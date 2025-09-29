×

Кавказский узел

05:58, 29 сентября 2025

Родители Анны Цомартовой пожаловались на шантаж

Анна Цамартова и Николай Цомартов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После эфира на телевидении родителям Анны Цомартовой, которая пропала в Каспийске, стали поступать звонки от гадалок и экстрасенсов, которые навязывали свои услуги.

Как писал "Кавказский узел", поиски ростовской спортсменки, уроженки Северной Осетии Анны Цомартовой ведутся с 12 февраля 2024 года. Она пропала в Каспийске после того, как потерпела поражение в турнире и находилась в подавленном состоянии. По словам матери, следователи возбудили дело об убийстве, однако рассматривается также и версия похищения. 24 марта стало известно, что Анна Цомартова объявлена в международный розыск, так как экспертиза признала ее сходство с замеченной в Дубае девушкой. Знакомые ростовской спортсменки Анны Цомартовой охарактеризовали ее как уравновешенную и жизнелюбивую, особенности личности девушки не позволяют сделать выводы о склонности к суициду. Но провести оценку ее состояния непосредственно перед исчезновением в Каспийске невозможно, заключила экспертиза.

Семья пропавшей в Дагестане Анны Цомартовой пожаловалась на давление и шантаж после того, как они приняли участие в телепередаче. На ней они рассказали, что незадолго до исчезновения Анна дважды говорила с отцом на странные темы. В частности, по словам Николая Цомартова, дочь сказала, что купит ему хорошую машину. Другой разговор касался покупки квартиры. Приглашенный эксперт, криминалист Галина Запорожцева высказала мнение, что подобные разговоры могут быть связаны с желанием резко изменить жизнь или даже вербовкой, пишет 27 сентября 161.ru.

После эфира Цомартовым стали поступать звонки и сообщения от различных гадалок и экстрасенсов, которые пытались навязать им свои услуги. Одна из них, получив отказ, даже заявила, что ребенок им не нужен. 

Московские следователи, которым передано дело, заинтересовались сделанным в ОАЭ снимком девушки, похожей на Анну. В начале сентября мать Цомартовой вылетела в Дубай на поиски девушки.

Диана Цомартова также рассказала, что провела в Дубае неделю, прошла маршрут девушки с фотографии, обращалась в полицию и консульство. В итоге Анну объявили в розыск в ОАЭ по линии Интерпола и местных спецслужб. Об этом мать девушки сообщила в своем телеграм-канале.

2 марта 2024 года мать направила в МВД Дагестана жалобу, в которой заявила, что пресс-секретарь ведомства Гаяна Гариева распространила про ее дочь недостоверные сведения о суициде. Диана Цомартова потребовала провести проверку и уволить Гариеву. Пресс-секретарь МВД Дагестана отвергла обвинения Цомартовой в клевете.

"Кавказский узел" подготовил справку "Цомартовы: пропажа дочери и травля семьи".

Автор: "Кавказский узел"

