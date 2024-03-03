Пресс-секретарь МВД Дагестана отвергла обвинения Цомартовой в клевете

03 марта 2024, 09:26

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Пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева в ответ на обвинения в клевете предложила матери пропавшей спортсменки Анны Цомартовой обратиться с требованием о проверке в уполномоченные органы. Часть комментаторов в Telegram поддержала Гариеву, а другая часть встала на сторону Дианы Цомартовой.

Как информировал "Кавказский узел", 2 марта стало известно, что мать пропавшей в Каспийске спортсменки Анны Цомартовой направила в МВД Дагестана жалобу, в которой заявила, что пресс-секретарь ведомства Гаяна Гариева будто бы распространила про ее дочь недостоверные сведения о суициде. Диана Цомартова потребовала провести проверку и уволить Гариеву.

Поиски Анны Цомартовой ведутся с 12 февраля. Ее мать ранее рассказала, что Цомартова пропала в Каспийске после того, как потерпела поражение в турнире и находилась в подавленном состоянии. 14 февраля к поискам подключилась авиация, также были задействованы водолазы. По словам матери девушки, следователи возбудили дело об убийстве, однако рассматривается также и версия похищения.

Гаяна Гариева ответила на утверждения Диана Цомартовой, что будто бы распространила недостоверные сведения относительно Анны Цомартовой.

"Я предлагаю и даже настаиваю на обращении семьи Цомартовых в надзорные ведомства как регионального, так и федерального уровня, с заявлением о проведении разбирательства в отношении меня и моих действий", – написала Гариева 2 марта в своем телеграм-канале "Криминальная хроника Дагестана".

Она пояснила, что считает так по той причине, что, если у человека возникло мнение, что кто-либо из сотрудников МВД Дагестана нарушил закон, то в этом случае наиболее правильным решением будет потребовать, чтобы уполномоченные органы провели проверку. "Прошу прекратить клеветать, оскорблять, проклинать… Это не только неэффективно, но и противозаконно", – написала Гариева.

Она отметила, что после жалобы Диана Цомартовой ей стало поступать много звонков, сообщений и вопросов. При этом пресс-секретарь МВД Дагестана не уточнила от кого они поступали и о чем конкретно шла речь.

На 09.25 мск 3 марта этот пост в телеграм-канале "Криминальная хроника Дагестана", на который подписаны более 107 тысяч пользователей, набрал 1485 отметок с реакцией пользователей и 2171 комментарий. Большая часть их авторов поддержала Гариеву.

"Сил и терпения вам, Гаяна. Выстоять и пройти через все это. Очень неприятная ситуация. Время все расставит на свои места, думаю", – написала Аният Пираева.

"Мать можно понять, она потеряла ребёнка, но и перегибать тоже не следует. Тут каждый переживал, распространял [информацию] и помогал с поисками девушки. После всего, что было сделано, критиковать – это неуважение", – считает Omarova M.D.

"В этом "скандале" нет ничего личного. Думаю, что родителям не понравилось, что Гаяна написала о психическом состоянии девушки. Мать можно понять – отчаяние, боль. Но осуждать кого-либо не имеет смысла. Да и зачем дальше продолжать эту тему, родители и без нас решат, что им делать. Как говориться у каждого своя правда, и думаю мы знаем не всё. Неприятно все это, что в такое ситуации народ занимает позиции кого-либо поддерживать и обсуждает это. Не дай Бог такого никому, надеюсь все друг друга поймут, и Анна найдется", – отметила Екатерина.

Другая часть комментаторов раскритиковала Гариеву. "Провинилась, а теперь пишет отговорки", – считает Соня.

"Слишком много ненужных слов от вас, порой для вас это как шоу, но точно не в этом случае. Будьте сдержаннее и не иронизируете", – написал пользователь с ником Дербент 5000.

"Кавказский узел" также писал, что 21 декабря 2019 года МВД Дагестана опубликовало в Instagram* видеозапись показаний несовершеннолетней, в изнасиловании которой силовики подозревали жителя Муцалаула, заявившего о пытках. Пользователи соцсети тогда раскритиковали ведомство за публикацию видео с ребенком.

Юристы назвали незаконной публикацию видеопоказаний несовершеннолетней жертвы изнасилования, а журналист Светлана Анохина предположила, что видео опубликовано для оправдания силовиков.

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