привозили им еду и наркотики в обмен на ложные показания.

Как сообщал "Кавказский узел", Ленинский райсуд Владикавказа рассматривает дело о смерти Цкаева с 18 февраля. На заседании суда 20 мая были зачитаны показания умершего в 2018 году жителя Владикавказа, который рассказал, что видел, как полицейские били Цкаева во время допроса. Вдова Владимира Цкаева высказала надежду, что суд примет во внимание показания умершего свидетеля. На судебном процессе 14 июня бывший сотрудник отдела полиции, в котором скончался Владимир Цкаев, заявил, что под давлением дал показания о его избиении своими коллегами. Вдова Цкаева раскритиковала МВД за то, что обвиняемые полицейские получали зарплату уже после передачи дела в суд.

Владимир Цкаев умер после допроса в отделе полиции города Владикавказа в 2015 году. Среди обвиняемых - 10 полицейских. Силовиков хотели отпустить на свободу, однако митинги и замена следователей не дали спустить дело на тормозах. Через три года после смерти Цкаева дело все же дошло до суда. Силовики подозревали Цкаева в нападении на сотрудника полиции Романа Плиева. Спустя две недели после гибели Цкаева его сосед Марат Букулов явился с повинной и признался, что это он стрелял в полицейского. Суд приговорил Букулова к 2,5 года колонии, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" статье "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

После долгого перерыва в Ленинском суде Владикавказа 15 июля возобновился уголовный процесс по делу о смерти после допроса в отделе полиции жителя Владикавказа Владимира Цкаева, передает из зала суда корреспондент "Кавказского узла".

Перерыв был связан с тем, что подсудимый Датиев остался без адвоката, который, по официальной информации, вышел из процесса по состоянию здоровья. Суд дал обвиняемому время на поиски нового, но они не увенчались успехом, и Датиев попросил назначить ему общественного защитника. Кроме того, новый адвокат подсудимого Санакоева попросила у суда время на ознакомление с материалами уголовного дела.

Свидетель рассказала о дне, когда был избит Цкаев

На заседании суда в качестве свидетеля была допрошена Алла Битиева, гражданская жена свидетеля Виктора Кадалаева, который видел, как сотрудники полиции избивали Владимира Цкаева. Ее доставили в суд под конвоем и в наручниках. Женщина была неоднократно осуждена, сейчас она отбывает наказание в колонии-поселении.

На заседании суда 20 мая были заслушаны показания свидетеля Виктора Кадалаева, который скончался в январе 2018 года. Мужчина сообщил, что видел, как полицейские били Цкаева во время допроса.

Свидетель рассказала, что 31 октября 2015 года ее сожитель и еще один парень были задержаны за хранение марихуаны сотрудниками полиции, отметив при этом, что плохо помнит, что произошло. Свидетель отметила, что ее саму не задерживали, она просто вместе с ними поехала в отдел полиции. Сотрудниками полиции, которые их задержали, были Тимур Сытник и Инал Медоев.

По ее словам, в отделе полиции ее гражданский муж Кадалаев отошел в другое крыло, куда его позвал кто-то из сотрудников Иристонского отдела полиции. Он со многими сотрудниками был очень хорошо знаком, отметила свидетель.

По ее словам, Кадалаева попросили выступить в качестве понятого. Позднее она направилась туда, где он находился, и увидела мужчину «в очень плохом состоянии».

«На стуле сидел мужчина. Очень плохо себя чувствовал. Я сначала подумала, что у него передозировка. Он сползал со стула, был в наручниках, сотрудники пытались привести его в чувство. Там было много сотрудников, человек шесть», - сказала Битиева, отметив, что из полицейских там находились подсудимые Бигаев и Ситохов.

По словам Битиевой, руки Цкаева были не только в наручниках, но также замотаны скотчем. При этом она отметила, что в кабинет, где находился Цкаев, она не заходила, а стояла в дверях.

Также, она рассказала, что сотрудники полиции пытались переодеть Цкаева.

«Человек находился практически в бессознательном состоянии. Он не мог самостоятельно сидеть на стуле, сползал с него. Его пытались поднять и усадить, но он не усаживался. Его, видимо, полили водой, пытались привести в себя, но он был без сознания. Видела, что человеку очень плохо», - сказала Битиева.

Она отметила, что при ней никто к нему физическую силу не применял. По ее словам, из отдела они с мужем уехали около 20.00, и поэтому она не видела врачей «скорой».

На следующий день, по ее словам, вместе с Кадалаевым они снова явились в Иристонский отдел полиции, где кто-то из сотрудников полиции попросил их дать показания о том, что Цкаев «кипишевал, ругался» с ними. Сотрудники им сказали, что он наркоман, его задержали, получилась стычка, и он написал на них жалобу в ОСБ (отдел собственной безопасности).

