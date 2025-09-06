×

Кавказский узел

RU EN
Главная   /   Лента новостей
15:14, 6 сентября 2025

Диана Цомартова отправилась в Дубай на поиски дочери

Девушка в дубайском метро, похожая на Анну Цомартову. Скриншот фото от 30.08.24, https://t.me/ANNATSOMARTOVA22/1078

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мать пропавшей полтора года назад в Каспийске Анны Цомартовой вылетела в Дубай на поиски девушки. Она через соцсети обратилась к дочери, призвав ее прийти  на встречу.

Как писал "Кавказский узел", поиски ростовской спортсменки, уроженки Северной Осетии Анны Цомартовой ведутся с 12 февраля 2024 года. Она пропала в Каспийске после того, как потерпела поражение в турнире и находилась в подавленном состоянии. По словам матери, следователи возбудили дело об убийстве, однако рассматривается также и версия похищения.  Московские следователи, которым передано дело, заинтересовались сделанным в ОАЭ снимком девушки, похожей на Анну. 24 марта стало известно, что Анна Цомартова объявлена в международный розыск, так как экспертиза признала ее сходство с замеченной в Дубае девушкой. Знакомые ростовской спортсменки Анны Цомартовой охарактеризовали ее как уравновешенную и жизнелюбивую, особенности личности девушки не позволяют сделать выводы о склонности к суициду. Но провести оценку ее состояния непосредственно перед исчезновением в Каспийске невозможно, заключила экспертиза.

Мама пропавшей в Дагестане Анны Цомартовой надеется увидеть дочь в Дубае. В Telegram-канале "анна Цомартова", который ведут родители девушки, Диана сообщила сегодня, что уже приземлилась в Дубае. 

В следующем посте  она  попросила дочь прийти в местную гостиницу, опубликовав карту города с помеченным на ней отелем и его фото.

"Анна, малышка, если ты здесь, в этом городе, прошу тебя — приди по данному адресу! Я здесь, доча! Не бойся ничего! И меня не стесняйся! Я всегда в первую очередь за тебя, и за тобой! », — написала мать девушки.

Эта публикация набрала в  Telegram-канале к 15.14 мск 27 комментариев. Большинство пользователей высказали надежду, что Анна найдется, часть из ниэх выразили желание помочь Диане средствами на поиски девушки.

"Пусть все звезды сложатся и ваши дороги наконец пересекутся. Жду хороших новостей", - написала в частности, Людмила.

2 марта 2024 года мать направила в МВД Дагестана жалобу, в которой заявила, что пресс-секретарь ведомства Гаяна Гариева распространила про ее дочь недостоверные сведения о суициде. Диана Цомартова потребовала провести проверку и уволить Гариеву. Пресс-секретарь МВД Дагестана отвергла обвинения Цомартовой в клевете.

"Кавказский узел" подготовил справку "Цомартовы: пропажа дочери и травля семьи".

Автор: "Кавказский узел"

