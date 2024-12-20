Цомартовы: пропажа дочери и травля семьи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Студентку Анну Цомартову, пропавшую в Дагестане рядом с санаторием ФСБ, ищут c февраля 2024 года. Её родители обращались к Владимиру Путину и Александру Бастрыкину. Цорматовых начали травить в соцсетях, отца спортсменки уволили из МВД. В справке “Кавказского узла” рассказывается о деле Анны Цорматовой.

Исчезновение Анны Цомартовой

Об исчезновении 22-летней студентки Ростовского юридического института МВД, спортсменки из Северной Осетии Анны Цомартовой стало известно 11 февраля 2024 года. Информацию о розыске девушки в своем Telegram-канале разместила пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева .

По ее словам, в полицию Дагестана обратилась мать спортсменки, которая рассказала, что вечером 10 февраля ее дочь вышла из Дворца спорта в Каспийске и не вернулась. Девушка приехала в Дагестан на спортивные соревнования, но проиграла в турнире и тяжело это переживала. Она ушла без телефона, сказано в публикации. "По информации УУР МВД Дагестана последний раз её видели в 18.37 [10 февраля] на берегу моря", – отметила пресс-секретарь МВД республики. К поискам Анны Цомартовой подключились водолазы, ее поиски велись на катерах, сообщила 12 февраля в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева .

12 февраля 2024 года Instagram*-паблик tut.dagestan опубликовал видео, на котором показан идущий по берегу и поднимающийся на скалы человек. Лица человека не видно, на голове надет капюшон, пол человека неразличим. Авторы предположили,что это Анна Цомартова. "На видео видно, что девочка в отчаянии. Ей нужна была в этот момент помощь и поддержка", – написал администратор паблика.

Видео с рассказом жителя Каспийска, снявший предположительно Цомартову на берегу моря, 12 февраля опубликовал паблик "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте".

По словам жителя Каспийска, человек на видео, прошел по берегу достаточно большое расстояние и стал взбираться на скалы. Что выглядело странным, так как рядом есть лестница. Каспийчанин пояснил, что окрикнул человека и пошел на площадку, на которую по скалам должен был подняться этот человек, но когда он туда пришел, то объект съемки уже ушел далеко.

14 февраля 2024 года глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в поисках Анны Цомартовой задействованы около 150 человек. "Ищут на земле, под водой и с воздуха. В помощь спасателям и водолазам задействована авиация", - написал он в своем Telegram-канале.

Возбуждение уголовного дела

13 февраля 2024 года следствие возбудило уголовное дело по статье об убийстве . По словам Дианы Цомартовой, это позволило организовать федеральный розыск девушки. При этом рассматриваются также и другие версии, в том числе похищение, сообщила она "Известиям" .

Диана Цомартова рассказала, что при поиске прошли весь путь девушки по берегу моря. "И когда кто-то говорит, что можно было обойти камни по лестницам, это неправда, там лестница упирается в частный дом", привело ее слова издание.

18 февраля в Telegram-каналах появилась информация о том, что Анна Цомартова пыталась заказать такси из Махачкалы во Владикавказ . Но ни МЧС, ни правоохранительные органы эту информацию не подтвердили, сообщил Сергей Меняйло.

Пользователи Telegram сочли, что эта версия могла распространиться на фоне объявления родственниками Цомартовой вознаграждения за информацию о ней. Сведения о награде в один миллион рублей подтвердил отец спортсменки .

Петиция отца и новые подробности

24 февраля 2024 года отец Анны Цомартовой Николай Цомартов разместил на сайте Сhange.org петицию, в которой попросил Владимира Путина оказать содействие в поисках его дочери. "Последнее место, где она находилась, это территория ведомственного санатория ФСБ "Дагестан". Несмотря на то, что она пропала на особо охраняемой территории, до сих пор не установлена судьба и местонахождение Цомартовой Анны. Считаем, что для объективного расследования исчезновения Цомартовой Анны необходимо участие в расследовании президента РФ Путина В.В." – сказано в обращении .

В комментарии"Кавказскому узлу" Николай Цомартов сообщил, что "МЧС и полиция продолжают поиски”, но правоохранительные органы не ознакомили Цомартовых с материалами дела и они не знают, какие версии пропажи рассматриваются. он уточнил, что у поисковиков нет свободного доступа к территории ведомственного санатория ФСБ в Каспийске. "Туда смогли попасть и осмотреть территорию только сотрудники МЧС и полиции. И то через несколько дней после пропажи. А в здании ее искали сами сотрудники санатория", - рассказал Николай Цомартов. Он также отметил отсутствие реакции федеральных властей на его обращения.