«Я не подумала, что это настолько серьезно. Кадалаев предложил: «Давай скажем». Я дала ОСБ такие показания, что слышала, что парень ругался, бился головой, говорил, что напишет на них заявление. И все, мы ушли», - сказала Битиева, добавив, что тогда в первичных показаниях она соврала.

Она также рассказала, что сотрудники правоохранительных органов прятали их в какой-то квартире, куда привозили еду и наркотики - по словам свидетельницы, она и ее гражданский муж являются наркозависимыми. Битиева отметила, что это делалось в обмен на нужные показания. В квартире они пробыли около десяти дней.

«Через день привозились и наркотики, и еда. В квартире я узнала, что парень, на которого мы давали показания, умер», - сказала она.

Потом, по словам Битиевой, она легла на лечение и больше к героину не притрагивалась. В суде она также заявила, что первое время в Следственном комитете не давала правдивые показания, но, устав от вранья и узнав о том, что человек умер от побоев, рассказала все, как есть.

«Кадалаев очень долго стоял на своем. У нас с ним из-за этого получился конфликт, и мы перестали общаться», - сказала свидетель.

В показаниях Битиевой, которые она давала во время предварительного следствия и которые были озвучены в суде, говорится, что в кабинете с Цкаевым находились подсудимые Цугкиев и Бигаев, тогда как Ситохов находился в коридоре.

«Когда я видела Цкаева, он находился в бессознательном состоянии. Руки его были связаны плотно скотчем. Он был на стуле, а руки были связаны за спинкой стула. Он свалился вместе со стулом на пол. Бигаев пытался поднять его вместе со стулом, но Цкаев опять сваливался. Кода они поняли, что человек уже не сможет прийти в себя, Бигаев стал ножницами отрезать скотч, чтобы освободить руки Цкаева. Когда я видела Цкаева, Бигаев находился в одной нательной майке. Через пару минут прибежали Инал Медоев, младшие опера Цаболов и Тотиков и начали переодевать Цкаева. В этот момент Бигаев снял с себя и майку. Меня тоже попросили помочь переодеть Цкаева, но я отказалась. Прибежал и Икоев Таймураз, он тоже помогал операм. В этот вечер в отделе, кроме вышеуказанных сотрудников, были Валиев, Майсурадзе, Ацамаз Хубаев, Алан Дзилихов, Маргиев», - говорится в показаниях Битиевой.

Адвоката Азамата Цугкиева Юрий Багаев спросил Битиеву, почему она раньше в своих показаниях не называла фамилии сотрудников полиции.

«Я знала эти фамилии, а не называла их потому, что у меня шло следствие, и я не хотела еще пару эпизодов сверху», - ответила свидетель.

Адвокат Зубенко назвал показания Битиевой важными

Земфира Цкаева, вдова Владимира Цкаева, привлекла в качестве дополнительного защитника адвоката «Агоры» Виталия Зубенко. Он участвовал в заседании 15 июля и прокомментировал его журналистам.

По словам Виталия Зубенко, "важно, что свидетель Битиева подчеркнула, что на момент первоначальных показаний, она была, во-первых, наркозависима, во-вторых, она была зависима страхом" от силовиков, которые могли ее посадить.

Свидетель рассказала о том, что силовики, "фактически тем, что давали ей и ее бывшему покойному сожителю наркотические средства, удерживали их в квартире и тем самым обеспечивали в определенное время возможность не раскрыть до конца преступление, которое было совершено в отношении мужа Земфиры", также отметил Зубенко.

По его словам, вызывает возмущение, что упомянутые силовики "не привлечены к уголовной ответственности". "Фактически из-за них сразу не было раскрыто преступление", - заявил Зубенко.

Он также сказал, что они будут добиваться привлечения их к ответственности.

По словам Зубенко, показания Битиевой являются очень важными, и суд примет их во внимание.

Земфира Цкаева сказала корреспонденту "Кавказского узла", что довольна заседанием и благодарна Битиевой за смелый и человечный поступок.

Судебный процесс посещают представители молодежного крыла «Стыр Ныхаса» (Высший совет осетин). Их представитель Ибрагим Караев после заседания сказал корреспонденту «Кавказского узла», что они с первого дня поддерживают Цкаевых.

«Мы не можем стоять в стороне... Проблема в том, что видно, что дело затягивается специально. Неужели адвокаты, прокуратура и судья не могут уже выяснить, кто прав, кто виноват? Мы требуем, чтобы это дело уже быстрее закончилось», - заявил он.