Силовик отказался от показаний об избиении Цкаева

15 июня 2019, 00:15

Бывший сотрудник отдела полиции, в котором скончался житель Владикавказа, заявил 14 июня в суде, что под давлением дал показания об избиении Владимир Цкаев своими коллегами. Вдова Цкаева раскритиковала МВД за то, что обвиняемые полицейские получали зарплату уже после передачи дела в суд.

Как сообщал "Кавказский узел", Ленинский райсуд Владикавказа рассматривает дело о смерти Цкаева с 18 февраля. На заседании суда 20 мая были зачитаны показания умершего в 2018 году жителя Владикавказа, который рассказал, что видел, как полицейские били Цкаева во время допроса. Вдова Владимира Цкаева высказала надежду, что суд примет во внимание показания умершего свидетеля. 31 мая суд перенес на 14 июня заседание из-за неявки адвоката одного из подсудимых.

Владимир Цкаев умер после допроса в отделе полиции города Владикавказа в 2015 году. Среди обвиняемых - 10 полицейских. Силовиков хотели отпустить на свободу, однако митинги и замена следователей не дали спустить дело на тормозах. Через три года после смерти Цкаева дело все же дошло до суда. Силовики подозревали Цкаева в нападении на сотрудника полиции Романа Плиева. Спустя две недели после гибели Цкаева его сосед Марат Букулов явился с повинной и признался, что это он стрелял в полицейского. Суд приговорил Букулова к 2,5 года колонии, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" статье "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

14 июня по видеосвязи были допрошены два свидетеля - Тимур Джанаев и Тимур Сытник, которые живут и работают в Москве, передал корреспондент "Кавказского узла".

Тимур Сытник, который в 2015 году работал оперативником в Иристонском отделе полиции, рассказал, что в тот день вместе с напарником Иналом Медоевым оформлял задержание человека, заподозренного в хранении наркотиков. Свидетель заявил, что об обстоятельствах задержания Владимира Цкаева ему ничего неизвестно. Сытник отказался от своих прежних показаний, заявив, что не видел Цкаева в отделе полиции.

Тем не менее, в суде были озвучены несколько показаний Сытника из материалов дела, из которых следует, что он неоднократно заходил в кабинет, где находился Владимир Цкаев, и видел, в каком состоянии тот находился. В первый раз он, согласно показаниям, видел, как сидящему на полу задержанному умывают водой лицо, приводя в чувство, а зайдя позже, нашел этого же человека лежащим на полу без сознания. Руки мужчины были почти по локоть замотаны плотным слоем скотча, говорится в материалах дела. Согласно показаниям, от которых отказался Сытник, полицейский видел и то, как лежавшему на полу мужчине делали массаж сердца, а приехавшая в отделение женщина пыталась измерить у задержанного давление, но не смогла это сделать, поскольку его руки не разжимались из-за сильного мышечного спазма.

В показаниях Сытника говорится, что ему рассказывали об избиении Цкаева в полиции. Со ссылкой на своего собеседника Сытник сообщал, что Цкаева в частности, били ногами по голове. На суде свидетель заявил, что протокол с этими показаниями его вынудили подписать, угрожая уголовным преследованием. На вопрос адвоката потерпевшей Анжелики Сикоевой, почему Сытник не сообщил об этом в Отдел собственной безопасности Следкома, тот ответил, что это не принесло бы результата.

В суде был зачитан еще один допрос Тимура Сытника, касающийся двух свидетелей, в том числе умершего в 2018 году Виктора Кадалаева.

Согласно показаниям Кадалаева, зачитанным в суде 20 мая, его вместе с гражданской женой около недели прятали на квартире полицейские, указавшие, что нужно говорить следователям по делу Цкаева.

Согласно прежним показаниям Сытника, тот поселил Кадалаева и его гражданскую жену в квартире своего друга. В квартире никто не жил. Сытник навещал их, привозил еду, купленную на личные средства. Никаких указаний относительно того, что случилось с Цкаевым в отделе полиции, им не давали, утверждается в показаниях Сытника, зачитанных в суде.

Подсудимый Датиев остался без адвоката, суд дал ему время до 21 июня найти защитника. Потерпевшая сторона считает, что заседание в этот день не состоится, так как новому защитнику подсудимого потребуется время на ознакомление с материалами дела.

Врач-стоматолог Тимур Джанаев опознал в суде подсудимых полицейских Дзампаева, Валиева и Бигаева. По его словам, вечером 31 октября 2015 года, то есть в день смерти Цкаева, Дзампаев и Валиев находились вместе с другими знакомыми жарили мясо и играли в нарды. Около часа ночи кто-то позвонил на телефон Дзампаева, и он с Валиевым и еще одним их товарищем уехали, рассказал Джанаев.

Земфира Цкаева после суда сообщила, что обратилась в организацию "Зона права" за помощью в дополнительном адвокате и получила согласие. Дополнительный адвокат из этой организации присоединится к делу уже на следующем заседании, отметила Цкаева.

Вдову Цкаева возмутило запоздалое увольнение обвиняемых

13 июня интернет-издание "Основа" со ссылкой на собственный источник сообщило, что 10 обвиняемых по делу Цкаева не были уволены из МВД вплоть до апреля 2019 года и продолжали получать денежное довольствие.

После заседания 14 июня адвокат Земфиры Цкаевой Анжелика Сикоева сказала, что эта информация стала для нее шоком. "У нас убили человека, и сотрудников не уволили. Даже если их не уволили, а отстранили, им в любом случае не должна была начисляться заработная плата", - передал слова адвоката корреспондент "Кавказского узла".

По словам Земфиры Цкаевой, когда она была на встрече в министерстве внутренних дел, ее заверили, что обвиняемые уволены. "Для меня стало неприятным моментом, что им выплачивали какую-то часть денежного довольствия. Если они мотивируют это тем, что это соответствует закону, то мне тогда непонятен другой момент: а в связи с чем их тогда уволили? По какой статье?" - сказала вдова Владимира Цкаева.

Управление МВД по Северной Осетии заявило 14 июня, что в отношении выплаты зарплаты обвиняемым полицейским действовало законно и обоснованно. "В 2015 году была назначена служебная проверка. На время ее проведения и расследования уголовного дела <...> сотрудники в установленном порядке были временно отстранены от выполнения служебных обязанностей. В период избрания в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу денежное довольствие им не выплачивалось. После отмены данной меры пресечения выплата денежного довольствия производилась им не в полном объеме, то есть в размере одного оклада", - говорится в сообщении ведомства.

В марте 2019 года МВД провело еще одну служебную проверку, в результате которой были "установлены факты совершения сотрудниками, которым предъявлены обвинения, проступков, порочащих честь сотрудника органов внутренних дел, и [было] принято решение об их увольнении со службы в органах внутренних дел", пояснило ведомство.

В республиканском управлении МВД отметили, что уволенные сотрудники обратились в Ленинский районный суд Владикавказа, потребовав восстановить их на службе и взыскать с ведомства по 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. "Позиция Министерства внутренних дел по данному вопросу принципиальна: виновные должны понести справедливое наказание, в том числе и за нанесенный ущерб имиджу полиции и авторитету МВД", - сказано в заявлении.

"Кавказский узел" публикует на тематической странице "Убийство Цкаева: пытки и полиция" новости о ходе судебного процесса по делу о смерти Владимира Цкаева.