Камеры санатория ФСБ

Диана Цомартова рассказала, что им показали записи с камер на территории санатория. По камерам видно, что девушка прогуливалась по линии берега, и через “дряхлый забор с дыркой” попала на пирс санатория ФСБ. По словам Дианы Цомартовой, “рядом никаких опознавательных знаков, кроме протертых”. “По записям видеокамер видно, что она находилась на пирсе около 40 минут, а потом темнеет и, по их словам, эти видеокамеры ночью не записывают происходящее. Но как могут камеры санатория ФСБ ночью не записывать? Это невозможно. Мы сами около 10 камер посчитали на протяжении 300 метров по линии берега. Далее идет погранзастава и аэродром, которые тоже принадлежат ФСБ. Все они в одном квадрате, и именно в этом квадрате теряется след моей дочери", - сообщила мать девушки.

По ее словам, есть ощущение, что видео были смонтированы, так как не совпадает время записи и нет нужного отрезка времени. "Нам нужно было время с 17.11 по 18.00, а там на видео написано 20.00, и они говорят, что запись идет позже на один час. Время сбито. Камеры ФСБ не могут записывать только днем", - считает Диана Цомартова.

По ее словам поиски Анны продолжались каждый день по всей линии побережья протяженностью 156 км, но за территорией санатория. “Туда нас не пустили", – подтвердил волонтер "Кавказскому узлу". Администратор Telegram-канала дагестанского филиала поисковой организации "Лиза Алерт" Залим сообщил, что волонтеры "прочесали всю береговую линию вплоть до реки Сулак", но ничего не обнаружили. При этом поисковик сообщил, что они смогли осмотреть лишь окрестности санатория, который строго охраняется.

Скандал с пресс-секретарем МВД

2 марта 2024 года Анна Цомартова направила в МВД Дагестана жалобу, в которой заявила, что пресс-секретарь ведомства Гаяна Гариева распространила про ее дочь недостоверные сведения о суициде. Диана Цомартова потребовала провести проверку и уволить Гариеву. Гаяна Гариева в ответ предложила матери пропавшей спортсменки обратиться с требованием о проверке в уполномоченные органы.

Жалоба на следователей

10 марта 2024 года родственники Анны ознакомились с материалами дела и пришли к выводу, что следователи не провели должной работы. Диана Цомартова написала 9 марта 2024 года в Telegram-канале "Анна Цомартова" "Сказать, что у нас шок, это не сказать ничего. Абсолютно ничего не сделано!". Цомартовы подали жалобу на следователей.

20 марта Диана Цомартова объявила вознаграждение в 5 миллионов рублей за помощь в возвращении дочери .

Клеветнические слухи о семье в соцсетях

Днем ранее было опубликовано обращение матери девушки о том, что в сети распространяются клеветнические слухи об Анне. "В некоторых Telegram-каналах и в Instagram* против нашей семьи была развязана настоящая война без правил и приличий. <...> Активно навязывается версия о невменяемости нашей дочери Анны, о том, что родная мать регулярно избивала ее. Дошли до того, что обвинили нас в сепаратизме и ненависти к народу Дагестана", - указано в сообщении.

Она заявила, что "все выпады в наш адрес клеветнические" и направлены на прикрытие конкретного человека. При этом, по ее словам, семья никогда не высказывалась против силовых структур. Некоторых "устроило бы, чтобы мы отказались от поисков Анны ради спокойствия их благодетелей, но этого не будет", - указано в сообщении от 19 марта 2024 года.

Ответ ФСБ Дагестана

24 марта 2024 года Диана Цомартова опубликовала в своем Telegram-канале ответ управления ФСБ по Дагестану. В документе сказано, что "информация о возможной противоправной деятельности сотрудников УФСБ по Республике Дагестан, пенсионеров органов безопасности, находившихся в санатории "Дагестан", не нашла своего подтверждения".

В апреле появилась информация, что Анну видели в Махачкале, но и эта информация не подтвердилась.

Обращение к Путину и силовикам

15 апреля 2024 года Диана Цомартова опубликовала в Telegram-канале "Анна Цомартова" видеообращение к президенту России, правительству, а также руководителям Следкома и ФСБ с просьбой о содействии с поисками ее дочери. "Я вас прошу, умоляю, помогите", – обращается Цомартова. Она просит отозвать дело в Москву, так как в Дагестане “никаких зацепок за два месяца нет". Далее на видео показаны жительницы различных регионов России, которые также обращаются к властям с просьбой о содействии с поисками .

Реакция Бастрыкина

21 апреля 2024 года глава Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления ведомства по Дагестану Александру Супруну доложить о результатах расследования по делу об исчезновении Анны Цомартовой, сообщило ведомство своем Telegram-канале .

Обращение участников военной спецоперации к Путину

Мать Анны Цомартовой Диана Цомартова опубликовала в Telegram-канале "Анна Цомартова" два видео с обращениями участников специальной военной операции (СВО) к президенту России Владимиру Путину. "От лица бойцов, выполняющих задачи в зоне специальной операции, просим вас оказать содействие и помощь в расследовании дела по поиску спортсменки из Осетии", – сказал один из военных. Второй военнослужащий зачитал аналогичный текст .

