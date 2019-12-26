Пресс-секретарь МВД Дагестана получила поддержку после публикации видео с жертвой насилия

26 декабря 2019, 04:44

Пользователи Instagram высказались против наказания для пресс-секретаря МВД Дагестана Гаяны Гариевой, опубликовавшей видео с несовершеннолетней жертвой изнасилования. Гариева стремилась оправдать силовиков, обвиненных в избиении подозреваемого, указали некоторые комментаторы.

Как писал "Кавказский узел", 21 декабря МВД Дагестана опубликовало в Instagram видеозапись показаний несовершеннолетней, в изнасиловании которой силовики подозревают жителя Муцалаула Мусу Алиева, заявившего о пытках. Пользователи соцсети раскритиковали ведомство за публикацию видео с ребенком, некоторые при этом поддержали действия силовиков в отношении Алиева. Юристы назвали незаконной публикацию видеопоказаний несовершеннолетней жертвы изнасилования, а журналист Светлана Анохина предположила, что видео опубликовано для оправдания силовиков.

В октябре Муса Алиев обратился к генпрокурору России, требуя взять под контроль расследование его заявления о пытках. По словам Алиева, силовики избивали его, пытаясь получить признательные показания в изнасиловании, а затем стали угрожать его семье. Родные и знакомые Алиева 9 декабря на акции протеста у здания сельской администрации потребовали отпустить его из-под стражи, заявив о его невиновности. Подозреваемые в пытках силовики сначала были помещены под стражу, затем Хасавюртовский горсуд перевел их под домашний арест, а Верховный суд Дагестана отменил домашний арест обоим и постановил пересмотреть им меру пресечения.

Подписчики пресс-секретаря МВД Дагестана Гаяны Гариевой отреагировали на сообщение о возможном наказании для нее за публикацию видео с несовершеннолетней жертвой насилия. Гариева отмечала, что не считает публикацию видео и репост публикации с мнением блогера в официальном Instagram-аккаунте ведомства своей ошибкой, поскольку лично она не добавила к чужому посту "ни обвинений, ни ярлыков", но прокомментировать резонансную тему считала необходимым. Гариева отметила, что ее разъяснение - ответ на критику в ее адрес из-за публикации видео и перспективу судебного иска от "Комитета против пыток".

Пользователи соцсети, комментируя пост в Instagram Гариевой, высказались против наказания для нее. Публикация на личной странице пресс-секретаря МВД набрала за 10 часов 2080 просмотров и 86 комментариев, репост того же поста на странице ведомства - 67,9 тысяч просмотров и 329 комментариев.

"Обвинять Вас не имею права, [...] но выражение частного мнения на ведомственной странице рано или поздно должно было привести к этому. Если помните я вам об этом говорил (хоть совета вы и не спрашивали). Тем не менее желаю Вам - чтоб данная неприятная ситуация (разрешилась) благополучно", - написал, обращаясь к Гариевой, пользователь standartname001.

"Неприятно очень, всегда читая ваши материалы восхищался вашим справедливым отношением к тем или иным ситуациям", - написал azerros_derbent.

"Очень вас не понимала и страшно злилась, когда вы отшучивались в комментариях под постом о групповом изнасиловании 13-и летней девочки. Но тут [...] я, да и все адекватные люди на вашей стороне", - написала пользователь dnevniki_goryanki_ - автор книги о жертвах сексуального насилия "Не молчи" Марьям Алиева.

"Продолжайте делать свою работу, благодаря вам наладился контакт между людьми и сотрудниками МВД", - считает zulya1925. "Мы с тобой и народ с тобой. Такой открытости информации в МВД Дагестана не было. Если надо будет, пикет устроим в твою защиту", - написал jameson0033.

Некоторые пользователи все же указали Гариевой на предвзятый тон ее публикаций. "Ну давайте будем объективны,вы не были беспристрастны в тех постах, и явно были на стороне сотрудников", - написал abu_tusnah.

Авторы комментариев на странице издания "Черновик" в Instagram, где также был перепубликован пост пресс-секретаря МВД, выразили мнение, что целью публикаций Гариевой было оправдание действий полицейских, которых подозреваемый в изнасиловании обвинил в избиении.

"Неважно, скрыли вы лицо или нет, это неприемлемо - публиковать видео, где несовершеннолетний ребенок называет свои данные [...] У нас процессы судебные по 131 ст. проходят за закрытыми дверями, так как здесь затрагиваются интересы ребенка. Я понимаю что, возможно, вы это сделали не намеренно, и другие паблики уже подобное публиковали ранее, но все же вы пресс-секретарь МВД. Публикация от стороннего паблика и та же публикация от МВД имеет разный вес. А более всего меня возмущает тот факт, что данное видео с текстом было опубликовано вовсе не для того, чтобы защитить девочку, а скорее чтобы оправдать самого сотрудника. От ошибок, безусловно, никто не застрахован, тем более вы не юрист, но неужели в структуре МВД не нашлось никого, кто вас бы об этом предупредил", - недоумевает пользователь tomik_fly, обращаясь к Гариевой.

"По-моему, у МВД была цель защитить своих работников, но не девочку... работайте честно", - написал morskoy05.

"Как можно было прикрывать или не замечать, что несколько мужчин совершали действия сексуального характера с девочкой [...] Отношение ислама к этим мужчинам очень строгое - вплоть до предания смерти, [...] но наказывать надо только в судебном порядке. Думаю не все так просто. Жители села не вышли бы защищать насильника. А странице МВД нужно иметь хоть малейшую этику. Показывают девочку, чтоб повлиять на эмоциональную часть населения для оправдания действий своих сотрудников, бить или убивать до суда нельзя, пока вина не доказана, ни один человек не считается виновным. И клевета с изнасилованиями встречается довольно часто", - написал пользователь ismailhir.

Видео, в котором девочка рассказывает об обстоятельствах преступления в отношении нее, остается на странице МВД Дагестана в Instagram и по данным на 3.25 мск 26 декабря. На этом видео лицо ребенка скрыто. "Кавказский узел" не публикует данную видеозапись из соображений этики и соблюдения закона о неразглашении данных о несовершеннолетних жертвах преступлений.