Мать Цомартовой обвинила в клевете пресс-секретаря МВД Дагестана

02 марта 2024, 09:37

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Мать пропавшей в Каспийске спортсменки Анны Цомартовой направила в МВД Дагестана жалобу, в которой заявила, что пресс-секретарь ведомства Гаяна Гариева распространила про ее дочь недостоверные сведения о суициде. Диана Цомартова потребовала провести проверку и уволить Гариеву.

Как информировал "Кавказский узел", 27 февраля стало известно, что федеральные власти проигнорировали обращение отца Цомартовой. 24 февраля Николай Цомартов направил обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в расследовании дела. Цомартов пояснил, что его дочь последний раз видели на территории ведомственного санатория ФСБ в Каспийске, после чего она пропала.

Мать Анны Цомартовой, Диана Цомартова, направила в МВД Дагестана жалобу на пресс-секретаря ведомства Гаяну Гариеву. По мнению Цомартовой, Гариева распространила в своем телеграм-канале "Криминальная хроника Дагестана" недостоверные сведения о ее дочери.

"В телеграм-каналах, которые, как они сами заявляют, являются официальными страницами МВД Республики Дагестан, такие как "МВД по Республике Дагестан" и "Криминальная хроника Дагестана" с момента пропажи моей дочери, Цомартовой Анны, стали активно озвучивать только одну версию исчезновения – суицид", – отметила Диана Цомартова в жалобе, текст которой она опубликовала 1 марта в телеграм-канале "Анна Цомартова".

Мать спортсменки, в частности, указала, что недостоверные сведения об ее дочери были опубликованы в телеграм-канале "Криминальная хроники Дагестана" 28 февраля. "Гариева в очередной раз пыталась смешать мою дочь с грязью, заявив, что она перед исчезновением вела себя неадекватно и была в тяжелом психологическом состоянии. При этом Гариева поставила под сомнение выводы психологов МВД по РД, которые, изучив материалы и опросив свидетелей, пришли к выводу, что в поведении Анны нет суицидальных наклонностей. Как Гариева пришла к этому выводу и какое она имела право заявлять это от имени МВД по РД указано не было", – сказано в обращении.

Диана Цомартова потребовала провести проверку, а также заявила, что Гаяна Гариева не должна работать в МВД.

Этот пост в телеграм-канале "Анна Цомартова", на который подписаны 6376 пользователей, на 09.35 мск 2 марта набрал 274 отметки с реакцией пользователей и 808 комментариев.

"Полковник называется. Люди совсем перестали нести ответственность и компетентность в принципе, а также в своей деятельности", – написала Photographer Anenushka Яgoda.

"Зашла в ее канал, а вообще это нормально, что полковник полиции ведет свою страницу как блогер? Много личной информации о себе. До чего мы дошли?" – заявила Irina Rogozhina.

"Это мягко говоря, конец. Диана ещё мягко обрисовала проблему – не место в МВД", – считает пользователь Zed Ts.

"Читали мы, что там Гаяне пишет. Я возмущена. Что она себе позволяет. Она психолог? Что за рассуждения о поведении Анны? Лишь бы привлечь внимание и заработать на этом. Ее только интересуют подписчики и деньги, которые на них зарабатывает", – написал пользователь с ником RF.

При этом некоторые комментаторы встали на сторону Гариевой. "Может проявить терпение и быть добрее? Гаянэ всегда с душой относится к каждому человеку, и с сопереживанием. Вы не в том ключе восприняли слова, думаю вам нужна помощь психолога", – считает Саида.

На 09.35 мск 2 марта на сайте МВД Дагестана, в телеграм-канале ведомства, а также в телеграм-канале Гаяны Гариевой нет комментариев относительно жалобы Дианы Цомартовой.

Напомним, поиски Анны Цомартовой ведутся с 12 февраля. Ее мать ранее рассказала, что Цомартова пропала в Каспийске после того, как потерпела поражение в турнире и находилась в подавленном состоянии. 14 февраля к поискам подключилась авиация, также были задействованы водолазы. По словам матери девушки, следователи возбудили дело об убийстве, однако рассматривается также и версия похищения.

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