Обращение к Бортникову

6 мая 2024 года семья Цомартовых записала обращение к главе ФСБ Александру Бортникову с просьбой о содействии в расследовании. Видеообращение было размещено на YouTube-канале издания "Альфа news". "По сегодняшний день не взяты биллинги с машин, и смывы не взяты, не допрошены охранники, не проверено, кто заезжал на территорию ФСБ”, – говорят Цормаевы, добавляя просьбу "отозвать дело в Москву".

Обращение к сенатору от Северной Осетии

Родители Цомартовой обратились к сенатору от Северной Осетии Арсену Фадзаеву. "Несмотря на то, что территория санатория нашпигована камерами видеонаблюдения и охраняется вооруженными сотрудниками ФСБ, местонахождение Анны до сих пор не установлено", - говорится в обращении родителей .

Диана Цомартова в приемной президента

19 июня 2024 года Диана Цомартова сообщила в Telegram-канале, что побывала в приемной президента России в Москве. "Я рассказала, что идет на семью сильнейшая травля и никто не привлечен к уголовной ответственности за это. Нашу семью поливали грязью", - процитировало ее слова издание 161.ru .

Также в Москве Диана Цомартова подала заявления в Следком и ФСБ, где, по ее словам сообщила о новых обстоятельствах.

Ранее, 12 июня 2024 года, Следком России проинформировал, что главой ведомства дано поручение Главному следственному управлению СК России изучить уголовное дело и то, как продвигается следствие .

Снимок из метро Дубая

В августе 2024 года появилась версия, что Анна находится в ОАЭ. Одна из подписчиц канала, посвященного ее поиску, отправила родителям фото из метро Дубая, на котором была похожая на Цомартову девушка. Николай Цомартов сообщил, что изображение было передано на экспертизу .

В августе родители Анны заявили, что исчезновение старшей дочери имеет криминальную подоплеку. - Я не исключаю, что ее могли даже завербовать. Она — лучшая студентка на своем курсе. Может, ее выслеживали от самого спортзала. Что угодно могло произойти. Версий много .

Увольнение Николая Цомартова

17 сентября 2024 года капитан полиции Николай Цомартов был уволен из МВД. Поводом увольнения были названы нарушения законов "О полиции" и "О службе в органах внутренних дел РФ", а также кодекса этики и дисциплинарного устава сотрудников ведомства. Причиной послужили резкие высказывания о работе ФСБ и сотрудников МВД по Дагестану и недовольство ходом расследования дела о пропаже его дочери. Цомартов заявил, что приказ о его увольнении стал для него неожиданным.

1 октября 2024 года Николай Цомартов обжаловал свое увольнение в суде. Однако рассмотрение жалобы было сначала перенесено из-за неподготовленности ответчиков, а позже, 18 ноября 2024 года, Цорматову в удовлетворении жалобы было отказано. Как рассказал сам Николай, проверка проводилась по его высказываниям в адрес главы пресс-службы МВД по Дагестану, но ему приписали негативные высказывания в целом в адрес МВД. Первая лингвистическая экспертиза показала, что негативных высказываний нет, “но потом они уже сделали вторую экспертизу, хотя не имели на это никакого права. И вот эта экспертиза подтвердила, что есть негативные высказывания”, что и послужило поводом для увольнения.

Новые проверки в Москве

В октябре 2024 года Диана Цомартова рассказала, что дело о пропаже ее дочери передано из Дагестана в главное управление Следком и московские следователи заново проверяют все обстоятельства дела, которое вели их коллеги в Дагестане. По словам Дианы Цомартовой, это вселило в них надежду – сотрудники главка выявили в деле нарушения и намерены их устранить. Она рассказала, что Центральный аппарат Следкома намерен допросить каждого, кто так или иначе имеет отношение к их семье, был знаком с Анной или же знаком с ситуацией. “Мне сказали, что заново начнут расследование, изучая дело поминутно с 10 февраля", – привел 27 октября "Ростов-на-Дону Онлайн" слова Цомартовой .

Угрозы увольнением Диане Цомартовой

13 декабря 2024 года Диана Цомартова пожаловалась, что ей угрожают увольнением из МВД за критику силовых ведомств из-за неэффективное расследование исчезновения ее дочери. “Моего супруга уже уволили из МВД, меня угрожают уволить из МВД", – сказала Цомартова на видео, опубликованном в Telegram-канале "Анна Цомартова" .

Она также обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой взять под контроль дело об исчезновении дочери и попросила его обеспечить безопасность семьи Цомартовых. В обращении сказано, что в отношении их семьи “проводится целенаправленная травля со стороны различных интернет ресурсов, в которой, возможно, задействованы представители силовых структур" .

Николай Цомартов рассказал “Кавказском узлу”, что нет никаких подвижек в деле об исчезновении его дочери после того, как дело было передано из Дагестана в Москву. Он также сообщил о травле и угрозах семье со стороны некоторых Telegram-каналов "Сейчас дошли до того, что стали обвинять в экстремизме и терроризме. Причем я стал замечать, что их информация носит все больше признаков достоверности. Так, перед моим увольнением они активно писали, что "его сейчас уволят". Поэтому есть опасения, что и эти угрозы не будут беспочвенными", - заявил он.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечания