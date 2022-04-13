Суд смягчил приговоры шести осужденным по делу Цкаева

13 апреля 2022, 14:00

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Четверо полицейских, осужденных по делу о смерти владикавказца Владимира Цкаева, освобождены от назначенного наказания, двоим суд сократил сроки лишения свободы, приговоры еще четверым оставлены без изменений.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2021 года вдова Владимира Цкаева Земфира обжаловала приговоры десяти бывшим полицейским, осужденным по делу о смерти ее мужа, потребовав ужесточить им наказание. Осужденные также подали апелляционные жалобы, настаивая на оправдательном приговоре. Верховный суд Северной Осетии, где 13 декабря началось рассмотрение жалоб на приговор полицейским, осужденным по делу о смерти Владимира Цкаева, закрыл процесс для прессы. Осужденные силовики на суде попросили оправдать их. В январе новые свидетели дали показания на процессе по делу Цкаева. Отец одного из осужденных Спартака Бузоева сообщил, что его уговаривали давать показания против некоторых обвиняемых. Друг семьи Бузоевых также сообщил, что следователь убеждал Спартака дать ложные показания, суля свободу, рассказала Земфира Цкаева.

28 июля 2021 года суд назначил 10 полицейским, обвиненным по делу Цкаева, сроки от двух до десяти с половиной лет, хотя прокурор просил для них от шести до тринадцати лет лишения свободы. Все осужденные в последнем слове заявили о своей невиновности. Силовикам не удалось замять дело о смерти Цкаева, а суд вынес решение о реальных сроках заключения благодаря широкому резонансу, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

Верховный суд Северной Осетии вынес апелляционное определение по делу Цкаева, оставив без изменений приговоры Георгию Цомаеву (10 лет колонии строгого режима), Алану Хохоеву (10,6 лет колонии строгого режима), Шоте Майсурадзе (10 лет колонии строгого режима), Спартаку Бузоеву (3 года колонии общего режима), сообщили в пресс-службе суда.

В связи с истечением срока давности изменены приговоры Сослану Ситохову и Алану Бигаеву, с них сняты обвинения в служебном подлоге. Ситохов будет отбывать в колонии шесть лет вместо восьми, Бигаев - три года вместо четырех. Такое же обвинение отменено в отношении Олега Дзампаева. Обвинения в служебном подлоге и превышении должностных полномочий в связи с истечением срока давности сняты с Ацамаза Датиева, Владимира Валиева и Азамата Цугкиева, которые были приговорены к лишению свободы от двух до трех лет в колонии-поселении, пишет сегодня со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Северной Осетии "Основа".

Ацамаз Датиев, Владимир Валиев, Олег Дзампаев, Азамат Цугкиев освобождены от назначенного наказания, сообщают, ссылаясь на пресс-службу судов общей юрисдикции республики "Крылья TV" в своем Telegram-канале.

Напомним, судебное следствие по делу о смерти Цкаева продолжалось более двух лет. По мнению Земфиры Цкаевой, защита подсудимых всячески затягивала процесс - из 143 заседаний, которые должны были состояться, 73 были перенесены из-за подсудимых и их адвокатов. Материалы о ходе этого процесса собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Цкаева: пытки и полиция".

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39-летний отец двоих детей Владимир Цкаев скончался в ночь на 1 ноября 2015 года после допроса в отделе полиции Владикавказа. В причастности к его смерти были обвинены 10 полицейских. Их пытались отпустить на свободу, но митинги и замена следователей не позволили спустить дело на тормозах, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.